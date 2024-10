– Det er atskillig bedre å ta bilferie til Danmark og se på sjiraffene der, istedenfor å dra til Afrika

– Det er atskillig bedre å ta bilferie over til Danmark og se på sjiraffene der, istedenfor å dra til Afrika, sier zoolog Petter Bøckman til Dagsavisen.

– Anbefaler du heller å være her i Norge og se de dyrene som er her da?

– Ja, det er forbausende mye å se i Norge. Men de færreste av oss ser det når vi er på tur i skog og mark; vi er gjerne flere når man går på tur og det er en familie- opplevelse. Vi er vant til å ikke se elg, rev eller fugler. Men hvis man drar alene og har med seg noe å sitte på og setter seg ned en times tid på steder der det ikke bor mange, så kan du plutselig oppleve en annen verden.

Det er mange spennende dyr å se også i Norge, sier zoolog. (Terje Pedersen/NTB)

Naturopplever og dyreliv

Hvis du likevel først skal ut å reise, er det i det hele tatt mulig å ivareta både dyrevelferd og ikke være klimasvin?

Ja, mener reiseleder, forfatter og naturfotograf, Tom Schandy. I tolv år har han jobbet som reiseleder og arrangert turer til ulike destinasjoner for å fotografere og oppleve det rike dyrelivet verden har å by på.

På reisen har han blant annet sett verdens største elefant, som veier seks tonn, og ikke minst en sjelden art, brillebjørn.

– Jeg tar med mennesker til steder som er høydepunkter på denne planeten. Disse stedene er kremen av de beste destinasjonene, og ikke minst veldig populære verden over. Det er en kombinasjon av naturopplevelse og det rike dyrelivet, forteller han.

Brillebjørn. også kjent som andesbjørn, er det eneste medlemmet av bjørnefamilien som finnes i Sør-Amerika. (Mariana Bazo/Reuters)

Omdiskuterte besøk

Schandy har vært med på å arrangere turer til over 20 land i verden. Han forteller at Masai Mara i Kenya er en populær destinasjon for turister. Reiselederen anbefaler derfor å dra dit hvis man er interessert i å se store katter.

– Jeg har selv vært der flere ganger. Og jeg vil si at dette stedet er et av høydepunktene på denne planeten. Masai Mara er en kombinasjon av naturopplevelse og det rike dyrelivet. Det at flere turister drar dit betyr jo også inntekter til menneskene som bor der.

Stadig flere diskusjoner de siste årene har dreid seg om «wildlife tourism», eller dyrelivsturisme, og om de potensielle negative og skadelige sidene ved det. Poseringer med ville dyr, og oppfordringer om å sette seg grundig inn i hvordan dyrene behandles i flere dyreparker og naturområder, spres til reisende.

Masai Mara i Kenya. (CARL DE SOUZA/Afp)

Schandy mener at turisme bidrar til bedre dyrevelferd hos mange av landene som tjener penger på dyrelivet.

– Det å drive med for eksempel krypskyting og jakt blir jo dumt, fordi det er de levende dyrene som gir penger i kassen, derfor blir turisme nesten dyrenes vern, sier han.

Schandy påpeker at dette kan gå begge veier og at det kan bli mye turisme. Men han spekulerer også på hvordan det ville gått med områdene dersom de ikke hadde fått inn pengene fra turistene – penger som igjen kan bidra til å skjøtte naturområdene og ta vare på dyra.

– Et fint eksempel på det er jo gorillaene i Uganda, om det ikke hadde kommet turister der så hadde de blitt utryddet, sier Schandy.

Gorillaene i Uganda var nesten utryddet, men da turistene begynte å besøke de siste områdene i verden der gorillaene levde, fulgte pengene med og det gjorde mulig å ta vare på både dem og leveområdene, skrev TV 2.

Tom Schandy er reiseleder, forfatter og naturfotograf. Her er han sammen med snøape. (Privat)

– Skal man redde dyr eller klima? Det blir satt opp imot hverandre. Det er jo nesten litt sånn med det grønne skifte og vindmøllersatsingen, man ødelegger natur for å verne natur. Men man skal selvsagt være nøye på det med reiser, og man skal være opptatt av at de reisende man tar går til steder som kanskje har nytte av det kommer noen på besøk, sier Schandy, og fortsetter.

