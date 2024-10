– Et byråd som vil slippe biltrafikken løs

Det er Sirin Stav i MDG som hevder dette om at byrådet i Oslo vil myke opp parkeringsnormen, som setter begrensninger i hvor mange parkeringsplasser som kan etableres i nye byggeprosjekter i hovedstaden.

­– Jeg blir svært bekymret når byrådet varsler oppmykning. Vi har fått et grått reverseringsbyråd som vil slippe biltrafikken løs, konstaterer Stav.

Dette avviser byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H). Han sier at målet for byrådet er å redusere bilbruken.

– En hellig ku

Oslo fikk ny parkeringsnorm så sent som i desember 2022. Da var Stav byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Med parkeringsnormen MDG og det rødgrønne byrådet innførte, gikk vi endelig bort fra et håpløst parkeringspåbud, som de borgerlige i sin tid innførte, sier Stav.

Hun siktet til at den gamle parkeringsnormen hadde en minimumsgrense for hvor mange parkeringsplasser som måtte etableres ved nye byggeprosjekter. Den nye parkeringsnormen har derimot en maksimumsgrense for dette.

– Hvorfor mener du at denne minimumsgrensen var håpløs?

– Den tvang utbyggere til å bygge parkeringsplasser uavhengig av etterspørselen. Dette har gjort boligene unødvendig dyre, for den kostnaden lempes fort over på boligkjøperen, enten man har bil eller ei. Dette er det siste vi trenger i en by der inngangen til boligmarkedet allerede er alt for høy for mange. Men bilen er visst en hellig ku for Høyre-byrådet, svarer Stav.

– Mindre parkering betyr mindre bilbruk, sier MDGs Sirin Stav. (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Bryter det ut krig, vil Kim bli krigsseiler

– Tryggere skoleveier

Dagsavisen spør Stav om hvilken effekt den nye parkeringsnormen fått:

– Det er for tidlig å måle effekten, fordi det tar flere år før nye utbyggingsplaner realiseres. Men det vi vet er at mindre parkering og mer tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv, betyr mindre bilbruk og dermed mindre forurensing, klimautslipp og mikroplast, samt tryggere og hyggeligere gater, svarer Stav.

– Privat bilbruk er i dag en av de største kildene til klimagassutslipp og helseskadelig forurensing. Oslo bystyre har vedtatt et mål om å redusere biltrafikken med en tredjedel innen 2030, og forskningen er helt klar på at mindre bilparkering er et av de viktigste virkemidlene for å redusere biltrafikken. Å redusere privat parkering i nye utbygginger er derfor anbefalt fra blant annet Miljødirektoratet. Det vil gi tryggere skoleveier, mindre kø og bedre bomiljø, mener hun.

Les også: Kommentar: Det blåser en iskald høyrevind over kontinentet

Har gitt oppdrag

Byrådet som overtok etter Stav og kompani i fjor høst, varslet allerede i sin byrådsplattform – den såkalte Hammersborgerklæringen, at det ville «myke opp parkeringsnormens retningslinjer for noen typer store boligprosjekter i ytre by og institusjoner, slik at det ikke blir for mange biler som tar opp plass i gatene og skaper uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner i boligområder».

I avtalen byrådet har gjort om et politisk samarbeid med Frp og KrF, står det dessuten at man vil «etablere tilstrekkelig med parkeringsplasser for brukere og pårørende ved kommunens institusjoner og helsetilbud».

I september ble dette fulgt opp av byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen, med et oppdrag til Plan- og bygningsetaten om «evaluering og oppmykning av parkeringsnormen».

Evalueringen skal gjøres innen utgangen av 2024, og forslag til endringer skal foreligge innen april 2025.

– Vi skal tilrettelegge for en trivelig by for alle, sier byråd James Stove Lorentzen (H). (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

– Sløsing med ressurser

Sirin Stav ser ingen grunn til at det er behov for en slik evaluering.

