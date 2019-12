Rusreformen: 70 prosent tror flere vil prøve narkotika dersom det ikke er straffbart

Et regjeringsoppnevnt utvalg la torsdag fram sitt forslag til en ny rusreform for helseminister Bent Høie (H).

Utvalget foreslår å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika på seg. Isteden skal de bli pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling. Det blir imidlertid ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp.

– Dette er et forslag til reform vi ikke kan støtte. Det er altfor svakt på forebyggingssiden, sa generalsekretær Pernille Huseby i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan, torsdag.

Les også: Utvalg vil gå fra straff til hjelp for rusmisbrukere

– Bekymret for at flere vil bruke

En undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Actis, viser at 70 prosent av de 1.008 spurte tror flere vil prøve ulovlige rusmidler dersom det ikke gir en reaksjon.

– For at det skal være et reelt forbud, må det få konsekvenser å bryte det. I modellen som er foreslått, ligger ingen slike konsekvenser, bortsett fra et frivillig oppmøte hos et kommunalt veiledningsråd, skriver Huseby i en epost til NTB.

– Det er ikke godt nok, og vi er bekymret for at det kan føre til at flere vil bruke, og dermed også få problemer med narkotika.

Les også: Å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika er ikke veien å gå

Foreslår inntektsbasert gebyr

I undersøkelsen kommer det også fram at 60 prosent av befolkningen mener voksne som ikke trenger helsehjelp for avhengighet, bør få et gebyr ved bruk av ulovlige rusmidler.

– Vi mener et inntektsbasert gebyr for voksne uten en rusavhengighet kan være en mulig vei å gå. Dette har lenge vært i bruk ved trafikkforseelser med god effekt, sier Huseby.

Politidirektør Benedicte Bjørnland uttrykte i forkant av utvalgets forslag bekymring for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika.

Også KrF er bekymret for de unge, og sier det er viktig at reformen ikke bidrar til at flere blir rusavhengige.

Les også: Det hjelper ikke å straffe rusmisbrukere. De må ha hjelp.

Skal ikke innebære en legalisering

En rusreform er blant Venstres store seirer i regjeringsplattformen, og Venstre-leder Trine Skei Grande kaller reformen «den viktigste sosialpolitiske reform i moderne historie».

Også SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) roser forslagene, men SV sier de frykter motstand i politiet.

Helseminister Høie understreker at forslagene til utvalget ikke innebærer en legalisering av narkotika. Politiet skal fortsatt beslaglegge og reagere på narkotikabruk, og det skal fortsatt være forbudt å selge narkotika.

Forslagene skal nå ut på høring, og Høie sier han har ambisjoner om at rusreformen skal gjennomføres i løpet av inneværende stortingsperiode.