Ansa ber om mer studiestøtte for at flere studenter kan dra på utveksling

– Det virker som regjeringen sitter rolig i båten og venter på at dette skal skje av seg selv. Dersom det ikke kommer en reell satsing, er dette urealistisk, sier Ansa-president Øyvind Bryhn Pettersen til Khrono.

Pettersen mener det er urealistisk at flere når målet dersom ikke studiestøtten og stipendandelen heves.

– Vi ønsker en studiestøtte som er sterk nok til at det ikke blir krise hver gang kronekursen svinger. Da kan vi begynne å nærme oss målene vi har satt oss, sier han.

Statssekretær for forskning og høyere utdanning Ivar B. Prestbakmo sier til Khrono at han har stor forståelse for at studenter har fått trangere økonomi. Samtidig påpeker han at de norske ordningene i internasjonal sammenheng er svært gode.

– Det Ansa ikke må glemme, er at det i fjor var rekordmange norske studenter som dro på utveksling – en økning på 15 prosent fra 2022. Denne utviklingen skal vi jobbe for å holde fram, for vi vet hvor mye internasjonal erfaring kan bidra til faglig og personlig utvikling, nye perspektiver og kulturforståelse hos studentene våre, sier Prestbakmo.

