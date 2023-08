Raymond i strupen på Høyres søndagsforslag: – Ekstremt umoderne

DAGSAVISEN (Arendal): – Dette er en dårlig ide, som kommer jamt og trutt. Vi har opp gjennom hundre år bygget et velferdssamfunn blant annet med at partene i arbeidslivet samarbeider. Dette vil være en overkjøring av interessene til de som jobber i butikkene hver dag.

Det sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han reagerer kraftig på sin hovedkonkurrent i kommunevalget, Høyres Eirik Lae Solberg, sitt forslag om å gjøre store områder i Oslo til «typiske turiststeder». Det betyr nemlig søndagsåpne butikker.

Etter at Dagsavisen tirsdag skrev om Høyre-planen, har hele venstre side av bystyresalen i Oslo protestert mot ideen.

– Søndagsåpne butikker vil øke klimautslippene og forbruket vårt, stikk i strid med hva jorda og livsgrunnlaget trenger, sier samferdsels- og miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG).

– Vi frykter at det Høyre prøver på seg ikke bare er søndagsåpent sentrum, men på sikt åpne alle butikker hele uken, legger MDG-toppen til.

[ Høyre har funnet en bakdør for å innføre søndagsåpne butikker i Oslo etter valget. ]

Mener alle vil måtte jobbe søndag

Også Rødt raser:

– I beste fall er Høyre uvitende om hvordan det vanlige arbeidslivet faktisk er. Om søndager innføres som en vanlig arbeidsdag, så vil selvfølgelig alle ansatte måtte jobbe søndager, helt uavhengig av livssituasjon eller om du ønsker det eller ikke, sier bystyrerepresentant Ylva Holm-Torsteinson i Rødt Oslo.

Hun viser til Eirik Lae Solberg, som i går argumenterte med at søndagsåpne butikker gir muligheter for at studenter og unge folk kan få ekstrajobber.

– Lae Solberg undergraver fullstendig de ansattes frykt ved søndagsåpne butikker. Det er arrogant, og det tyder på avstanden han har til vanlige arbeidsfolk. Det blir ikke frivillig å ha åpent på søndager, konkurransen vil derimot tvinge butikkene til å holde åpent, fortsetter Holm-Torsteinson.

Ylva Holm Torsteinson, 5. kandidat for Rødt Oslo til kommunevalget. (Eivind Volder Rutle)

SVs gruppeleder i bystyret, Ola Wolff Elvevold, legger heller ikke fingrene mellom i sin karakteristikk.

– Høyres byrådslederkandidat setter bekvemmelighet for noen få foran dagliglivet og fritida for helt vanlige folk som jobber i varehandelen. Høyres valgløfter er en krigserklæring mot vanlige arbeidsfolk i Oslo, sier han.

[ Oslo kan bli søndagsåpen hvis Høyre vinner valget: – Ikke på arbeidsfolks lag ]

Frykter dominoeffekt

Byrådsleder Raymond Johansen mener søndagsåpne butikker vil påvirke hele samfunnet, ikke bare de som må ta søndagsvakta i butikkene.

– Det utløser en kjede av andre som også må aktiviseres. Varetransporten og andre funksjoner må også ha en ekstra dag i uka. Ruter og kollektivtrafikken kjører jo færre turer på søndager. Dette vil jo gradvis gjøre at søndagen blir likere andre dager. Å tro at dette bare er noen studenter som vil stå i en butikk, da tror jeg ikke de skjønner hvordan samfunnet er organisert, sier Ap-toppen.

– Jeg mener det er ekstremt umoderne. I samfunnet vårt går det meste veldig fort. Jeg tror mange setter pris på søndagen som pusterom. Jeg tror ikke folk flest vil ha dette, legger han til.

[ Støre styrer mot tidenes nederlag ]

Får støtte fra Venstre og Frp

På borgerlig side er entusiasmen større. Venstre har tatt til orde for søndagsåpne butikker i Oslo før.

– Det er et paradoks at Oslo er stedet i Norge som tar imot flest turister, men ikke får definere oss som turistkommune. Så vi er positive til det, sier Hallstein Bjercke, som er førstekandidat for Oslo Venstre nå i kommunevalget.

– Motargumentet er ikke at folk ikke skal få handle på søndager, men at folk skal slippe å jobbe på søndager. For eksempel er det jo ikke åpne barnehager?

