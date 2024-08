Kongehusekspert: – Saken handler mer om vold mot kvinner enn om kongehuset

---

Hvem: Trond Norén Isaksen

Hva: Historiker, forfatter og kongehusekspert. Har skrevet sju bøker om monarkiets historie.

Hvorfor: Kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby (27), ble sist søndag arrestert av politiet og siktet for kroppskrenkelse og skadeverk mot en kvinne i leiligheten hennes. Tirsdag bekreftet Slottet at kronprinsesse Mette-Marit har kontaktet den fornærmede kvinnen i etterkant. Onsdag innrømmet Borg Høiby vold og skadeverk i alkohol- og kokainrus.

Hvordan har den siste uka vært for deg som «Den norske kongehuseksperten» med stor D?

– Mange mediehenvendelser, også fra utlandet, har gjort uka ekstra travel. Men alle mine uker er travle. Jeg jobber vanligvis 50–70 timer i uka. Det som har skjedd i Norge har vakt stor oppsikt internasjonalt, og er blant annet dekket med en kvart avisside i The Times. Det skjer ikke så ofte.

Vi er jo blitt vant til at det stormer rundt det norske kongehuset, men den siste uka må vel være «all time high» også historisk sett?

– Det har jo vært noen turbulente og vanskelige år for kongefamilien, først og fremst på grunn av mange kontroverser rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Dette skjer også i en tid da kongefamilien er mindre synlige grunnet alder og sykdom. Ulempen med det er at tomrommet i offentligheten fylles av kontroverser og bråk. For ti år siden ville mye av dette tomrommet blitt fylt med statsbesøk, nærvær på kammermusikkfestivalen også videre. De negative sakene veies ikke opp av positive saker og omtale. Dermed skapes det også et ganske ensidig negativt bilde av kongefamilien – som igjen gjør at folk begynner å spørre seg om hva de egentlig gjør og hva vi skal med dem.

Kan du beskrive, eller gi en analyse av det vi har vært vitne til?

– Jeg prøver alltid å se ting i en historisk sammenheng. Men det er ikke alltid at historien gir svar, og det gjør den nok ikke for den siste tidas begivenheter. Det har aldri før skjedd i Norge at en medlem av kongefamilien er blitt siktet av politiet for et lovbrudd.

Hvis du skal plassere den siste ukas hendelser inn i historien til de europeiske kongehusene, finnes det skandaler av samme kaliber?

– Det er vanskelig å rangere skandaler etter størrelse, men det finnes mange skandaler i ulike kongehus opp gjennom tiden. Beskyldningene mot prins Andrew, om seksuelt overgrep mot en mindreårig jente, som han benektet, og som endte med forlik, er ett eksempel. Et annet eksempel er prinsesse Helena av Danmark, som var en tyskfødt prinsesse gift med prins Harald av Danmark, yngre bror av kongene Christian X og vår egen Haakon VII. I mai 1945 ble hun landsforvist fordi hun hadde vært åpenlyst tyskvennlig under krigen. Prinsessen ble ikke domfelt, men Christian benyttet seg av sin egen domsrett over kongehuset og utviste henne.

To av Marius Borg Høibys ekskjærester har de siste dagene gått offentlig ut med anklager om at det som har skjedd ikke er et engangstilfelle. Kan situasjonen bli mer alvorlig enn den allerede er for kongehuset?

– Det er mulig, hvis disse anklagene skulle føre til nye siktelser for nye forhold eller det kommer fram ytterlige opplysninger, er ikke det noe vi kan utelukke i denne saken. Det er svært modig av disse kvinnene å stå fram. Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem, og det krever både mot og styrke å fortelle eller anmelde.

Hvordan synes du saken er blitt håndtert både av Slottet, kronprinsfamilien og mediene? Burde noe vært gjort annerledes?

– Flere ting kunne nok vært gjort annerledes. En ting er jo at denne saken fikk leve sitt eget liv altfor lenge. Hvis man hadde vært mer på offensiven på et tidligere tidspunkt, kunne skadeomfanget vært dempet og minsket. Da det ble klart at kronprinsesse Mette-Marit ikke reiste til OL i Paris som planlagt, kunne man valgt å gå åpent ut med grunnen. Isteden sprakk saken i Se og Hør. Etter det har det vært daglige avsløringer, nye detaljer, spekulasjoner og lekkasjer. Det igjen er et resultat av at mediene har hatt mange spørsmål de ikke har fått svar på. Naturlig nok jobber mediene da for å finne ut mest mulig på egen hånd. Gang på gang er det kommet nye små drypp som har gjort saken stadig mer alvorlig. Onsdagens uttalelse fra Høiby kom åtte dager etter at saken sprakk i offentligheten, og var kanskje et forsøk på å ta kontroll over situasjonen og dempe trykket. Spørsmålet er bare om det var for lite for sent.