– Slik at det blir gode effekter av det til lokalbefolkningen og hele utviklingen av samfunnet. Så det er mye mer riktig å ta slike turer enn å dra til Syden hvert år. Sier vi bare «stopp, ikke mer reiser», så er jeg redd for at vi mister mye mer natur.

Men hva med dyra og klima?

Zoolog Petter Bøckman støtter Schandy og sier at mye av dyrebestanden i Afrika er bevart nettopp på grunn av denne turismen. Det er rett og slett fordi lokalbefolkningen tjener på det. Men han mener at det er naivt å tro at pengene som blir lagt igjen på grunn av turisme, blir brukt til å passe på dyra.

Zoolog Petter Bøckman er villig til å droppe safari. (Berit Roald/NTB)

– Du skal ha et stort samfunnsøkonomisk overskudd før du tar vare på dyr for å ta vare på dyr, eller ta vare på natur for å ta vare på natur sånn som vi jo faktisk kan gjøre her i Norge. Det er fordi Norge har penger og vi kan drive med sånt. Hvis lokalbefolkningen får kun det de trenger for å overleve, så kan du ikke be de begynne å ofre for at vi fra langt borte skal nyte deres natur, sier han og legger til:

– Det er jo klart at det å ha dyrene nære på seg, er en belastning. Tenk bare på ulv som ikke er så fryktelig store. De fører til mye hyl og skrik her i Norge. Se for deg hvis du hadde levd i en verden hvor ulven var tre ganger så stor og besøkte folk litt sånn i ny og ne slik som det er med for eksempel tigre i Sundarban-mangroveskogene i India. Da hadde ulvedebatt i Norge hatt en helt annen temperatur, sånn at hvis det skal ha noe for seg, så må folk ha noe igjen for det.

En tiger slapper av under tre i nasjonalparken Ranthambore i India. (PETER MARTELL/AFP)

– Villig til å ofre for klimahensyn

Bøckman presiserer at det fra et dyrevelferdssynspunkt spiller liten rolle for løven om det står en buss full av turister og fotograferer dem mens de spiser maten sin, men en dyrepark kan være vanskeligere fordi man holder dyr på mindre områder.

Men likevel anbefaler ikke zoologen å reise langt bort for å få en naturopplevelse.

– Jeg er jo zoolog og vil gjerne opplevd Amazonas i all sin prakt, men det er noe jeg er villig til å ofre for klimahensyn. Jeg trenger ikke dra til Amazonas, BBC har vært der og tatt bilder som jeg kan se, sier han.

Han trekker fram at man kan brette og spare på så mange kartonger man vil og kjøre elbil, men tar du bare en eneste flyreise, så har du stort sett slettet alt sammen.

«Bra» og «dårlige» selfier med dyr

Å se på eller ri elefanter i Thailand er en aktivitet mange turister opp gjennom årene har oppsøkt. National Geographic har i flere saker omtalt hvordan man bør navigere det, der de blant annet skriver at det er langt mellom de etiske mulighetene.

Selfier med ville dyr er også en het potet.

– Vi mister respekt for dyrelivet, vi skjønner ikke villmarken i det hele tatt, sa professor Philip Seddon ved University of Otago i New Zealand i 2019.

Ifølge Seddon kan selfiene påføre både fysisk og følelsesmessig stress for dyrene, i tillegg til at det blant annet kan forstyrre mat- og paringsvaner, skrev The Guardian. Philippa Agnew ved Oamaru Blue Penguin Colony, også den i New Zealand, mente at dyre-selfiene kan være nyttige for å skape økt oppmerksomhet rundt bevaringsinnsats, men at de ofte blir tatt ut av kontekst.

I 2017 analyserte forskere ved World Animal Protection dyre-selfier på Instagram, og fant en økning fra 2014 til 2017 på 292 prosent. 40 prosent av bildene ble beskrevet som «dårlige selfier», definert ut fra at noen klemte, holdt eller hadde upassende kontakt med et vilt dyr.

En «bra selfie» beskriver de som et bilde der det ikke er kontakt mellom et dyr og menneske, at dyrene ikke holdes fast eller holdes i fangenskap for å brukes til fotoseanser.