– Det har jeg veldig forståelse for. Arbeidstidsbestemmelser skal vi ta på alvor. Men det er mange mennesker i Oslo som gjerne kunne tenke seg deltidsjobber og ta ledige søndagsvakter, som for eksempel studenter. Vi ser at arbeidsledigheten stiger ganske kraftig i Oslo nå. Med søndagsåpne butikker trenger det ikke bety at folk skal jobbe mer, men at flere slipper inn i arbeidslivet, sier Bjercke.

Også Fremskrittspartiet er i Oslo entusiastiske tilhengere av søndagsåpne butikker.

– Butikker som ønsker det skal ha mulighet til å ha åpent på søndager, skriver Magnus Birkeland, Frps frontfigur foran kommunevalget.

Listetopp for Oslo Frp, Magnus Birkelund. (Hakon Rusdal / Oslo Frp)

– Vil ikke det føre til at folk tvinges til å jobbe på søndager?

Det tror jeg vil løse seg helt fint. Vi vet at en del av de som jobber i butikker er unge, gjerne studenter og skoleelever. Det er allerede mange som jobber på søndager og det er rart om dette skal begrenses av størrelsen til butikken, legger han til.

[ Bare minutter etter at helikopteret hentet ham, stanset hjertet ]

Vil kjempe mot

En annen mulig samarbeidspartner for Høyre etter valget er Kristelig Folkeparti. Derfra kommer det ingen støtte til søndagsåpne butikker, snarere tvert om.

– Dette er vi klart imot. Det er ikke noe vi har tenkt å bli med på, sier en krystallklar førstekandidat Øyvind Håbrekke i Oslo KrF.

– I dag er det sånn i Oslo, at på søndagene er kjøpesenterene tomme og marka er full. Jeg tror ingen egentlig ønsker at det skal være motsatt. For oss er søndagen og den muligheten den gir for fellesskap, familieliv og rekreasjon av veldig stor verdi. Det er vi villige til å kjempe for, sier han.

– Hvor hardt er dere villig til å kjempe? Kan dette bli avgjørende for sidevalg?

– Vi formulerer ikke ultimatum på dette stadiet. Men det er et stort engasjement i organisasjonen og store forventninger til at vi står hardt på det standpunktet, sier Håbrekke.

[ Det kan bli billigere å være fagorganisert – her er to av forslagene ]

Fikk ikke lov i 2014

Uansett er det ikke sikkert at det holder med flertall, for å få gjennomført søndagsåpne butikker i Oslo. Saken har nemlig vært aktuell tidligere, sist Høyre hadde byrådslederen i hovedstaden. Men i 2014 måtte Stian Berger Røsland (H) gi opp drømmen om å gjøre hovedstaden til et «typisk turiststed».

Røsland fortalte til Aftenposten at Oslo kommune hadde vært i dialog med Fylkesmannen, men fikk beskjed om at reglene var utformet slik at det ikke var noe poeng å søke.

– Jeg skjønner at det ville blitt en ganske betydelig uthuling av ordningen hvis Oslo fikk unntak. Men når man først har en slik ordning kunne man sett for seg at Oslo fikk være med, sa Røsland den gangen.

– Hvor sannsynlig er det at dette vil skje, Raymond Johansen?

– Stemmer du på Høyre er det i hvert fall en større mulighet. Jeg synes ikke at det bør skje, og en stemme til oss er en garanti for at det ikke skjer. Hvis de legger mye kraft i det, og får en samarbeidsvillig regjering, så er dette nok en rettighet som står for fall, sier den nåværende byrådslederen.

[ Oljefondet på korstog mot høye direktørlønninger – stemte imot 142 lønnspakker i første halvår ]

Står på sitt

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er forelagt kritikken mot søndagsåpne butikker i Oslo, men står på sitt. Han viser til at det er vanlig med søndagsåpne butikker i både Danmark, Sverige og Finland, og at det bidrar til mer byliv.

– Det er allerede søndagsåpne butikker i en lang rekke kommuner i Norge, og siden ingen steder i Norge har flere turister enn Oslo mener Høyre at vi bør åpne opp for det her også. Jeg ser egentlig ikke for meg at alt skal være åpent overalt, men at butikker i de typiske sentrumsnære shopping-områdene skal få lov til å holde åpnet om de selv ønsker det, sier Høyre-politikeren.

Han understreker igjen at det forutsetter at man har de ansatte med seg, og at arbeidsmiljøloven og andre regler og rettningslinjer for søndagsarbeid følges.

– Jeg er ganske sikker på at studenter og andre som trenger mer penger kunne tenke seg å tjene noen kroner ekstra ved å jobbe noen timer en søndag i ny og ne. Når det er sagt vil det være opp til regjeringen og Stortinget å bestemme om Oslo skal få lov.

[ Går mot ordfører-boom for Erna ]