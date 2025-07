CO2-fangst blir butikk: Microsoft betaler for CO2-fjerning på Klemetsrud

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Karbonfangstanlegget på Klemetsrud sør i Oslo kan fjerne CO 2 permanent fra atmosfæren når det brennes avfall med biologisk opphav og denne CO2en lagres under havbunnen. Det er denne prosessen som gjør CO2-fjerning mulig, og som er grunnlaget for avtalen mellom Hafslund Celsio og Microsoft.

Ved CO2-fjerning kan det utstedes et verdipapir fordi den lagrede CO2-en blir til kvoter Microsoft kan bruke for å utlikne sine utslipp. Avfallsproduktet får slik betydelig kommersiell verdi. Avtalen innebærer at karbonfangstanlegget på Klemetsrud blir en brikke i puslespillet gigantselskapet Microsoft har lagt for å bli karbonnøytrale.