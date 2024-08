Aller Media og Dagbladet i mål med nedbemanning – unngår oppsigelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er i mål med nedbemanningen og er selvfølgelig glad for at dette løste seg ved frivillighet og at vi slipper oppsigelser, sier klubbleder Mina Helene Knudsen i Aller Media til Medier24.

De som ennå ikke har fått svar på sluttpakkesøknadene sine, vil få det i løpet av denne uken.

Sjefredaktør Frode Hansen i Dagbladet ønsker ikke å gå i detaljer for hvordan sluttpakkene slår ut i de ulike avdelingene.

– Vi er glade for at vi har kommet gjennom prosessen med frivillige sluttpakker.

Både Hansen og Knudsen sier det er trist å miste gode kolleger.

