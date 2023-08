Går mot ordfører-boom for Erna

Høyre har ridd på en medgangsbølge i lang tid, og holder fortsatt en god stim på Opinions målinger for august, utført for FriFagbevegelse, Fagbladet og Dagsavisen.

Det er tatt opp to målinger, en for kommunevalg og en for stortingsvalg.

Mens Høyre får 30,3 prosent på stortingsmålingen, får partiet 26 prosent på kommunemålingen.

Det er likevel stor framgang fra kommunevalget for fire år siden.

Også Frp ligger vesentlig høyere lokalt enn på riksplan. Målingen viser en oppslutning på 14,2 prosent i hele landet, mens partiet «bare» får 9,2 prosent på lokalt plan.

Vil doble antallet

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, håper på stø kurs også videre. Målet er å doble antallet Høyre-ordførere – fra 35 til 70.

– Samtidig er vi opptatt av å få de riktige flertallene på plass i kommunene. Og gjøre et godt valg som viser at det skal være mulig, sier Henrik Asheim til FriFagbevegelse.

Stortingsmåling for august 2023.

Asheim mener Høyres framgang skyldes den politiske virkeligheten folk opplever.

– Prisene og rentenivået stiger. Derfor er det viktig å holde de kommunale avgiftene nede. Også mener jeg både rikspressen og våre politiske motstandere bommer når de gjør konkurranseutsetting til den store debatten rundt eldreomsorgen. Det vi er opptatt av, er å få nok sykehjemsplasser, at folk skal få hjelp hjemme. Men rundt i det ganske land tror jeg få er opptatt av hvem som skal utføre tjenestene. Det finnes viktigere utfordringer enn det å ta tak i, sier Henrik Asheim.

---

Om målingen

Opinions partibarometer for august 2023 er basert på henholdsvis 1021 og 1001 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg.

I intervjuene er det stilt følgende spørsmål: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» Og «Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?»

Telefonintervjuene er gjennomført mellom 8. og 15. august 2023.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

---

Men det er ingen i Høyre som klapper seg på brystet og tar oppslutningen for gitt. Valgkampen fortsetter for fullt, understreker han.

Det gjør den også for Arbeiderpartiet. Partiet får 18 prosent på stortingsmålingen og 18,4 prosent på kommunemålingen.

Partibarometer for kommunevalget.

Partisekretær Kjersti Stenseng innrømmer at tallene ligger på et for dårlig nivå.

– Men vi har et veldig stort lag med dyktige kandidater og frivillige som jobber hver eneste dag for å få fram det vi mener er de viktigste sakene: eldreomsorg og oppvekst. I tillegg vil vi forsøke å synliggjøre forskjellen mellom en Ap-styrt og en Høyre-styrt kommune, sier Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

Ordfører-boom

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan miste mange ordførere etter høstens valg. Sammen har de to mistet en oppslutning på hele 12 prosent sammenlignet med valget for fire år siden.

Sp får 8,8 prosents oppslutning på kommunemålingen og 5,7 på riksplan.

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, mener målingene viser at velgerne holder fast på sin kritikk av regjeringen, og at de ønsker seg noe nytt også i nasjonal politikk. Men mer på riksplan enn lokalt.

Verst går det ut over Senterpartiet som gjorde et knallvalg for fire år siden (14,4 prosent), og dermed fikk mange ordførere.

Den lille trøsten kan være at mange av partiets tidligere velgere fortsatt sitter på gjerdet, uten å ha bestemt seg for hvem de skal stemme på.

Det gjelder hver femte Ap-velger og hver fjerde Sp-velger.

På stortingsmålingen har de to regjeringspartiene dog en framgang fra forrige måned, men bare på 0,5 prosentpoeng.

Soler seg i glansen

Mens regjeringen får mye kjeft, kan SV sole seg utenfor regjeringen.

Blant annet gjør SV det bra i målinger fra noen store byer. Det kan redde et rødgrønt flertall og de to regjeringspartiene fra et katastrofevalg.

Valgforsker Johannes Bergh, mener dette viser at det var en strategisk god beslutning for SV å stå utenfor regjeringen etter stortingsvalget for to år siden.

– SV har fått gjennomslag for mange av sine saker og dermed klart å markere seg uavhengig av å sitte i regjering. Det har lønt seg og kommer fortsatt til å lønne seg, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Han mener også at skiftet av leder i partiet ikke har hatt noen stor betydning for oppslutningen.

Bakgrunnstall viser at SV tar velgere fra to sider – fra Arbeiderpartiet og Rødt.

Oppløftende for SV

SV får en oppslutning på 9,4 prosent på stortingsmålingen. På kommunemålingen er det 8,4 prosent, nesten på høyde med både Sp og Frp.

SV-leder Kirsti Bergstø synes det er veldig oppløftende med så gode målinger.

SV-leder Kirsti Bergstø. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– SVs framgang er avgjørende for rødgrønne flertall flere steder og for å holde høyresida unna makta. Den eneste måten disse målingene kan bli til virkelighet, er hvis de som nå ønsker å stemme SV, som ønsker rettferdighet og miljø, faktisk går og stemmer, sier SV-lederen til FriFagbevegelse.

– Jeg tror mange ønsker en tydelig retning for politikken. Folk trenger rettferdig fordeling og trygghet nå i dyrtida. SV sikrer nye velferdsløft som gratis SFO og tannhelsereform. Klimaendringer og ekstremvær viser at vi må kutte utslipp og ta vare på natur, sier Kirsti Bergstø.

Frp sterke lokalt

Fremskrittspartiet står mye sterkere ved kommunemålingen (14,2 prosent) enn ved stortingsvalgmålingen (9,2 prosent). Rødt har merket lite til bråket rundt avgangen til Bjørnar Moxnes, og har en oppslutning 6,1 prosent ved kommunemålingen og 5,5 prosent ved stortingsmålingen.

Venstre står jevnt rundt 5-tallet på begge, mens KrF har større oppslutning lokalt enn på riksplan (4,1 – 3,4). MDG har det motsatt (3,6 – 5,8 prosent lokalt).

Sekkeposten «Andre» er imidlertid verdt å merke seg. På kommunemålingen har den 8,3 prosent. Her ligger diverse bygdelister og blant annet Industri- og næringspartiet.

