Klagestorm mot Vy

– Vi ligger an til en økning i antall henvendelser på 31 prosent sammenlignet med 2023, opplyser kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy, til Dagsavisen.

Det kan tilsi nærmere 118.000 henvendelser før årets slutt, mot i underkant av 90.000 i fjor.

6,8 millioner kroner

– Det er ikke gitt at alle disse har et økonomisk krav, men de fleste som tar kontakt, har jo det. Enten det er snakk om prisavslag på billettene – som man har krav på, eller også eventuelle utlegg til annen transport, overnatting, forpleining med mer, fortsetter Lundeby.

– Hvor stor andel får medhold i sine krav om refusjon?

– De aller fleste, svarer Lundeby.

Vys kunder har allerede fått mer i kompensasjon i år, enn i hele fjor.

Ved utgangen av august hadde Vys kostnader til refusjon i forbindelse med driftsavvik, kommet opp i 6,8 millioner kroner, mot 5,8 millioner i løpet av alle de 12 månedene i 2023, opplyser Lundeby.

– Hvorfor har det vært en så kraftig økning i antallet henvendelser av denne typen?

– Den overordnede forklaringen er at punktligheten på tog i Norge er dårligere enn tidligere, samt at Vy har hatt for få tilgjengelige tog, noe som har ført til færre sitteplasser på tog og trengsel. Og innstilte tog, svarer Lundeby.

– Den viktigste driveren for at reisende velger toget, er tilbud og punktlighet. Vi er bekymret for at punktligheten er synkende, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Langt bak målene

Vy kjører tog på Østlandet hvor befolkningen er størst, og på Bergensbanen. Spesielt på linje 1 var det mange innstillinger sist vinter, kan Lundeby også opplyse.

Linje 1 går mellom Spikkestad, Asker, Oslo S og Lillestrøm, og omfatter 31 stasjoner.

– Kan den sterke økningen i klager få noen betydning for hvor mange som vil fortsette å reise med Vy?

– Den viktigste driveren for at reisende velger toget, er tilbud og punktlighet. Vi er bekymret for at punktligheten er synkende, svarer Lundeby.

Bane Nors punktlighetsstatistikk bekrefter at det er mange tog som ikke kommer når de skal.

Målet for persontogene er 90 prosent punktlighet. Hittil i år har punktligheten vært på 85,7 prosent.

I Rushtida i Oslo er målet 85 prosent punktlighet. Hittil i år har punktligheten vært på 78 prosent.

Det er også flere innstilte tog enn det som er ambisjonen.

Målet er 97 prosent regularitet. Hittil i år er den på 93,5 prosent.

Omfattende rettigheter

– Hva er det kunder som tar kontakt med dere i Vy først og fremst ønsker?

– Det er selvsagt flest som ønsker prisavslag på billetten, svarer Lundeby.

Togreisende med Vy har rett til å få 50 prosent av billettprisen refundert ved:

Forsinkelse på over én time til avtalt stasjon med Vys tog Oslo-Bergen og Flåm-Myrdal.

Forsinkelse på over 30 minutter til avtalt stasjon på alle andre Vy tog.

De som reiser med periodebillett får refusjon for billettprisen etter samme prinsipp som nevnt over, delt på antall dager periodebilletten er gyldig for.

Det er også mulig å få refusjon ved forsinkelser når det er buss for tog, hvis man blir nødt til å ta taxi, eller hvis man ikke rekker et fly på grunn av et forsinket tog. Informasjon om alt dette er å finne på nettsidene til Vy.

En av forklaringene Vy peker på som årsak til at langt flere krever refusjon i år enn i fjor, er for få tilgjengelige tog. (Foto: Tor Sandberg)

8,7 prosent økning

Også Go-Ahead Nordic – som trafikkerer Sørlandsbanen og Arendalsbanen, har opplevd at flere av deres kunder har vært misfornøyde i år enn i fjor.

