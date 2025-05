Dette er vedtakene på LO-kongressen

LO har kongress bare hvert fjerde år. Denne uka har de holdt på i fem hele dager, og gjort en lang rekke vedtak som vil påvirke norske arbeidsfolk og norsk politikk de kommende årene.

Her er noen av de viktigste vedtakene fra Folkets hus i Oslo denne uka:

Valg av ny ledelse

Det har vært uvanlig stor utskiftning i LO-ledelsen denne gangen. Bare to av åtte er med fra forrige periode, og i tillegg ble ledelsen utvidet fra åtte til ni, så da er det sju nye i LO-ledelsen som møter på jobb mandag 12. mai.

Slik er den nye ledelsen: Kine Asper Vistnes (leder), Henriette Jevnaker (1. nestleder), Are Tomasgard (2. nestleder), Ingerid Marie Utvik (førstesekretær), Trude Tinnlund (sekretær), Fawsi Adem (sekretær), Kathrine Haugland Martinsen (sekretær), Frode Engen (sekretær) og Odd Haldgeir Larsen (sekretær).

Avtalefestet pensjon (AFP)

Kongressen vedtok et kompromiss som innebærer at LO skal jobbe for å få på plass en ny AFP-ordning. Det er vedtatt å jobbe for en ordning der man opparbeider seg rettigheter til AFP basert på antallet år i virksomheten. Dette kalles en opptjeningsordning, i motsetning til den nåværende kvalifiseringsordningen.

Boikott av Israel

I denne saken stemte salen mot LO-ledelsens innstilling. Avstemningen viste et overveldende flertall for en skjerpet politikk mot Israel. 240 av delegatene stemte for økonomisk boikott, bare 69 stemte mot. Flertallet fastslår også at Israel utsetter palestinerne for folkemord.

Partibevilgninger

LO-kongressen har vedtatt å bevilge totalt 29 millioner i støtte til politiske partier. Arbeiderpartiet får 20 millioner kroner, SV får 6 millioner, Senterpartiet får 1,5 millioner og Rødt får 1,5 millioner kroner.

Strømpolitikk

Temperaturen i strømdebatten har gått betydelig ned etter at Regjeringen innførte strømstøtte, og deretter varslet fastpris i den såkalte Norgesprisen. Det var likevel en del debatt om strøm under LO-kongressen. Det ble ikke flertall for et forslag om Norgespris også for næringslivet, og vedtaket handler mest om økt kraftproduksjon og forutsigbare priser.

Forholdet til Europa

Det er mange år siden det har vært så lite opposisjon på LO-kongressen mot EU og EØS-avtalen som denne gangen. Det var en del forslag om å melde Norge ut av Acer, men kongressen landet på å videreføre EØS-avtalen.