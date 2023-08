Tirsdag kunne Dagsavisen avsløre en av Høyres planer for Oslo om det blir maktskifte i byen etter høstens valg: Partiet vil forsøke å innføre søndagsåpne butikker. Det er det all mulig grunn til å kjempe imot.

Høyre har lenge ønsket flere søndagsåpne butikker utover de såkalte «Brustad-buene», små lokaler på mindre enn 100 kvadratmeter som har lov til å holde åpent også søndag. Nå kan det se ut som om partiet har funnet en bakdør.

Høyres frihetsønske innebærer ufrihet for andre.

En kommune får lov til å holde søndagsåpent om den kan defineres som et «typisk turiststed». Dette må kommunen søke statsforvalteren om. Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg bekrefter at han er klar til å skrive en slik søknad og be om at flere områder i Oslo kan holde søndagsåpent. «Hvis vi overtar kommer vi til å sende den søknaden», sier Lae Solberg til Dagsavisen.

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat. (Alf Simensen/NTB)

Lae Solberg trekker fram sentrum innenfor Ring 1, i tillegg til Grünerløkka, Hegdehaugsveien og Bogstadveien som steder det vil være naturlig å holde søndagsåpent, selv om han også presiserer at akkurat hvor grensene skal gå ennå ikke er bestemt.

Lae Solberg understreker at det vil være frivillig for butikkene å holde søndagsåpent, og kaller dette et godt tilbud til Oslos befolkning. Vi er direkte uenige med Lae Solberg og Høyre i begge de to påstandene.

Vi stiller oss på Handel og Kontors side, LO-forbundet som organiserer butikkansatte i Oslo. Forbundsleder Christopher Beckham har en tydelig melding til Oslos befolkning: Stem på AP, SV eller Rødt eller få sju hverdager i hovedstaden.

Christopher Beckham er forbundsleder i Handel og Kontor. (Stian Fyen)

Høyres frihetsønske innebærer nemlig ufrihet for andre. Søndagsåpne butikker betyr at noen må jobbe. Som Beckham sier til Dagsavisen: «Mange steder er det småbarnsmoren eller bestemoren som er nødt til å gå på jobb når andre har fri».

Dette er en viktig sak for høyresiden. Handel og kontor har bestilt en rapport som viser at langt flere kommuner kan få søndagsåpne butikker framover om høyresiden vinner lokalvalget.

Det er positivt at Høyre spiller med åpne kort i denne saken. Det gjør at velgerne kan ta stilling til hva som står på spill ved høstens valg.

