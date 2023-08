Bare minutter etter at helikopteret hentet ham, stanset hjertet

– Grunnen til at jeg vil fortelle om dette, er for å minne om hvor viktig det er å varsle tidlig, sier Ole Eivind Henden til Dagsavisen.

I sommer var han minutter fra å miste livet.

– Jeg er en alminnelig aktiv fyr på 50 år, og jeg har ikke hatt hjerteproblemer før, sier han.

Henden jobber som redaksjonssjef i innenriksredaksjonen i Nyhetsdivisjonen til NRK. I juli var han på ferie på Vestlandet, og skulle ta seg en liten ettermiddagstur. Han beskriver det som en lite avansert fjelltur, på omtrent 700 høydemeter.

Kjente verking i armen

– Jeg begynte å gå der jeg pleier å gå, men etter omtrent 45 minutter begynner jeg å kjenne verking i venstre arm, kombinert med at jeg blir mer andpusten og det gjør litt vondt å få tak i luft. Jeg tenkte at det var rart, men jeg tenkte ikke på hjerteinfarkt, sier han.

Henden tar seg en pause, og henter seg litt inn igjen, men det føles likevel ikke helt bra.

– Jeg tusler forsiktig ned de siste 10 minuttene fra toppen, men merker at ubehaget stiger. Det er noe som ikke er bra. Jeg er heller ikke sikker på at det er fare for livet mitt, men jeg tenker samtidig at jeg ikke skal være tøff og ta den sjansen, sier han.

– Hvis dette skulle vise seg å være alvorlig, vil det ikke være klokt å vente lenger. Du kan ikke vente til du er hundre prosent sikker på at noe er gærent. Jeg er alene på fjellet, og bestemmer meg for å ringe, sier han.

Ole Eivind Henden tok dette bilde av seg selv på tur, like før hjerteinfarktet. (Privat)

25 minutter senere var luftambulansen på plass, og bare noen få minutter etter at de plukker ham opp, stanser hjertet hans.

– Hadde hjertet mitt stanset minutter tidligere hadde jeg vært død. Det å ringe etter hjelp i tide er helt avgjørende, sier han.

– Samtidig hadde jeg flaks. Det kunne skjedd før, og luftambulansen kunne ha vært opptatt et annet sted. Men, heldigvis skjedde ikke det, og jeg var koblet til hjertestarter da det skjedde. Det ble også avgjørende for at utfallet av dette ble bra, legger han til.

Rådet fra norske helsemyndigheter er at du må oppsøke hjelp så fort som mulig hvis du får akutte brystsmerter. Ring 113, og de vil sende en ambulanse eller luftambulanse hvis de tror du har hjerteinfarkt.

---

Hva er hjerteinfarkt?

Et hjerteinfarkt oppstår når en blodpropp tetter en av kranspulsårene og gjør at en del av hjertet får for liten tilførsel av oksygenrikt blod.

Hvis blodtilførselen er avskåret for lenge, dør det vevet som ikke får tilført oksygen. Det er det døde vevet som utgjør selve infarktet.

Hjertemuskelceller kan leve i noen tid (minutter/få timer) uten blodtilførsel slik at hurtig oppløsning av blodproppen kan forhindre eller i vesentlig grad redusere hjerteinfarktet.

Kilde: LHL og Store norske leksikon.

---





Blodpropp i hjertet

Elektrokardiogrammet (EKG) som ble tatt i luftambulansen ble sendt til sykehuset, så de raskt kunne stille diagnose om blodpropp i hjertet.

– Det var et utrolig proft system. Det er en situasjon der sekundene teller. Hvis ikke blodproppen i hjertet fjernes raskt, dør den delen av hjertet som ikke får oksygen. Det er lang reisevei, og beslutninger må tas raskt, sier han.

Han ble først fraktet til Ålesund sykehus, men de utførte ikke behandlingen han trengte der. Reiseveien til St. Olavs hospital i Trondheim var raskest, men på grunn av dårlig flyvær i den retningen, måtte de fly til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Henden valgte å dele om opplevelsen til venner og bekjente på Facebook, og her i Dagsavisen, fordi han vil minne om en gammel regel han lærte da han drev med fallskjermhopping på 90-tallet:

– Er du i tvil, så er du ikke i tvil, sier han.

Da han var på kurs den gangen, lærte han at de fleste fallskjermulykker skjer fordi den som skal hoppe velger å stole på at hovedskjermen fungerer selv om de er i tvil, i stedet for å kutte den og bruke reserveskjermen.

