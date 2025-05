Avskjed i skjebnetid for LO

– Vi skal velge et nytt lederskap, som skal fronte LO i en urolig tid. De fortjener all støtte fra en kongress med vilje til å gjøre vedtak som er tuftet på fagbevegelsens idégrunnlag, sa Peggy Hessen Følsvik til LO-kongressen, i sin i aller siste åpningstale som leder.

Men det var også alt LO-lederen sa i talen om den høydramatiske situasjonen LO står i akkurat nå, selv om valget av Følsviks etterfølger helt åpenbart var den store snakkisen blant delegater og journalister på LO-kongressens første dag. Mens Følsvik talte, jobbet LOs valgkomité på spreng i kulissene.

Kan bli kamp

Ikke siden Gerd-Liv Vallas fall som LO-leder i 2007 har det vært et større drama i LO-organisasjonen. For bare en uke siden var «alle» innforstått med at Fellesforbundets leder Jørn Eggum skulle overta det mektige vervet som LOs leder. Men etter TV2s avsløringer av Eggums forhold til en underordnet tillitsvalgt, en sak som førte til at han trakk seg, ligger det altså an til kampvotering mellom to kandidater, Styrkes Frode Alfheim og Fellesforbundets Kine Asper Vistnes. Det kan skje på torsdag.

Kampvotering er ikke hverdagskost i LO. Skjer det, er det første gang på 36 år.

– To gode kandidater

Den avtroppende LO-lederen minner om dette overfor Dagsavisen etter talen. Følsvik er ikke enig at hennes etterfølger blir valgt på en spesielt uvanlig måte, selv om de to lederkandidatene har blitt lansert i hui og hast etter at den før så selvskrevne Jørn Eggum trakk seg i aller siste liten.

Nå har de to bare fått noen dager til å bestemme seg for om de vil bli LO-ledere, mens Eggum er sykemeldt og satt ut av spill.

– Nå blir det jo ikke helt slik at den nye LO-lederen blir det på «en uvanlig måte», sier Følsvik.

– Det har jo skjedd før at vi har hatt flere kandidater til ledervervet i LO. Siste gangen det var kampvotering på kongressen var da Yngve Hågensen ble valgt i 1989. Han ble jo en veldig solid og markant og godt likt LO-leder. Det er ikke slik at jeg tenker at dette nødvendigvis er negativt. Nå har vi to gode kandidater, jeg kjenner dem godt begge to, og det skal bli spennende å se nå framover i uka hvordan det blir, sier den avtroppende LO-lederen.

– Ting skjer

Men Følsvik innrømmer at all leder-dramatikken kom brått på, og at det preger kongressen. Selv sto hun på farten til å reise til Kirkenes for å markere 1. mai da Eggum-saken smalt.

– Jeg tror nok at de som kjenner mest på dette, er de forbundene som har vært involverte i saken, Fellesforbundet først og fremst. Det har også skapt diskusjoner i Styrke, men ellers så tror jeg at de aller fleste i denne salen ser fram til gode politiske debatter, mener Følsvik.

– Men det var ikke slik du så for deg at din siste kongress som leder skulle bli?

– Nei, når det gjelder ledervalget var det jo ikke akkurat det. Men ting skjer, og valg er valg, og så får vi ta det som det kommer. Og så tenker jeg resultatet blir bra uansett.

– Større enn noen gang

Peggy Hessen Følsvik ble selv LO-leder på en helt uvanlig måte. Hun ble først nestleder på LO-kongressen 2017, samtidig som Fellesforbundets Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til LO-leder. I fire år arbeidet de to tett sammen. Men under et møte den 9. mars 2021, midt pandemien, fikk Følsvik beskjed om at Hans-Christian Gabrielsen var død, bare 53 år gammel. Dødsfallet sendte sjokkbølger inn i LO-systemet, og Følsvik ble i all hast konstituert som LO-leder.

Året etter ble hun formelt valgt til LO-leder. Hun oppsummerte sin lederperiode slik i sin siste tale til kongressen:

– LO er større en noen gang! LO har nå totalt 1.026.701 medlemmer. Og vi fortsetter å vokse, sa hun, og fortsatte:

– LO er sterkere. Størrelsen gir oss makt. Men vi er bare sterkere når vi står sammen. Og sammen sto vi til gagns i kampen for full sykelønn. Sykelønnsstriden har vist at folk kan stole på LO, sa Følsvik i talen.

Hun framhevet også at LO under hennes ledelse denne siste kongressperioden har sikret gode lønnsoppgjør, og at LO kom godt ut av streiken i 2023, som skjedde i et mellomoppgjør, for første gang siden krigen.

– Vår plikt å kjempe

Det var også 2. verdenskrig og kampen mot fascisme Følsvik tok utgangspunkt i og brukte mest plass på i sin avskjedstale til LO-kongressen – i stedet for å snakke om indre stridigheter.

– I løpet av disse dagene kongressen er samlet kan vi her i Norge feire 80 år med frihet. Det er 80 år siden nazismen ble nedkjempet. Det er 80 år siden demokratiet vant over fascismen, etter fem lange år under tysk okkupasjonsmakt, sa Følsvik, og mintes «en bekmørk dag i vår historie», 10. september 1941, da Viggo Hansteen og Rolf Wikstrøm ble henrettet av nazistene, som fagbevegelsens første ofre i frihetskampen.

– Siden den dagen har LO stått opp for friheten. Det er vår plikt å kjempe for at Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ikke døde forgjeves. Det gjør vi best ved å bekjempe fascismen – i alle dens former. Det gjør vi best ved å støtte dem som kjemper for sin frihet. Det gjør vi best ved kompromissløst å støtte et fritt Ukraina. Det gjør vi best ved å støtte et fritt Palestina, sa Følsvik, og advarte mot fascistiske og autoritære trekk i både Russland og USA.

---

LO-kongressen

LOs 36. ordinære kongress avholdes i Folkets Hus i Oslo i perioden 5.–9. mai.

Kongressen er LOs høyeste myndighet og arrangeres hvert 4. år og består av 300 valgte representanter og de faste medlemmene av LO-sekretariatet.

Kongressen skal blant annet oppsummere LOs medlemsdebatt, vedta nytt handlingsprogram og velge ny ledelse.

Viktige saker blir blant annet pensjon, AFP-ordningen og forslag om boikott av Israel.

---