Så langt i 2024 har det vært en økning i antallet refusjonssaker på 8,7 prosent når det gjelder forsinkelser, og på 5,5 prosent for saker om innstilte tog.

Dette får Dagsavisen opplyst fra Entur – som Go-Ahead henviste til, da Dagsavisen stilte spørsmål om dette.

Entur er et statseid selskap som drifter en felles salgs- og betalingsplattform for togselskapene.

– De vanligste henvendelsene (ved forsinkelser) er forespørsel om å få 50 prosent rabatt på billetten som følge av forsinkelsen, opplyser Ragnhild Skaara Imset, kommunikasjonssjef i Entur.

Antallet refusjonssaker vedrørende Go-Ahead, er på et mye lavere nivå enn hva Vy kan opplyse om.

Per midten av oktober var det 1.944 slike saker som handlet om forsinkelser og 1.180 saker vedrørende innstilte tog.

Imset har ikke tall for hvor mange av disse sakene som har endt med at kunden har fått medhold i sitt krav.

36 prosent nedgang

SJ Norge, som blant annet trafikkerer Dovrebanen og Nordlandbanen, har opplevd en helt annen utvikling enn Vy og Go-Ahead, så langt i år.

– Saker som omhandler refusjon og avbestilling som følge av oppstått avvik, har en reduksjon på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Årsaken til at vi ser en reduksjon i år, er at ekstremværet Hans i fjor høst førte med seg et høyt volum refusjonssaker, opplyser Randi Ness, direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i SJ Norge.

Dette ekstremværet skapte en rekke problemer for jernbanen, noe som toppet seg med at deler av Dovrebanen ble stengt i lengre tid etter at Randklev bru i Ringebu kommune hadde blitt ødelagt av flomvann. Først i mai kom togtrafikken i gang igjen, etter at en ny bru hadde kommet på plass.

Lignende problemer har ikke SJ opplevd i år. Ness kan derfor informere om «bare» 1.059 saker som gjelder forsinkelser, og 669 saker for gjelder innstilte tog i 2024.

Pekte på politikerne

I slutten av mai kom Riksrevisjonen med en rapport om situasjonen for norsk jernbane. Her ble det konkludert med at selv om Bane Nor – som drifter, vedlikeholder og bygger jernbane, har fått mer penger, har også antallet forsinkelser og innstilte tog økt.

– Riksrevisjonen peker på en kjent problemstilling, kommenterte da Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor, i en sak på selskapets egne nettsider.

– Politikerne har bevilget mye til jernbane de siste årene, men det meste av dette har vært øremerket til de store utbyggingsprosjektene. Det har gått mye mindre til vedlikehold og fornyelse, fortsatte Eriksen.

I samme sak ble det også påpekt at antallet togavganger har økt betydelig over tid. Det har ført til at kapasiteten er sprengt på flere strekninger. Det igjen betyr at mange tog kan bli rammet når det oppstår en feil.

Den store trafikkmengden har også ført til at gammel og utdatert jernbane slites ned raskere enn Bane Nor så langt har klart å utbedre den.

Eriksen var også tydelig på at med dagens trafikkmengde, er det ikke mulig å nå målet om 90 prosent punktlige persontog.

– Trapper opp innsatsen

I forslaget til statsbudsjett for 2025, møter regjeringen denne utfordringen ved å «trappe opp innsatsen for å redusere forsinkelser og innstillinger i togtrafikken».

Denne opptrappingen skjer ved at regjeringen foreslår 6,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur kommende år, en økning på 26 prosent sammenlignet med inneværende år. Til fornying av jernbanen har regjeringen satt av 5,5 milliarder kroner, 38 prosent mer enn i 2023, går det fram av en pressemelding.

– Det er for mange tog som ikke er i rute. Det må vi gjøre noe med, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i samme pressemelding.

– For første gong på flere år blir det foreslått mer penger til å redusere innstillinger og forsinkelser i togtrafikken enn til å bygge ny jernbane, påpeker Nygård også.

