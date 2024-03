Oslos utdanningsbyråd foreslår store endringer i russetiden

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) ønsker å flytte hele feiringen til etter 17. mai slik at russefeiringen kommer etter eksamen, sier hun til VG.

I tillegg ønsker hun strengere rammer for russebussene. Dette merkes i år i form av at populære samlingsplasser for russebussene skiltes med parkeringsforbud om natten allerede fra 17. april.

Hun ønsker også strengere regler for godkjenning av russebusser og økt tilsyn av aktører på russemarkedet. Byråden frykter ikke å bli stemplet som festbrems.

– Jeg skal stå i det. Det kommer til å bli en kjempegøy feiring uansett, den får bare litt mer rammer, sier Midtgarden til avisen.

Nytt byråd i Oslo Det kan bli strengere for russebusser og russefeiring etter 17. mai om utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) får oppfylt sine ønsker. (Terje Pedersen/NTB)

Hun oppfordrer elevrådene og russestyrene på skolene til å ta initiativ til aktiviteter som inkluderer og skaper fellesskap på tvers av russebussgrupper.

Det er rektor ved Oslo Handelsgymnasium, Tone Fairway, positivt innstilt til, men hun er forsiktig med å gi russebusser for mye av skylden for utenforskap i russetiden.

– Når jeg snakker med rektorer på skoler som ikke har tradisjoner med russebusser, så ser de også problemer med utestenging og klikk-dannelser, forteller Fairway til VG.

