Venstre ber KrF og Frp akseptere ny rusreform – eller forlate regjeringen

Uttalelsen kommer etter at både KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp onsdag gikk ut mot forslaget til ny rusreform.

– Å fjerne straffelinjen i ruspolitikken er ekstremt viktig helsepolitisk og en fantastisk seier for Venstre. Jeg og flere med meg har vært skeptisk til vår regjeringsdeltakelse, men det å få gjennomslag for denne reformen er i seg selv en betydelig grunn til å bli i regjering til denne reformen er gjennomført, sier Venstres Carl Erik Grimstad til Klassekampen.

Den helsepolitiske talspersonen mener straff ikke fungerer mot rusproblemer, og kaller de 287 overdosedødsfallene i fjor som en dom over norsk narkotikapolitikk.

– I over 60 år har vi ført en narkotikapolitikk basert på stadig strengere straffer som bare har ført til mer rusproblemer. Strafferegimet har jaget tusenvis av syke mennesker ut av helsevesenet, i armene på et illegalt marked, og latt dem dø som kriminelle på gata, sier Grimstad til avisa.

Han avviser KrF og Frps advarsler om at avkriminalisering kan føre til at flere begynner med narkotika, og sier at ingenting i utredningen tilsier det.

Et rusreformutvalg oppnevnt av regjeringen la i desember fram sitt forslag hvor de vil gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika på seg. Isteden skal de bli pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling. Det blir imidlertid ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp.

