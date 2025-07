Vil revolusjonere psykisk fødselshelse: – På høy tid

Perinatal depresjon forekommer blant 10 til 15 prosent av norske kvinner, både under svangerskap og i barseltiden. Dette fører til stor skade for både mor, barn og resten av familien.

Derfor har mange helsestasjoner innført allmenn kartlegging (screening) for perinatal depresjon, i kombinasjon med støttesamtaler med helsesøster. Tiltaket skal både forebygge og behandle.

I dag er det opp til tilfeldighetene hvem som blir behandlet for depresjon i svangerskaps- og barselomsorgen, mener eksperter på fagfeltet. De kjemper for at screening skal være pålagt for alle.