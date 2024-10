SV advarer: Mener Arbeiderpartiets politikk vil øke forskjellene

– Som venner av Arbeiderpartiet, er det vår plikt som parti å si fra om at Arbeiderpartiet er på ville veier. Jeg advarer de mot å gå til valg på et program som åpner for fortsatt økte forskjeller, nedbygging av velferdsstaten og handlingslammelse i møte med klimaet. Det vil kunne få store negative konsekvenser for arbeidsplassene og for samfunnet, sier Torgeir Knag Fylkesnes til FriFagbevegelse.

Han har ledet arbeidet med SVs partiprogram for neste stortingsperiode, som ble presentert for pressen tirsdag.

Det er dagen etter at nestleder i AP, Tonje Brenna la fram sitt partis programutkast.

Kommentator i Dagsavisen og FriFagbevegelse, Kjell Werner, mener Arbeiderpartiet her går et knepp til Høyre. Det mener Fylkesnes er å ta litt lite i.

Ap-nestleder Tonje Brenna svarer at Fylkesnes må ha misforstått. Hun hevder Aps programutkast er tydelig sosialdemokratisk politikk. Les hele tilsvaret hennes nederst i saken.

Holder stø kurs

Selv mener Fylkesnes hans eget parti holder en stø kurs for å redusere forskjeller og vinne miljøkampen.

– Ap åpner opp for en todelt velferdsstat, kommer med skatteløfte om økte forskjeller og har ingen plan for grønn omstilling. Det er dypt uansvarlig. Det vil gjøre at vi ikke kommer i mål med forpliktelsene i forhold til klima og miljø. Og det vil sette arbeidsplasser langs kysten i spill, sier Torgeir Knag Fylkesnes til FriFagbevegelse.

Han mener det gjør det enklere for velgerne. Men innrømmer samtidig at det kan gjøre samarbeid vanskeligere. Han mener valgresultatet kommer til å avgjøre et eventuelt regjeringssamarbeid etter stortingsvalget om snaut et år.

– Det krever at venstresiden blir sterk nok. Og om den siden SV tilhører vil bli stor nok. Og hvilke saker som vil bli prioritert, sier Fylkesnes.

Endre strukturer

Fylkesnes er klar på at SVs rolle er å endre strukturer som øker forskjellene og ødelegger miljøet. Han mener det er to sider av samme sak.

– En grønn omstilling må være rettferdig om den må ha oppslutning. Samtidig må vi ta godt nok vare på de menneskene som får samfunnet til å gå rundt, mener Torgeir Knag Fylkesnes.

SV har valgt å sette opp 10 prioriterte hovedsatsinger.

Første hovedsatsing er en rettferdig fordeling. SV vil prioritere velferd for alle, ikke rikdom for de få. Partiet vil øke skatt på formue, arv, utbytte og eiendom.

Samtidig som SV vil omstille samfunnet, skal forskjellene reduseres. Økte kostnader skal ikke føre til økt ulikhet.

– Omstillingen går ufattelig langsomt. For å klare å nå klimamålet, må vi være villig til å gjøre det som skal til for å nå målet, mener Fylkesnes.

Flere i arbeid

Punkt tre er «Flere folk i arbeid». Det skal blant annet skje gjennom å gjøre det lønnsomt å ansette arbeidssøkere gjennom Nav.

Neste punkt består av å redde velferdsstaten.

Fylkesnes og SV mener fremveksten av et todelt velferdssamfunn er en alarmerende utfordring.

– Betalingsevne avgjør hvor god hjelp du får. Jeg registrerer at partier på venstresiden snakker om å ta alle gode krefter i bruk, i betydningen kommersielle. Det vil vi stoppe, sier han.

SV er også opptatt av boligmarkedet, som er blitt et samfunnsproblem.

– Det øker forskjellene i samfunnet og skaper en generasjonskløft mellom de som er innenfor og de som prøver å komme seg inn. SV vil også innføre en generasjonsskatt eller arveskatt som det også kalles med et bunnfradrag på 10 millioner kroner og nye trinn for ekstra stor arv. Inntektene skal gå direkte til å hjelpe unge mennesker til å få seg et trygt hjem.

Den sjette satsingen består av en tannhelsereform, den sjuende om kraftpolitikk og den åttende om å ta havet tilbake og jorda i bruk.

De to siste hovedsatsingene må landsmøte velge mellom disse to:

Et løft for ungdommen eller å bygge landet med jernbane og bruksveier.

Det andre valget landsmøtet må gjøre, er mellom rettferdig global omstilling eller fred og internasjonal solidaritet.

– Har misforstått

Tonje Brenna mener altså Torgeir Knag Fylkesnes må ha misforstått betydningen av Aps programutkast.

Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. (Javad Parsa/NTB)

– Programforslaget jeg la fram i går skal gi folk trygghet for bedre økonomi, trygghet mot kriminalitet og trygghet for bedre velferd. Måten vi gjør det på er ved å få flere i jobb og færre på trygd, ikke ved å øke skattene. Det er tydelig sosialdemokratisk og rettferdig politikk. Vår politikk kommer folk flest til gode i dette landet, skriver Brenna i et tilsvar på e-post.

– Arbeiderpartiet er krystallklare på at vi må skape jobber og kutte utslipp samtidig. Klimaomstillingen må skje rettferdig og gjennom å sikre at folk har en jobb. De tryggeste arbeidsplassene vil i framtida bli de med lave utslipp fra både produksjon og forbruk. Derfor er vi ekstra tydelig i dette programmet på at klimapolitikk er næringspolitikk. Vi skal nå klimamålene våre ved å skape nye arbeidsplasser, legger hun til.

