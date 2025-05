Til dem som mener Eggum-saken ikke var «metoo»

Jeg husker tidligere kulturredaktør Cathrine Sandnes fortalte at hun satt i en debatt en gang, og på et tidspunkt skjønte noe nytt om hvordan andre så på henne. Hun hadde tenkt hun bare var «Cathrine», men så gikk det opp for henne at de som møtte henne så institusjonen bak.

Hun var ikke lenger bare Cathrine, en som drev med karate og hadde fått jobb i en avis. Hun var blitt Cathrine Sandnes, kulturredaktøren i Dagsavisen. Sandnes tok med seg den vissheten som et nytt og større ansvar i møte med mindre mektige debattanter.

Jeg nevner anekdoten fordi jeg tror de fleste med makt har problemer med å se på seg selv som mektige. I og for seg er det sympatisk at folk i høye stillinger beholder beina på jorda og ser på folk som likeverdige. Men om man faktisk har makt, er man pukka nødt til å være klar over det. Særlig på jobb.

Historien kunne sett annerledes ut om Fellesforbundets leder Jørn Eggum hadde skjønt dette. I stedet endte det med at han trakk sitt kandidatur som LO-leder onsdag.

I 2017, året metoo-bølgen kom, innledet Eggum et intimt forhold med nestleder i avdeling 10 Merethe Solberg. I september 2018 hadde Solberg blitt leder for avdelingen og fast medlem av Fellesforbundets forbundsstyre, da hun fikk en SMS av Eggum: «Du. Nå e det umulig. Du er leder. Og forbundsstyre. Så der går ikke. For deg eller meg».

Fellesforbundets leder skjønte åpenbart at det var galt å ha en relasjon til henne på det tidspunktet. Men det kan se ut som han mente det umulige var å sitte i samme styre. Ikke at ujevnheten i makt var enorm i utgangspunktet, og burde stoppet ham fra å innlede en relasjon.

Da TV 2 konfronterte Eggum, nektet han først for at det var ujevn makt mellom dem. Dagen etter gikk han tilbake på det.

En høyt plassert kilde i LO fortalte til Dagsavisen tirsdag at flere var opprørte over at Eggum var involvert da Fellesforbundet vedtok å overta styringen over Solbergs avdeling og sparke henne. Sentralt i LO ble det sett på som et tillitsbrudd at Eggum ikke fortalte styret at han var inhabil, og i stedet ba om å få forhandle sluttavtalen direkte med Solberg.

Derimot var meningene delte om det var en metoo-sak eller ikke. Altså var det ikke bare Eggum som ikke hadde fått med seg at metoo først og fremst handler om ujevne maktforhold.

Når LO skal gå videre med en annen leder, bør de stoppe opp og ta en runde på dette internt. Ellers kan de havne i en lignende situasjon igjen.

I fagbevegelsen ble det laget et metoo-opprop i 2017. Det kom historier om hender på lår, rumper og pupper, om folk som fortalte hva de ville gjøre med andres kropper. Man kunne lese at en mann skal ha sagt rett ut at han hadde makt til å både løfte karrieren og ødelegge, til en som ikke ville sitte ved siden av ham på bar. I etterkant ble det formelle bedre, retningslinjer og rutiner kom på plass, men håndteringen var ikke alltid god.

I 2022 kunne man lese at Fagforbundet ung Vest fortalte at de på store samlinger med fagbevegelsen pleide å tilby et eget hotellrom der tillitsvalgte mellom 18 og 30 år kunne feste. Målet var å unngå utdaterte holdninger og dårlig oppførsel, i lys av ubalansen i makt og posisjon mellom de eldre og de yngre, fortalte initiativtaker.

De burde ha jobbet med holdningene til de eldre i stedet for å skjerme de unge. Men det sier uansett noe om en holdningskløft mellom de eldre og de yngre.

Fordi de sosiale reglene har endret seg, mistenker antakelig flere av de eldre at de har tråkket over streken en gang eller tre.

Vi over 40 har vokst opp i en litt annen kultur, der terskelen var høyere for hva som regnes som trakassering. For mange er det naturlig at menn med makt tiltrekker kvinner, og at det iblant «skjer ting» på jobb.

Fordi de sosiale reglene har endret seg, mistenker antakelig flere av de eldre at de har tråkket over streken en gang eller tre. Sånt kan føre til skam, som er bra i små doser og dårlig i store. Noen håndterer det ved å avvise tvert at det man har gjort var et problem.

På den andre siden har dagens eldre kvinner trolig opplevd mye mer enn dagens unge. Mange mener de har lært seg å håndtere det, uten at det betyr at det ikke har satt merker, eller at mange har sluttet i jobber på grunn av dette.

Det kan hende folk ler mer av vitsene dine, uten at det må bety at de er interessert i deg.

Det er vanskelig å navigere for den med minst makt. Det er alltid en fordel å bli likt, man kan få morsommere oppgaver og stige i gradene, uavhengig av om oppmerksomheten er seksuell eller bare vennskapelig. Er man derimot avvisende, kan det få negative konsekvenser. Man sier ofte at vi «bare er mennesker», men gjelder ikke det også når man føler seg avvist? At det helt reelt kan gjøre en mindre positivt innstilt mot en som skyver en unna?

Har man opplevd sånt én gang, og det har mange, blir man mer på vakt. Kanskje unngår man nachspielene der saker blir bestemt og folk blir bedre kjent, for å ikke havne i denne typen skvis.

Antakelig bør det være en del av påmønstringen som leder å få en prat om hva makten innebærer. Det kan være helt enkle ting, som at det kan hende folk ler mer av vitsene dine, uten at det må bety at de er interessert i deg. Kanskje blir de sittende lenger når de får muligheten til å snakke med sjefen alene, fordi du sitter på viktig informasjon om hverdagen og framtida deres. Kanskje vil de vil bli bedre kjent, i håp om å ikke tape konkurransen om forfremmelser.

I noen tilfeller er de faktisk interessert. Men da er din jobb å holde hendene på bordet eller rundt ølen – og gå før du blir så beruset at dømmekraften ikke lenger er med deg.

Det sentrale er å forstå at man som leder holder de ansattes økonomiske sikkerhet i hendene. Det blir viktigere for dem å holde seg inne med deg, og det gjør det vanskeligere å trekke seg unna og å sette grenser om du skulle være pågående.

Alle som har hatt en sjef vet at man på ett eller annet nivå er avhengig av deres velvilje. Kanskje bør man be ledere se for seg helt konkret at deres egen sjef eller mentor gjør tilnærmelser. Noen vil sikkert blåse av det og si det ikke er et problem. I så fall bør de spørre pent om noen unge rundt dem kan fortelle om den gangen de opplevde noe sånt.

De fleste, særlig kvinner, har opplevd en eller annen variant. Spør åpent om de ble bekymret for å avvise, og hør på hva de forteller.

Om framtidas fagbevegelse skal være et kraftfullt fellesskap, kan det ikke være utrygt for de unge. Og kraftfullt må LO med sine 23 fagforbund være. Det er viktigere enn noen gang.

