Arrangøren måtte gripe inn under Støres tale: – Vær så snill

I tillegg til demonstrantenes rop, ble Støre også møtt med buing. Han ble stille ved flere anledninger under talen sin, og etter hvert brøt arrangøren inn og tok mikrofonen.

– Kamerater, fremmøtte og allierte: Vi må la talerne få si sitt og slippe dem til på denne talerstolen. Dere må vise respekt for den siste taleren også. Vær så snill, på vegne av arrangørene, som er på deres lag, sa leder for LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, før Støre fortsatte:

– La meg si en ting. Mens jeg står her nå, så står Norge på talerstolen på den internasjonale domstolen, der Norge har fått fram en sak for å avgjøre om Israels okkupasjon er brudd på folkeretten. For å bruke alle de mulighetene vi har. Det er det politikk handler om, sa statsminister Støre.

1. mai-arrangement på Youngstorget Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under 1. mai-arrangement på Youngstorget i Oslo torsdag. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Torsdag 1. mai holder statssekretær Andreas Kravik innlegg i FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen i Haag i Nederland.

– Og her står en representant for den regjeringen som har anerkjent Palestina som stat, la Støre til.

I mai i fjor forklarte Støre og utenriksminister Espen Barth Eide den historiske beslutningen om å anerkjenne Palestina.

– Her står en representant for regjeringen som bruker alle mulighetene vi har politisk for at folk kan leve side om side og i fred, for at det skal komme inn humanitær hjelp, for at okkupasjonen skal stoppe og for at Palestina skal få sin egen stat, fortsatte Støre.

Da Støre ble introdusert, startet han talen med å snakke om krig i Ukraina, krig i Midtøsten og tollkrig.

– Folk kjenner på uro midt i hverdagslivet, sa Støre.

I etterkant av talen ble han spurt om hvordan han opplevde talen av TV 2.

– Dette er et torgmøte på 1. mai i Norge. Det er stort engasjement. Jeg tror folk kom for å høre med tale, men det er ytringsfrihet i Norge, sier han til kanalen.

– Fikk du med deg hva de ropte?

– Ja, ja. Jeg gjør det. Jeg har sett dem rundt i gatene og jeg deler engasjementet om at det som skjer i Gaza er fryktelig. Men jeg tror det at de som er kommet her har kommet for å høre på appeller og taler og gå i tog. Det å hindre folk i å snakke, det tror jeg ikke folk synes så mye om. Men jeg tror jeg fikk snakket og hadde god høyttaler, sier statsministeren til TV 2.

