Går til krig mot militærbloggere

Den russiske regjeringen vil kreve registrering av eiere av store kanaler i sosiale medier, inkludert militærbloggere og andre som myndighetene mener kan destabilisere fremstillingen av krigen i Ukraina.

Nyheten ble gjort kjent tidligere i år. Nå skriver den Den amerikanske tenketanken Institute for Study of War (ISW) at den nye resolusjonen har blitt møtt med så mye skepsis fra uavhengige militærbloggere, at den russiske regjeringen ser ut til å ha justert på planene.

I resolusjonen kreves det at kanaler i sosiale medier med over 10.000 abonnenter må registrere hvem som står bak kanalen, samt oppgi deres kontaktinformasjon, til russiske myndigheter. Når dette har blitt gjort, vil kanalen havne på en liste over offentlig godkjente kontoer i Russland. De som ikke registrerer seg, vil nektes å annonsere eller ta imot donasjoner, ifølge ISW.

Har blokkert sosiale nettsteder

Utkastet til den nye resolusjonen kommer fra det russiske finansdepartementet og Roskomnadzor, en statlig myndighet med ansvar for å overvåke og utøve sensur av internett og massemedia. Organet står bak blokkeringen av sosiale nettverk som Facebook, Instagram og Discord i Russland.

Allerede dagen etter invasjonen av Ukraina, undertegnet Putin en lov som kriminaliserer bevisst spredning av alt som myndighetene anser som falsk informasjon om krigen eller det russiske militæret.

Russland-kjenner Flemming Splidsboel, seniorforsker i utenrikspolitikk ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), sier til danske TV 2 at den økte kontrollen av den russiske internettsfæren ikke er overraskende.

– Jeg vil anta at Roskomnadzor, sammen med den russiske etterretningstjenesten FSB, har ganske god kontroll på de fleste kommunikasjonskanalene, men det kan også være så mange at de føler seg tvunget til å stramme inn, sier han.

Ifølge ISW har den nye resolusjonen blitt møtt med skepsis fra mange uavhengige militærbloggere som kommenterer krigen i Ukraina. De frykter strengere sensur når endringen trer i kraft, og ser på endringen som en trussel mot ytringsfriheten.

– Min vurdering akkurat nå er at det er innholdet som står i fokus. Kritikerne til venstre for Putin er allerede fjernet, men det finnes også noen til høyre for ham, og de kan være problematiske, sier Splidsboel.

Den russiske militærbloggeren Jegor Guzenko skal nylig ha blitt arrestert, ifølge ukrainske medier. (Privat / X)

Fengslet blogger som kritiserte Kreml

I september postet en prorussisk militærblogger flere videoer der han uttalte seg kritisk til den russiske ledelsen, ifølge flere medier, deriblant Newsweek. Innleggene ble raskt fjernet, men innholdet spredte seg.

Det var militærbloggeren Jegor Guzenko, som hadde mer enn 300.000 abonnenter på sin Telegram-kanal, som la ut innleggene.

– Forrædere sitter i Kreml, var noe av det han sa i en av videoene.

Mandag 7. oktober kunngjorde en russisk domstol at samme person hadde blitt varetektsfengslet, angivelig for å ha utøvd vold mot en politibetjent, ifølge den ukrainske nettavisen The Kyiv Independent.