– Det er bare to år siden parkeringsnormen ble vedtatt og det er ikke mange nye reguleringsplaner som er realisert siden normen trådte i kraft. Vi mener derfor at det er alt for tidlig og sløsing med knappe ressurser, å evaluere normen før den har fått virke skikkelig, sier Stav.

­– Jeg reagerer dessuten sterkt på at byrådet ber Plan- og bygningsetaten om forslag til oppmykninger før evalueringen foreligger. Hva er da poenget med en evaluering? Byrådet skyver her en meningsløs evaluering foran seg når det allerede har konkludert. Det er tragisk at byrådet ikke er interessert i å reelt sett se effekten av den nye normen før de igjen slipper biltrafikken løs på skoleveiene våre.

– Men byrådet vil jo myke opp parkeringsnormen «slik at det ikke blir for mange biler som tar opp plass i gatene»?

– Svaret på trafikkaos er ikke enda mer av det som skaper problemet og gir mer trafikk, kork og utrygge skoleveier, svarer Stav.

– Det vil være mye mer effektivt å innføre beboerparkering som regulerer gateparkeringen og flere bybetjenter som kan håndheve dette. Det vil føre til forbedringer mye raskere enn å endre parkeringsnormen for bygg som kanskje kommer om to til fem år.

Les også: – Vestlandet er jo skammens høyborg (+)

– Starte i feil ende

– Byrådet er også opptatt av å «etablere tilstrekkelig med parkeringsplasser (…) ved kommunens institusjoner og helsetilbud». Er det mangel på slike parkeringsplasser i dag?

– Vi skal selvsagt sikre HC-plasser, og det er folk som er avhengig av bil for å ta seg til sykehjem og institusjoner. Derfor åpner dagens norm selvsagt for å etablere parkering på disse stedene. Samtidig må vi huske at de aller fleste i Oslo går, sykler eller reiser kollektivt i hverdagen. Bare rundt en tredjedel av reisene er med bil, svarer Stav.

– Plan- og bygningsetaten skal i tillegg finne ut «i hvilken grad lav parkeringsdekning har påvirket rekrutteringen for skoler og sykehjem.» Hva tenker du om det?

– Det blir å starte i feil ende, svarer Stav.

– Hva med å heller spørre seg om den bilbaserte byutviklingen og den økte trafikken på de borgerliges vakt kan være årsaken til at andelen barn som sykler til skolen er halvert siden 90-tallet? Vi må heller styrke de grønne og helsefremmende reiseformene i hele Oslo – ikke legge til rette for enda mer plasskrevende biltrafikk. Hvis alle lærere og ansatte på sykehjem skal kjøre til jobb, blir det mer kø og mer utrygt for barna å gå til skolen.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka di

– En enkel hverdag

Dagsavisen har forelagt Sirin Stavs uttalelser for byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen.

– Det er et mål for oss å redusere bilbruk og klimagassutslipp, og det skal også parkeringsnormen gjenspeile. Samtidig må vi ha en parkeringsnorm som legger til rette for en enkel hverdag for dem som trenger det, skriver Lorentzen i et e-postsvar til Dagsavisen.

– I Hammersborgerklæringen sier vi at vi vil myke opp parkeringsnormen for noen type store boligprosjekter i ytre by, slik at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner i gatene rundt på grunn av uoversiktlig gateparkering. Og at det er viktig for byrådet at det er tilstrekkelig parkeringsplasser for brukere og pårørende ved kommunens institusjoner og helsetilbud, fortsetter Lorentzen.

– Vi har igangsatt en evaluering for å få kunnskap om hvordan normen fungerer og om det er behov for endringer. Dette jeg nå har nevnt ønsker vi at skal inngå i evalueringen, slik at vi får et godt kunnskapsgrunnlag når vi skal vurdere endringer i normen.

– Vi skal tilrettelegge for en trivelig by for alle med blant annet grønt, torg og møteplasser, avslutter Lorentzen.

Les også: Kommunenes økonomi: – En situasjon vi ikke kan ha (+)

Sigrid Bonde Tusvik: Ikke engang Fredrik Solvang hadde klart å slukke brannen

Les også: – De er de virkelige ekspertene på atomvåpen