– På den annen side viser det at han var åpen både om kokainrus, psykiske lidelser og problemer i barndom og oppvekst, et ønske om å forklare seg og sette handlingene han er siktet for inn i en kontekst. Det norske kongehuset har også tradisjon for å være åpne om kongefamiliens fysiske helsesituasjon. Det har vi sett både når det gjelder Kong Harald og Kronprinsesse Mette-Marit, og blant tidligere kongelige. Unntaket var i forkant av dronning Mauds død i London i 1938. Psykisk helse har det derimot ikke vært snakket så mye om før i seinere år.

Bør kong Harald og dronning Sonja komme på banen?

– Selv om kong Harald er familiens overhode, og var den som bestemte at Marius skulle være medlem av kongefamilien selv om han ikke har noen formell rolle i kongehuset, er dette er først og fremst en sak det er naturlig at kronprinsparet og Høiby selv uttaler seg om. I starten uttalte jeg at jeg mente kronprins Haakon burde uttale seg i Paris, og det gjorde han jo også. Det mener jeg var klokt. Selv om Haakon ikke alltid har så mye å si, er han flink til å stille opp og svare på pressens spørsmål. Det så vi også da kongen ble syk på en ferietur til Malaysia. Det er ikke en selvfølge i andre Kongehus. Når det gjelder Slottets bekreftelse av at kronprinsesse Mette-Marit har kontaktet den fornærmede kvinnen i etterkant av sønnens siktelse, er jeg mer skeptisk. Dette er en pågående straffesak. Kongehuset kan ikke under noen omstendighet risikere å bli beskyldt for å ville påvirke prosessen eller utfallet. Samtidig er det heller ikke en løsning å heve seg over det hele og ikke si noe. Det finnes ingen fasit og vil være en balansegang mellom å opptre korrekt i en pågående straffesak og samtidig møte trykket fra mediene.

Er det noe du har på hjertet i denne saken som ingen har spurt deg om?

– Det har vært noen vanskelige år for kongefamilien. Det som nå har skjedd har gjort det enda vanskeligere. Kong Haralds mantra er «å puste med magen», og ikke ta beslutninger i kampens hete. Likevel er det en del beslutninger som ikke har stått seg over tid. Jeg mener det er på tide å stryke Märtha Louises prinsessetittel etter gjentatte overtramp og avtalebrudd. Jeg mener også det ville vært ryddig om kongen bestemte at bare de som har kongelige titler skal være medlemmer av kongefamilien. Det ville både gitt større personlig frihet for flere av kongens familie, og gjort kongehuset mindre sårbart for denne typen hendelser.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser mellom 80–100 bøker i året og kan ikke rangere en bok over alle andre. For meg handler det om summen av det jeg har lest. Når det er sagt så har selvfølgelig de sju bøkene jeg selv har skrevet betydd utrolig mye for meg. Det å skrive sakprosa er et tidkrevende blodslit som er dårlig betalt. Hver gang jeg er ferdig med ei bok ber jeg folk minne meg på at jeg aldri skal gjøre det igjen, men så finner jeg jo nye historier jeg vil fortelle.

Har du snart nok stoff til boka «Norges kongelige skandaler»?

– Den boka er nok ikke mitt neste prosjekt. Men det er klart at dersom man skulle skrive en objektiv og komplett bok om kong Harald, kan ikke det som har skjedd de siste årene utelates. Dette er også en del av historien.

Hva gjør deg lykkelig?

– Fred og ro.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror ikke jeg hadde noen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg for ofte tar telefonen når journalister ringer, for det spiser opp mye arbeidstid. Jeg burde være flinkere til å si nei.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Lar være å ta telefonen (ha, ha).

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har gått i mange demonstrasjonstog. Denne uka velger jeg å svare «vold mot kvinner». Saken handler mer om vold mot kvinner enn om Kongehuset. Det er ofrene det er mest synd på her, ikke kongen, dronningen eller kronprinsparet.

Er det noe du angrer på?

– Det hender jeg angrer på å ha brukt mye tid på prosjekter som jeg ikke fikk så mye igjen for.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dronning Margrethe. Hun er en interessant person som har hatt en ganske annen tilnærming enn kong Harald til det med å balansere hensynet til personlige følelser og preferanser mot hensynet til monarkiet som institusjon. Hun tok for eksempel de kongelige titlene fra fire av barnebarna sine på ganske hardhendt vis fordi hun mente det var best både for dem og for monarkiet. Hun innså også at selv om hun elsket å være dronning, måtte hun selv tre til side før hun ikke lenger maktet å fylle posisjonen. Tankene hennes om disse tingene ville det vært interessant å høre mer om innenfor heisens fire vegger.