Henden på sykehuset etter inngrepet. (Privat)

---

Typiske symptomer på hjerteinfarkt:

Smerter i brystet. Typisk oppleves smerten som trykk eller stramming. Ubehaget lindres ikke av hvile, og heller ikke ved bruk av medisinen nitroglyserin.Ubehaget kan utstråle til ett eller flere steder: Én eller begge armer, særlig venstre. Hals og underkjeve. Øvre del av ryggen, mellom skulderblad. Øverst i magen, nær midtlinjen.

Smertene er oftest konstante, men kan av og til komme og gå

Kvalme og brekninger

Kaldsvette

Uforklarlig kortpustethet

Omtrent hver tredje person som gjennomgår et hjerteinfarkt har ikke typiske symptomer som brystsmerter. Derfor skal også anfall med uforklarlig, dårlig allmenntilstand tas alvorlig.

Kilde: LHL.

---





– Ikke vent

– Hvor glad er du for at du husket det kurset?

– Jeg tror det er bra å ha vært på førstehjelpskurs, fordi da har du tenkt gjennom situasjoner som dette litt på forhånd. Men jeg tenker også at jeg hadde vært bra idiot om ikke hadde ringt, uavhengig av om jeg hadde vært på kurs. Jeg er veldig glad for at jeg ikke venta i 10 minutter til. Som jeg sa tidligere spiller også tilfeldigheter inn, men vi må prøve å minimere de tilfeldighetene ved å ta kontakt tidlig.

– Hva tror du er grunnen til at enkelte kvier seg for å ringe 113?

– Kanskje man kvier seg for å være til bry, og er redd for det skal føles flaut hvis det viser seg å ikke være noe alvorlig. For menn kan det kanskje dreie seg om å tenke at man er tøff, og på en måte bagatelliserer det som skjer. Man minner seg på at man er frisk og rask, og at dette nok går over. Det er sikkert mange grunner til at man venter for lenge med å ringe, sier han.

Det er nå gått litt over to uker siden Ole Eivind Henden ble hentet av luftambulanse på fjellet. (Privat)

Rammer kvinner ulikt

Samtidig peker Henden på at symptomene han hadde er typiske og velkjente for hjerteinfarkt, og lettere for alarmsentralen å identifisere.

Vibeke Juliebø er invasiv kardiolog ved Hjerteavdelingen på Ahus Nordbyhagen, og informerer på sykehusets nettside at kvinner oftere har mer uvanlige symptomer på hjerteinfarkt, som generell uvelhetsfølelse og kvalme.

– De kan også ha smerter andre steder enn i brystet, for eksempel i rygg, mage eller nakke, skriver hun.

Det er flere menn enn kvinner som får hjerteinfarkt. I 2022 var 68 prosent av tilfellene menn, og 32 prosent kvinner, ifølge årsrapporten til Norsk hjerteinfarktregister.

Gjennomsnittsalderen for menn er 69 år, og for kvinner er den 76 år. Halvparten av pasientene flyttes mellom sykehus i behandlingsforløpet for å motta høyspesialisert behandling, ifølge rapporten.

Også hjertestans er en tilstand som rammer menn oftere enn kvinner, og den eldre generasjon er mer utsatt enn de yngre. Ifølge 2021-rapporten fra Norsk hjertestansregister som utgis av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), var 66 prosent av tilfellene i 2021 menn, og 34 prosent kvinner.

Vil gå tur igjen

Det er nå gått 15 dager siden Ole Eivind Henden fikk et inngrep som på sykehuset i Bergen, og han skal følges opp framover.

– Det er kanskje litt tidlig å si, men tror du at du kommer til å tørre å gå fjelltur alene igjen?

– Ja, det tror jeg. Mitt utgangspunkt nå er at denne «bomba» jeg gikk rundt med i brystkassa ikke er der lenger. Nå som jeg får oppfølging, er risikoen for et nytt akutt hjerteinfarkt lav. Jeg har heller ikke kjent på angst eller frykt for at det skal skje. Jeg er ute på tur alene igjen, men alltid med mobilen. Samtidig er det viktig å huske på omgivelser og familie som også skal ha det bra, så man trenger ikke dra på lange turer. Det er viktig å ikke bare tenke på seg selv i en sånn setting også, sier han.

Ettersom han var koblet til hjertestarter da hjertet stanset, og fikk behandling raskt, forteller han at skaden han fikk på hjertet er minimal.

– Men jeg har en jobb foran meg. Jeg må gå på medisiner, og sørge for å trene godt. Framover handler det om å minimere risikoen som ligger i min livsstil for få dette på nytt, sier han.

