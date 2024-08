Kongehuset reserverer seg mot eksklusive fotoavtaler under prinsessebryllupet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er kjent med at det er gitt eksklusive rettigheter til to medier for dekningen av bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, skriver Kongehuset i en epost til NTB.

Brudeparet har gitt ukebladet Hello Magazine eksklusive rettigheter til å dokumentere selve vielsesseremonien.

Etter det NTB erfarer, er det andre mediet et TV-team som allerede følger og dokumenterer parets liv i opptakten til den tre dager lange festen i Geiranger.

Slottet: Avtalen gjelder

– Kongehusets medlemmer har reservert seg fra å bli tatt bilde av og bli filmet av disse to mediene, i de tilfellene der pressen for øvrig ikke har tilgang, understreker Kongehuset.

Slottet viser til den tidligere avtalen som er inngått med prinsesse Märtha Louise om begrensninger i bruk av tittelen.

Verken hun eller Verret skal bruke prinsessetittelen eller omtale Kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Kritikk fra redaktører

Kongen understreket da avtalen ble gjort kjent i 2022 at han ønsker at prinsesse skal beholde tittelen.

Eksklusivitetsavtalen under bryllupet har høstet kritikk fra redaktørhold i flere medier, blant annet fordi den setter kongeparet og kronprinsfamilien i en vanskelig situasjon, da de ikke har tradisjon for å inngå slike avtaler.

– Akkreditert presse kan møte opp for å ta bilder, filme og i noen tilfeller få tilgang på å snakke med både gjester og brudeparet. Vi kommer også til å distribuere bilder av brudeparet og familien til alle som ønsker det, sier kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik for bryllupet til NTB.

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)