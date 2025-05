– Vi kommer til å miste venner

– Se så mange som har kommet! sier en forelder til barna sine når de kommer til skolegården på Møllergata skole.

Skolegården fylles opp med elever, lærere, foreldre, besteforeldre, tidligere elever og andre engasjerte. Ikke bare fra Møllergata skole, men også fire andre skoler i Oslo.

Engasjementet er enormt, og budskapet deres på 1. mai er følgende: Ikke legg ned skolene.

Ifølge LO i Oslo samlet 1.900 seg bak parolen.

Mange møtte opp i skolegården på Møllergata før toget gikk til Youngstorget.

For Utdanningsetaten har foreslått nedleggelser av Møllergata, Nordpolen, Trosterud, Maridalen og Sørkedalen skole.

Vurderingen går ut på at Trosterud, Nordpolen og Møllergata ligger i områder med mye ledig kapasitet. Det vises også til lave elevtall på Møllergata, Sørkedalen og Maridalen skoler.

– Jeg blir både stolt, rørt og glad. Her er det mange som bryr seg, fordi det berører så mange, sier FAU-leder ved Nordpolen skole, Marianne Werrum, til Dagsavisen.

Det er liten tvil om hvem som er elever på Nordpolen. Mange av barna, og foreldre, bruker nisseluer på en varm maidag.

En gruppe på seks elever fra forskjellige klassetrinn, gir tydelig uttrykk for at de trives på skolen sin.

– Vi er veldig glade i Nordpolen, sier de i kor.

FAU-leder: – Kjempeskummelt

De er redde for at den nå kan legges ned og at de kan bli flyttet til nye skoler.

– For eksempel kommer vi til å miste venner, og det kommer til å bli vanskelig å skaffe nye venner med tanke på at vi har så kort tid igjen på barneskolen, sier en sjetteklassing til Dagsavisen.

Argumentene for å legge ned skolene er at det blir færre barn i Oslo, som i resten av landet, skriver Utdanningsetaten. UDE mener derfor at det ikke er behov for like mange skoler, og skriver også at det ikke er økonomisk bærekraftig å ha for mye ledig kapasitet i Osloskolen.

– Det føles ganske dumt at de har hengt seg opp i penger i stedet for å tenke på barna, sier sjetteklassingen.

Werrum i FAU ser på saken fra et stort perspektiv.

– Vi går inn i et samfunn som er utrygt. I den store sammenhengen, slik jeg ser det, så kan vi ikke fragmentere og splitte opp disse lokalsamfunnene. Fordi det er det som kommer til å holde oss trygge, sier hun.

FAU-leder ved Nordpolen skole, Marianne Werrum.

Hun legger vekt på at lokalsamfunnet må fungere godt i tiden fremover.

– Vi trenger det for å hindre utenforskap og for sosial utjevning, og vi trenger det også i beredskapsøyemed. Fremover må nærsamfunnet fungere, og tanken på at man skal ha store klasser og skolekretser, gir kun mening på papiret og i Excel-arket.

– Når man ser utover det så er det så mange omkostninger man ikke klarer å fange på papiret. Det tror jeg er kjempeskummelt, og jeg håper at politikerne våre klarer å ikke se bare på sitt eget sektorbudsjett. Dette nærmiljøet og disse barna er de som skal få oss gjennom 40–50 ganske tøffe år fremover, sier Werrum.

Skolebyråden: – Det sier noe om skolens posisjon

Utdanningsetaten har tidligere bekreftet overfor Dagsavisen at det i forslaget om nedleggelser planlegges for 28–30 elever i alle klasserom. Selv om organiseringen er opp til den enkelte skole, legges det overordnet ikke opp til færre elever i klassen for de yngste barna.

Skolenes tog i Møllergata ovenfor Youngstorget.

Utdanningsetatens forslag er på høring. I desember skal den endelige planen vedtas av bystyret.

– Jeg tenker at det er veldig bra at vi har elever og foreldre i som er så opptatt av nærskolen sin. Det sier noe om skolens posisjon i samfunnet, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden til NRK.

– Jeg håper de viser dette engasjementet og sier fra hva de mener også i høringen slik at vi i byrådet og bystyret får et godt beslutningsgrunnlag når vi skal ta saken videre, sier hun videre til statskanalen.

Talte på Youngstorget

Elevrådsrepresentanter fra Nordpolen, Møllergata og Trosterud fikk fremme sitt budskap fra talerstolen på Youngstorget.

– Å legge ned en skole betyr at du tar fra oss barn tryggheten. Da ødelegger man så mye mer enn det dere voksne klarer å lese gjennom Excel-arkene og tallene deres. Så hør på oss. La Mølla leve, sa elevrådsleder Adriane Franco Sølvberg på Møllergata skole.

Elevrådsleder Adriane Franco Sølvberg talte på Youngstorget.

Skoledemonstrantene fikk støtte fra Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar fra talerstolen på Youngstorget.

– Oslo kommune sparer ikke penger på å legge ned skoler, de bare flytter på utgiftene, sa hun blant annet under sin tale.

FAU-leder Werrum har et brennende engasjement for saken. Tårene presser på i intervju med Dagsavisen.

– De gjør dette uten å anerkjenne de store konsekvensene det får, uten å se om man kan løse problemet på en mindre risikabel måte. For de som tar risikoen her, det er barna våre. Det håper jeg virkelig politikerne skjønner alvoret av, og at vi finner løsninger som er mindre dramatiske, er hennes klare oppfordring.

