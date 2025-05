Israel vil erobre Gazastripen og bli værende der

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Nils-Inge Kruhaug

Netanyahu sammenkalte søndag kveld sikkerhetskabinettet som ifølge israelske medier enstemmig vedtok en plan utarbeidet av forsvarssjef Eyal Zamir.

Mandag bekreftet den israelske statsministeren dette i en video han delte på X.

Les også: Kilder: Israels sikkerhetsråd har godkjent erobring av hele Gaza

Ifølge Netanyahu vil Israel innlede en ny og intensiv offensiv i Gaza, der den palestinske befolkning skal drives sørover.

– Befolkningen vil bli flyttet for å beskytte dem, sier Netanyahu.

Ifølge ham kommer israelske styrker ikke til å trekke seg tilbake igjen fra områdene de tar kontroll over.

– Hensikten er det motsatte, sier han.

Uklart

Netanyahu har i flere år nektet å la seg intervjue av israelske medier og velger i stedet konsekvent å ytre seg gjennom sosiale medier.

Mandagens video omtaler han som «en oppdatering uten medias filter».

Akkurat hvor mye territorium Israel tar sikte på å erobre i Gaza, er uklart, men ifølge landets høyreekstreme finansminister Bezalel Smotrich er målet å ta kontroll over hele enklaven.

– Endelig skal vi okkupere Gazastripen. Vi er ikke lenger redde for å bruke ordet okkupasjon, sa han mandag.

Ifølge Jerusalem Post er det en plan fra i fjor som nå er hentet fram, kjent som generalenes plan.

Planen, som general Giora Eiland var hovedforfatter av, går ut på å tømme Nord-Gaza fullstendig for sivile, i håp om at den siste rest av væpnet palestinsk motstand da skal kunne nedkjempes.

– Etnisk rensing

– Dette har nok ligget i kortene en stund, men det vil uansett ikke løse det palestinske spørsmålet politisk, sier professor Jacob Høigilt ved Universitetet i Oslo til NTB.

– Den eneste løsningen den sittende regjeringen i Israel ser for seg, er etnisk rensing, at Palestina må bort fra hele områder. Så lenge de ikke får palestinerne bort fra Gaza, så har de ikke løst noe, sier han.

Mange av Gazas drøyt 2 millioner innbyggere lever alt som krigsflyktninger i telt sør på Gazastripen. Nå vil de få følge av flere.

Egypt kommer ikke til å åpne grensa for dem, på tross av press fra både fra Israel og USA, tror Høigilt.

– Det vil være en enorm både logistisk, økonomisk og sikkerhetsmessig utfordring for Egypt, sier han.

– Bomb matlagrene

Israel innført 2. mars blokade av all nødhjelp og forsyninger til Gaza, men planen som er vedtatt, åpner for å gjenåpne for humanitærhjelp.

FN og hjelpeorganisasjoner får imidlertid ingen rolle i distribusjonen av nødhjelp, noe som ifølge den israelske planen skal overlates til private aktører under kontroll av Israel og USA, heter det i planen.

Les også: Gazas barn kjemper en desperat kamp – Israel nekter å slippe inn nødhjelp

Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir protesterte under søndagens møte i sikkerhetskabinettet på planen om å gjenåpne for nødhjelp.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi trenger å gi dem noe som helst, de har nok mat der. Vi bør bombe matreserven til Hamas, sa han ifølge Haaretz.

Riksadvokat Gali Baharav-Miara understreket at Israel er folkerettslig forpliktet til å slippe nødhjelp inn på Gazastripen, men dette avviste Ben-Gvir.

– Vi er ikke juridisk forpliktet til å fø på dem vi kjemper mot, de har nok mat, gjentok han.

Trump-besøk

Ifølge flere israelske medier vil den militære opptrappingen i Gaza først begynne etter president Donald Trumps planlagte besøk i Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater neste uke.

Den israelske hæren har alt sendt ut innkallingsordre til titusenvis av reservister, i forkant av den varslede opptrappingen i Gaza.

Dette skjer samtidig med at tusenvis av israelske reservister har sluttet opp om en protest mot krigføringen i Gaza.

Protester

Pårørende av de 59 som fortsatt holdes som gisler av militante grupper i Gaza, er sterkt kritiske til den nye planen.

– Planen som det israelske sikkerhetsrådet nå har godkjent, fortjener å kalles Smotrich-Netanyahu-planen for å ofre gislene, heter det fra støttegruppa Hostages and Missing Families Forum.

EU gir også uttrykk for bekymring over den israelske planen om å erobre Gaza og drive innbyggerne der sørover.

– EU er bekymret over den planlagte utvidelse av operasjonen fra israelske styrker i Gaza, som kommer til å føre til ytterligere tap og lidelser for den palestinske befolkningen. Vi oppfordrer Israel til å utøve maksimal tilbakeholdenhet, sa en talsperson mandag.

Barn og kvinner

Minst 52.500 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep i Gaza siden oktober 2023, flertallet av dem barn og kvinner.

Tusenvis er også savnet og antas å ligge i ruinene av bombede bygninger.

Siden Israel brøt våpenhvilen med Hamas 18. mars og gjenopptok angrepene er nærmere 2500 mennesker drept, blant dem over 800 barn, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Les også: Er vi i ferd med å glemme Gaza?