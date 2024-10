Kjendiser blir bankranere i nytt TV-program

---

Hvem: Henrik Farley (32).

Hva: Idéhaver/programleder og komiker.

Hvorfor: Har ideen bak det nye NRK-programmet «Brekket», hvor han er programleder samme med Martin Lepperød og Jonis Josef. De skal oppfylle barndomsdrømmen om å rane en bank, og ti kjendiser skal gjennom ni episoder kjempe om tre ledige plasser i ranslaget. Premiere 1. november.

Hei! Så vidt meg bekjent, drømmer de fleste barn om å bli proff i fotball, popstjerne eller influencer – ikke bankraner. Her må du forklare!

– Hehe-he... Jeg har alltid vært glad i Oceans-filmene og tyverifilmer generelt. I tillegg har familien mange advokater på pappas side, så jeg har kanskje fått høre en del krim-snakk. Men det er jo for mange en guttedrøm å kjøre raske biler, som i diverse bilspill hvor man skal rømme fra politiet. Og i de bankran-filmene jeg nok er blitt inspirert av, handler det om å samle et «crew», danne et lag og løse et prosjekt sammen. Det er det «Brekket» egentlig handler om, men så ble det bare tilfeldigvis et bankran.

Komikerne Martin Lepperød (fra venstre), Henrik Farley og Jonis Josef skal oppfylle barndomsdrømmen om å rane en bank i NRKs nye realityserie «Brekket». (Foto: Kim Erlandsen,Handout,NRK)

Fint at det går an å bare leke bankran, da?

– Ja, absolutt! Jeg har heldigvis aldri hatt interesse for å gjøre det på ekte. Det er ikke helt for meg.

Og dette er altså en barndomsdrøm du deler med Yousef og Lepperød?

– Ja, da jeg fortalte dem ideen var de bare klare på at dette skulle de være med på. De stilte ikke noen oppfølgingsspørsmål engang, så det var tydelig at de kunne relatere til det forholdet jeg har til diverse filmer om bankran. Et annet trekk ved de filmene jeg liker best er at de som blir ranet gjerne er vinklet som skurker, mens ranerne er hyggelige, gode mennesker. Vi i «Brekket» er da også blant de gode og snille, selv om Norges Bank vel kanskje ikke er blant de slemmeste i klassen.

Hvordan fikk du ideen?

– Den oppsto som en blanding av guttedrømmer, fantasier og livet generelt, og fascinasjonen for å samle en gjeng med ulike egenskaper og gjerne litt kule kallenavn.

Hvordan ser det ideelle ranslaget ut i ditt hode?

– Altså, noen må jo være gode til å kjøre bil. Og så må vi ha noen som er teknologisk av seg, datakyndig og forstår hacking og sånt. I en sånn gjeng må det også være et par svære «dudes», som kan bære tungt og ta imot ordre. Da vi samlet de ti vi starter med, tenkte vi at vi også må ha noen slangemennesker, noen som tar seg smidig gjennom ventilasjonsanlegg og sånt. Og vi har flere spreke folk med sånn sett.

Dere har gitt deltakerne klengenavn som «Fingerbølla», «Professoren» og «Gliset» – hvilket liker du best?

– Det vi programlederne har ledd mest av og kost oss med, er tilnavnet Jonas Kinge Bergland har fått. Vi kjenner jo ham som komiker og en fyr med høy selvtillit, så jeg vil tro det tok litt på å bli referert til som «Kjekken» hele tiden under innspillingen.

Han som vanligvis går under det barske tilnavnet «Tåsenplogen» heter nå bare «Oskar» – hvordan tok han det?

– Han er jo til vanlig mer kjent for kallenavnet sitt enn sitt egentlige navn, så der følte vi for å vri helt om. Jeg tror ikke han først helt skjønte vitsen med bare å hete Oskar, men han syntes det bare var gøy etter at Jenny forklarte ham greia.

Hva vil vi, kort fortalt, få se?

– Morsomme oppgaver og godt vennskap. Jeg hadde en teori om at de mest uskyldige kjendisene, som omtrent ikke kan tenkes å ha veltet et vinglass, alle har en liten drøm og en kriminell karakter inni seg, hvis de slipper å gjøre noe galt på ordentlig. Det blir kjendiser som finner sin indre råtass, og det er gøy å se. Kanskje vil jeg spesielt trekke fram Jenny Skavlan og Merete Lingjærde.

Vi må innom de faste spørsmålene også. Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Hmm, det klassiske her er å spørre seg om jeg skal velge noe smart eller ekte. Det heller mot det siste hvis jeg trekker fram det som gjorde inntrykk tidligst i livet, som var Harry Potter. Jeg leste alle sju bøkene, det er en lang serie, så summen av dem må jo ha gjort sterkt inntrykk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å komme meg ut av byen med venner eller familie og utenfor den vanlige settingen. Gjerne på hyttetur.

Hvem var barndomshelten din?

– Først var det mamma og pappa, og det varte ganske lenge. Så begynte jeg å se på film, og da kan jeg vel kanskje svare James Bond.

Hvilket valg skulle du gjerne tatt om igjen?

– Det er vanskelig, for jeg har det veldig bra nå. Jeg burde kanskje ha investert i Apple-aksjer med de første ukepengene, da.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er mye, og det kan forandre seg i perioder hva som engasjerer meg mest – alt fra miljø til menneskelig lidelse. Det som alltid engasjerer meg sterkt, er barn som utsettes for krig. Det er det viktigste.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror det kunne vært spennende å stå fast i heisen med både Donald Trump og Kamala Harris samtidig. Jeg ville spurt dem; mener dere alt det dere sier, eller er det litt for show?

