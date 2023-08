ARENDAL (Dagsavisen): Oslo-valget ser ut til å gå høyresidas vei. På tirsdagens Oslo-måling i Aftenposten får Høyre 36,2 prosent av stemmene, mens Arbeiderpartiet er nede i katastrofale 15,2 prosent.

Og hvis det blir Høyre-byråd, så kan det fort også bli søndagsåpne butikker i hovedstaden. Det bekrefter Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Hvis vi overtar kommer vi til å sende den søknaden, sier han.

For å kunne holde søndagsåpent må man nemlig være et «typisk turiststed». Dette må kommunen søke statsforvalteren om å bli, og Lae Solberg er klar til å skrive søknad og be om at sentrale handle- og butikkområder i Oslo kan holde søndagsåpent.

Det møter sterke protester både fra fagbevegelsen og fra dagens byråd.

Grünerløkka, Hegdehaugsveien og Bogstadveien

Lae Solberg trekker fram sentrum innenfor det som heter Ring 1, i tillegg til Grünerløkka, Hegdehaugsveien og Bogstadveien som steder det ville være naturlig å ha søndagsåpent, men presiserer at akkurat hvor grensene skal gå ennå ikke er bestemt.

– Vi må komme tilbake til nøyaktig hvor. Men det vil være naturlig at vi søker for stedene som er best besøkt. Når et lite turiststed som Lampeland har søndagsåpent, så er det naturlig at Oslo sentrum også har det, sier han.

Eirik Lae Solberg er Oslo Høyres byrådslederkandidat. Etter valget til høsten kan han overta kontoret som Raymond Johansen har hatt de siste åtte årene. (Aslak Borgersrud)

– Det er jo selvfølgelig frivillig for butikkene, legger han til.

– Men Oslo er ikke bare turisme?

– Det er det veldig få steder som er. Beboerne i Oslo vil også ha glede av søndagsåpne butikker. Jeg tror mange vil sette pris på det, sier han.

Tror studenter tar søndagsvaktene

Lae Solberg mener søndagsåpent vil gi nye muligheter til folk som bare vil jobbe litt:

– Jeg tror dette gir muligheter for at studenter og andre kan få ekstrajobber, sier han.

– Vil ikke utvida åpningstider gjøre at turnus blir utvida også for vanlige heltidsansatte?

– Min erfaring er at det ofte er unge mennesker som tar ekstraskiftene. Det tror jeg vil være tilfelle her også. Det er lovbestemt hvor mye man skal jobbe, og betydelige tillegg for søndager. Så jeg tror mange vil bruke studenter på søndagene, sier han.

– Likevel er de ansattes organisasjoner sterkt mot?

– Jeg tror det er en ubegrunnet frykt. Dette vil gjøre at omsetningen øker, og det vil være mulighet for arbeidsgiverne å hente inn ekstrahjelp.

Som å innføre sju hverdager

Christopher Beckham er forbundsleder i Handel og Kontor (HK) i Norge, LO-forbundet som organiserer butikkansatte i Oslo. Forbundet har bestilt en rapport fra Agenda, som viser at langt flere kommuner kan få søndagsåpne butikker framover, om høyresida vinner lokalvalget. Rapporten er tidligere omtalt i HK-nytt.

I Oslo er det klokkeklart: Høyre vil ha søndagsåpent, i hvert fall i deler av byen. Det reagerer Beckham kraftig på:

– Da har jeg en soleklar beskjed til Oslos befolkning og alle HKs medlemmer: De må stemme AP, SV eller Rødt, for å sørge for at et nytt byråd ikke får den muligheten. Dette vil være å innføre sju hverdager i hovedstaden, sier Beckham.

Forbundslederen trekker fram et eksempel fra sitt eget nabolag for å vise alvoret.

– Jeg bor i en blokk på Grünerløkka med cirka 200 leiligheter. Med Høyres forslag vil kanskje 70 av de som bor der være på jobb på søndagene. Det vil si mindre unger i bakgården, de må være i barnehagen eller hos besteforeldre. Da får ikke folk en felles dag til lek, til idrett eller til dugnad. Høyre viser sitt sanne ansikt: De er ikke på arbeidsfolks lag, sier han.

– Men en ting skal Eirik Lae Solberg ha. Det er flott at de er ærlige om det, sier Beckham.

Tror fast ansatte må dra lasset

– Er det ikke bra for studenter som trenger en ekstrajobb?

– Studenter skal være studenter, de trenger også søndagen som annerledesdagen. Selvfølgelig skal vi ha studenter jobbende i bransjen, men det er ikke de som skal gjøre at vi får sju hverdager i Norge. Når skal de få besøke vennene sine? Eller foreldrene sine? På onsdag? Det er ikke et samfunn HK ønsker, sier han.

Beckham har ingen tro på at det bare blir ekstrahjelper ansatt for å fylle søndagene, men tror det er vanlige fast ansatte som må dra det ekstra lasset.

– Det er jo alltid åpent tre søndager før jul. Men det er jo ikke studenter som står der da, det er jo de som jobber fast. Mange steder er det småbarnsmoren eller bestemoren som er nødt til å gå på jobb når andre har fri, sier HK-lederen.

Salg må skje hovedsakelig til turister

Selv om valget ser ut til å gå veien for Høyre, kan det likevel være flere skjær i sjøen for planen om å gjøre byen søndagsåpen. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som skal behandle en søknad fra Oslo. Og avdelingsdirektør Hege Skaanes Nyhus i juridisk avdeling der forteller at «typisk turiststed» regnes som mindre steder hvor salget i perioder hovedsakelig skjer til turister.

– Forarbeidene nevner som eksempel Beitostølen, Geiranger, Geilo og Lyngør, hvor det er få faste innbyggere i forhold til tallet på tilreisende, skriver Skaanes Nyhus i en e-post til Dagsavisen.

«Det er her tenkt på stader der dei faste innbyggjarane er få i forhold til talet på tilreisande/besøkjande i løpet av året. (...) Ein typisk turiststad er dessutan kjenneteikna ved at dei næringsdrivande ofte er avhengige av turistsesongane, da kundegrunnlaget er for lite til at dei kan overleve av sal til fastbuande», står det i forarbeidene til helligdagsfredloven.

«Det er vidare eit vilkår at salet i periodar hovudsakleg skjer til turistar», står det videre.

Skaanes Nyhus forteller at en søknad om å bli et «typisk turiststed» tar noen måneder å behandle, og at avgjørelsen ikke kan påklages.

