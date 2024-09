Syke ansatte sender bilder av seg selv til sjefen: Frykter for å ikke bli trodd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nylig fortalte LO-Aktuelt om Olav Jensen som i fjor opplevde at arbeidsgiver ikke ville godkjenne sykmeldingen hans.

Jensen jobbet som nattevakt ved Thon Partner Hotel Jølster da verken arbeidsgiver eller Nav ville utbetale ham sykepenger.

Bestridelse av sykmeldinger er et voksende problem i bransjen, forteller flere tillitsvalgte LO-Aktuelt har snakket med.

Konserntillitsvalgt i Thon Hotels, Ann-Kristin Sletvold, er én av dem.

– Jeg har jobbet ganske lenge med dette. I og med at jeg sitter som konserntillitsvalgt, har vi tatt dette opp på høyeste nivå i Thon, sier Ann-Kristin Sletvold, som også sitter i Fellesforbundets bransjeråd for hoteller og restauranter.

Konserntillitsvalgt Ann-Kristin Sletvold mener det er for lett å bestride sykmeldinger. (Tormod Ytrehus )

Sletvold har også selv opplevd at arbeidsgiver ikke ville godkjenne sykmeldingen hennes. Hun presiserer at dette ligger flere år tilbake i tid.

---

Når arbeidsgiver bestrider sykmeldingen

I en serie med artikler setter LO-Aktuelt søkelyset på arbeidsgivere som bestrider sykmeldinger og hva som er konsekvensene for arbeidstakerne som opplever dette.

Her kan du lese mer om bestridelse av sykmeldinger:

---

Halvparten har hatt saker

Sisilie Benjaminsen, konserntillitsvalgt i hotellkjeden Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels), sier til LO-Aktuelt at de opplever et økende antall saker.

Hvor mange saker det er snakk om, kan hun ikke si eksakt.

Men en sjekk blant 17 plasstillitsvalgte viser at åtte – altså nesten halvparten – har opplevd at ett eller flere medlemmer ikke har fått sykmeldinger godkjent.

Noen tillitsvalgte har håndtert flere saker.

Benjaminsen tror økningen skyldes signaler fra hovedkontoret om at lokal ledelse i større grad må sette spørsmålstegn ved sykmeldinger.

– Når det skjer på flere hoteller over hele landet, er det tydelig for oss at dette er en beskjed som har kommet fra hovedkontoret.

I møter med HR-ledelsen har de konserntillitsvalgte gitt beskjed om at de ikke synes dette er greit.

– Dette er en psykisk belastning som man ikke trenger når man først er syk, sier den konserntillitsvalgte.

Strawberry: – Stemmer ikke

HR-sjef i Strawberry, Thea Sareisian Eilertsen, kan verken bekrefte eller avkrefte at det er en økning i tilfeller der ledere bestrider sykmeldinger i hotellkjeden.

Hvert hotell er en selvstendig enhet. Dermed håndteres sykmeldinger lokalt på hvert enkelt hotell, påpeker hun.

«Vi har ingen oversikt sentralt over dette», skriver Eilertsen i en e-post.

Men at hovedkontoret skal ha gitt beskjed om at dette er et virkemiddel som bør bruker mer, er hun fullstendig avvisende til.

«Dette stemmer overhodet ikke. Vi har ingen sentrale føringer for at man i økende grad skal bestride sykmeldinger. Vi har ingen forutsetninger for sentralt å vite om en sykmelding eller reell eller ikke, så dette håndteres av hvert enkelt hotell», svarer Eilertsen.

Sender bilder til sjefen

De økonomiske konsekvensene for ansatte som opplever at arbeidsgiver ikke vil godkjenne sykmeldingen, kan være store, forteller de tillitsvalgte.

For saksbehandlingstiden hos Nav er lang.

I vår økte forventet saksbehandlingstid i Nav til 12 måneder i disse sakene.

– Det sier litt om at det nå er mange bestridelsessaker, sier Merethe Solberg, avdelingsleder i Fellesforbundets avdeling 10.

Ifølge Solberg har avdelingen reagert på hvor mange slike saker de har fått inn, særlig det siste halve året.

Nøyaktig hvor mange saker det er snakk om, har hun ikke tall på, men ifølge avdelingslederen dreier det seg om flere saker i måneden.

En konsekvens av at arbeidsgivere bestrider sykmeldinger, er at også andre ansatte blir redde for å bli syke, forteller Solberg.

Avdelingslederen forteller at hun vet om tilfeller der ansatte har sendt bilder av seg selv til sjefen fordi de er bekymret for ikke å bli trodd på at de er reelt syke.

– Hjerterått

Fordi saksbehandlingstiden er så lang, blir noen medlemmer gående i lang tid uten inntekt.

– Vi jobber i en bransje med lav lønn. Mange lever fra hånd til munn. Det er hjerterått, sier Vidar Torheim Isaksen.

Også han er konserntillitsvalgt i Strawberry-kjeden.

Torheim Isaksen forteller at flere av sakene der arbeidsgiver ikke vil godkjenne sykmeldinger, handler om arbeidskonflikter på jobb.

Av og til er hotelldirektøren i direkte konflikt med en ansatt. Når den ansatte blir sykmeldt på grunn av de vanskelige arbeidsforholdene, bestrider direktøren sykemeldingen.

– Her blir direktøren både sakfører, dommer og bøddel i en og samme handling, sier Torheim Isaksen.

I noen tilfeller oppleves bestridelsen som et pressmiddel for å få folk til å slutte, påpeker han.

Oppfordrer ansatte til å gi beskjed

Dette er ledelsen i Strawberry ikke kjent med, sier HR-sjef Thea Sareisian Eilertsen.

Strawberry har ikke fått noen signaler om dette verken i de jevnlige møtene i konsernutvalget eller via sine varslingskanaler, påpeker hun.

«Om det er enkelttilfeller hvor den ansatte eller tillitsvalgte mistenker at dette er tilfelle, så ønsker vi å få beskjed om det slik at det kan vurderes og håndteres. Strawberry er en seriøs arbeidsgiver og skal håndtere alle personalsaker og ansattforhold i henhold til lover og regler», skriver hun i en e-post.

Vender tilbake i jobb

Konserntillitsvalgt Ann-Kristin Sletvold i Thon mener generelt at det er altfor lett for arbeidsgiver å bestride en sykmelding.

Hennes erfaring er at arbeidsgiver taper i de fleste sakene.

Men mens Nav bruker tid på å fatte sitt vedtak, går sparekontoene til medlemmene tomme.

Enkelte bestridelsessaker ender med at ansatte går tilbake til jobb selv om de er syke, rett og slett fordi de ikke har råd til å stå uten inntekt, påpeker Ann-Kristin Sletvold i Thon.

