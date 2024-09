Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet

– Dette er litt uvirkelig. Jeg er veldig lettet, men også litt overrasket. Jeg har vært innstilt på et helt annet svar så lenge. Nå skal jeg faktisk få bli, og det tar nok litt tid før det setter seg. Akkurat nå er jeg på barseltreff, men senere i dag skal vi feire litt. Vi trenger å få senket skuldrene. Nå ser jeg en åpning, en mulighet for oss her i Norge. Jeg ser en sikkerhet, og nå kan vi endelig begynne å planlegge fremtiden vår. Barnehageplass, et hjem, og at jeg skal tilbake på jobb, noe jeg gleder meg veldig til.

Det sier Sara Valieva til Dagsavisen etter å ha fått beskjeden om at hun får bli i Norge. Samtidig håper hun UDI vil skjerpe rutinene sine når de behandler tilsvarende saker.

– Selv om jeg nå er veldig glad for en løsning i min sak, tenker på fremtidige saker i lignende situasjoner, og folk som går gjennom det samme. Jeg håper at UDI vi sørge for at dette ikke skjer igjen med andre. Det er ikke bare vi som har en vanskelig sak. Jeg håper ikke UDI vil utsette noen andre for dette. Vi klarer oss, men mange andre har ikke det nettverket og ressursene vi har. Det kan ha vært mange som har reist allerede, sier Valieva.

Dagsavisen har i flere saker skrevet om Valieva, som tidligere i år fikk et utvisningsvedtak på to år. Hun risikerte dermed å bli sendt bort fra både datteren, som er tre måneder gammel, og ektemannen, fordi foreldrene hennes løy om bakgrunnen sin da de kom til Norge for over 20 år siden.

Sara Temurvitsj Valieva (26) skulle sendes ut av landet. Nå får hun bli. (Hina Aslam)

Fikk ny vurdering

– I august tok Utlendingsdirektoratet (UDI) kontakt med Utlendingsnemnda (UNE) og ba om å få saken til Sara Valieva sendt tilbake til oss for en ny vurdering. Bakgrunnen var at det var sider ved saken vi ikke hadde vurdert tilstrekkelig. Før UNE returnerte sakene til Sara, opphevet de vedtakene våre. Det gjaldt både vedtaket om utvisning, tilbakekall og avslaget på fornyelse av oppholdstillatelse, sier direktør for Kontroll i UDI, Kjersti Trøseid.

Hun forteller at saken har blitt vurdert helt på nytt:

Kjersti Trøseid, direktør for Kontroll i UDI. (Nora Lie)

– Dette er en komplisert type saker, der spørsmålet er hvilke konsekvenser det skal få for barn når foreldre har kommet hit på uriktig grunnlag og identitet. Etter en grundig vurdering har vi kommet fram til at vi verken kaller tilbake tidligere tillatelser eller utviser Sara Valieva. Hun fyller dermed vilkårene for fornyelse av den oppholdstillatelsen hun har hatt. Dette betyr at Sara Valieva kan fortsette sitt liv i Norge, sammen med sin ektefelle og datter, sier Trøseid, og legger til:

– Vi skjønner at vårt første vedtak har vært en stor belastning for Sara Valieva og hennes familie og beklager denne påkjenningen.

Ny instruks

Siden 2001 har Valieva og familien bodd i Norge. Hun har utdannet seg, fått fulltidsjobb, giftet seg og blitt mor til vesle Dilara, som nå er tre måneder gammel.

Regjeringen har i år innført en ny instruks som handler om barnas beste i utvisningssaker. Formålet med instruksen er å myke opp praksis i saker hvor utvisning tidligere er blitt ansett for å være forholdsmessig.

Utvalget foreslo å endre på reglene for foreldre som utvises fra landet, og at det nesten aldri bør velges utvisning av foreldre som har brutt utlendingsloven, på grunn av barnets beste.

Innholdet i instruksen skal omarbeides til permanente forskriftsbestemmelser innen utgangen av 2024, og saker som vil omfattes av disse endringene skal stilles i bero av utlendingsforvaltningen i påvente av dette.

---

Dette er saken

Familien til Sara Valieva, bestående av far, mor, datter (Sara) og sønn kom til Norge i 2001. Da var Sara tre år gammel, broren fem.

Saken til familien har siden vært gjennom ulike instanser, og hele tiden har UDI vært i tvil om familiens bakgrunn.

Da familien først fikk avslag fra UDI og UNE i 2002 tok de saken til tingretten, og familien vant fram i 2003. Men staten valgte å anke saken, og staten vant i 2005.

Familien anket saken til Høyesterett, som valgte å ikke ta saken. Dette tok flere år, og underveis hadde barna fått stadig sterkere tilknytning til landet slik at de da hadde krav på oppholdstillatelse.

Advokaten til familien søkte til UDI om omgjøringsbegjæring og fikk det gjennom i 2006. UDI trodde fremdeles ikke på at de hadde oppgitt riktige opplysninger, men likevel fikk familien begrenset oppholdstillatelse på grunn av barnas tilknytning. Det betydde at UDI ga dem mer tid på å skaffe identitetspapirer.

I 2023 fikk Sara Valieva forhåndsvarsel om tilbakekallelse og utvisning. Da var Sara allerede gravid, og mener at hun ikke hadde en klar indikasjon på at det hun fortalte i 2021 ville føre til to års utvisning.

Ifølge Regjeringen selv skal det tas spesielt hensyn til utlendinger med barn i landet. Det skal andre tiltak enn utvisning vurderes.

17. september 2024 blir det klart at Sara Valieva likevel får bli i Norge.

---

