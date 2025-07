Boken for den som vil forstå daddy issues

Ruby er ingen baby, men hun er kanskje ikke helt voksen heller. Hun er 19 år og trekkes mellom det ville og det trygge, dømt til å søke seg til relasjoner hun deretter kjemper seg ut av. Hun vil være et seksuelt villdyr, en kvinnemyte, men egentlig bli sett og ivaretatt. Hun vil ha to kropper, en hun kan pleie og ta vare på og en hun kan bruke opp hensynsløst.

«Ruby baby» er boken for den som vil forstå seg på fenomenet daddy issues. Vi har blitt vant til at det forenkles til at kvinner med fraværende eller dårlige fedre, søker seg til tilsvarende menn. Men Rubys samboer Jonas er ikke en sånn mann. Han trygger og ivaretar og blir voksen ved siden av Ruby, mens hun river og sliter seg vekk og er på samme tid overbevist om at hun vil dø uten ham.

Debutant April Alexandersdottir maler et overbevisende portrett av en generasjon unge kvinner som har vokst opp med alle kvinnefrigjøringens goder, og samtidig blitt seksualisert fra ung alder, av andre og av seg selv.