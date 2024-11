Ansatte handler mat til pasienter av egen lomme

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De ansatte er mer lojale til pasienten enn til systemet. For dem er det viktigst å gi god omsorg, sier Cecilie Knagenhjelm Hertzberg.

Hun er forsker ved Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo, og har forsket på hjemmesykepleien i tre kommuner.

Under arbeidet med studien fulgte hun sykepleiere og helsefagarbeidere på jobb i flere måneder. Da oppdaget hun at de ansatte gjorde mer for pasientene enn de egentlig skulle.

Bryter vedtak og regler

De som skal få hjelp av hjemmesykepleien, får et vedtak der det står hvilken hjelp de skal få.

Ut fra vedtaket blir det laget lister over hvilke oppgaver de ansatte har, og hvor mye tid de skal bruke på hver oppgave, forklarer forskeren.

I tillegg skal de ansatte følge regler som gjelder overalt i helsetjenesten, som å ikke ta imot gaver fra pasienter, og ikke ta imot penger eller bankkort for å handle for dem.

I alle tre kommunene forskeren studerte, brøt de ansatte disse reglene og vedtakene.

Selv om de ansatte for eksempel bare skulle hjelpe med å ta på støttestrømper, gjorde de andre oppgaver som å ta ut av oppvaskmaskin, tømme søppel eller tilby pasienten en dusj.

Flere hjalp også til med å handle inn mat til pasienter som ikke klarte det selv. Noen pasienter hadde heller ikke råd til mat.

– Det var mye sosial nød, ensomhet og isolasjon. Dette er en skjult del av samfunnet vårt, forteller Hertzberg.

Handlet mat fra egen lomme

Dette oppdaget forskeren tilfeldig da hun selv skulle lage frokost til en av pasientene hun var med og besøkte. Kjøleskapet var tomt, det var fredag, og neste matlevering skulle komme over helgen.

– Jeg fikk noen kontanter av ham. Men jeg tenkte at hvis det ikke var nok, så betaler jeg bare resten. Da kjente jeg på det selv og forsto at de ansatte også handlet for pasientene sine, forteller hun.

Da hun tok opp temaet med de ansatte, kom det fram at flere gjerne la ut for matvarer av sin egen lomme. Noen ganger fikk de pengene igjen, andre ganger ikke.

Risikerte egen sikkerhet

I studien så hun også at de ansatte risikerte sin egen helse og sikkerhet når de skulle gi omsorg.

– De går inn i hjem som ikke er tilrettelagt for helsehjelp. Det var pasienter som ikke ønsket å bruke hjelpemidler som hev- og senk-seng, fordi de ikke ville at hjemmet skal se ut som et sykehus, sier forskeren.

Andre ganger kunne de ansatte komme i situasjoner som var direkte farlige.

– Det var pasienter som var veldig psykisk syke, rus, seksuell trakassering eller pasienter i kriminelle miljøer. Og de gikk alene til disse folka.

Noen hadde lært seg ulike teknikker for å ivareta egen sikkerhet. Som å ikke ha saks i lomma, unngå hestehale i håret og parkere bilen rett vei, sånn at de kunne kjøre av gårde fortest mulig.

– Ikke et dilemma

Selv om de brøt regler og gikk på kompromiss med egen helse og sikkerhet, var de ansatte ikke i tvil om at det de gjorde, var riktig.

– Det er egentlig ikke et dilemma for dem. For dem handler det om å gi god omsorg. Å gå på akkord med det, kan nok oppleves som veldig vanskelig, tror forskeren.

Rigide vedtak ga dårligere trivsel

I to av kommunene forskeren studerte, var kommunens vedtak sett på som veiledende. Her var det rom for at de ansatte kunne bidra med enkle gjøremål utenom det som var bestemt på forhånd.

I disse kommunene opplevde forskeren at var det litt lavere skuldre og høyere trivsel. De ansatte snakket med hverandre om ting som var vanskelig med pasientene.

Mens i den tredje kommunen var det forventet at de ansatte ikke skulle gjøre noe utenom det som sto i pasientenes vedtak. I denne kommunen endte de ansatte med å gjøre de ekstra tjenestene i skjul, uten å dokumentere det, forteller Hertzberg.

– Det virket som det var lavere trivsel og høyere turnover i den kommunen, sier hun.

– Gjør en kjempejobb

Hun mener studien viser hvor presset hjemmesykepleien er. Og at vedtakene som de ansatte skal følge, fungerer best når de er veiledende.

– Det er viktig at de ansatte får styre dagene sine selv. Vedtak fungerer veldig fint på sykehjem og sykehus. Men det blir annerledes når man er hjemme hos folk, sier hun.

– De ansatte gjør alt de kan for pasientene sine. De gjør en kjempejobb, og burde blitt sett og anerkjent enda mer, mener Hertzberg.

