Halvparten av nordmenns handlekurv er ultraprosessert – kan gi økte helserisikoer

Et knippe forskere fra ti ulike institusjoner har analysert en mengde rapporter, databaser og statistikker publisert de siste årene.

I studien finner de at ultraprosessert mat kan ha 32 helseskadelige effekter, blant annet kan inntaket av slik mat gi høyere risiko for kreft, hjertesykdom, diabetes type 2, dårligere psykisk helse og tidlig død, skriver The Guardian.

Forskerne trekker fram et økende globalt forbruk av frokostblandinger, proteinbarer, kullsyreholdige drikker, ferdigretter og hurtigmat som grunnlag for funnene.

I Storbritannia og USA består for eksempel nå mer enn halvparten av det gjennomsnittlige kostholdet av ultraprosessert mat. Andelen kan bli så stor som 80 prosent i husstander med lav inntekt.

Hva er ultraprosessert mat?

Et begrep som brukes om mat der råvarene som er brukt som ingredienser, er vesentlig endra, stort sett ved industriell bearbeiding.

Det finnes ingen tydelig definisjon eller klar avgrensning av hva som er ultraprosessert mat, men et kjennetegn er at det er vanskelig å kjenne igjen råvarene maten er laget av.

Brukes oftest om mat med mange ingredienser og tilsetningsstoffer som ikke brukes i hjemmelaget mat. Disse stoffene brukes for å påvirke holdbarhet, konsistens, smak, utseende og pris.

Ultraprosessering kan både vise til ingrediensene som brukes, og måten maten er framstilt på.

Kilde: Store norske leksikon

Sett lignende i norsk studie

Også norske forskere har sett en sammenheng mellom ultraprosessert mat og risikoen for å utvikle kreft.

Simon Dankel, professor ved medisinsk fakultet ved UiB, har ledet en lignende samlestudie med data fra hele verden. Til NRK sier han at inntak av ultraprosessert mat øker risikoen for kreft betydelig.

– Det gjelder både generelt, og spesielt innen kreftformer som brystkreft, tarmkreft og kreft i bukspyttkjertelen.

– Funnene gir et varsku vi må ta på alvor, sier han til kanalen.

Finnes effektive tiltak

Erik Kristoffer Arnesen, doktorgradsstipendiat ved avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO, forteller til Dagsavisen at norske undersøkelser viser rundt 50 prosent av varene nordmenn kjøper i matbutikken er ultraprosesserte.

– Men det aller meste av det er drikkevarer som brus og lignende, samt også alle typer brød og yoghurt. Så det er usikkert om den er så presis den klassifiseringen, og det er vanskelig å måle.

Dersom det skal settes inn tiltak for å redusere forbruket av ultraprosesserte matvarer, har Arnesen tro på prisvirkemidler.

– Avgift på mat og drikke er veldig effektivt. Det er også anbefalt av WHO å bruke prisvirkemidler. En norsk ekspertgruppe anbefalte dette til regjeringen nylig, forteller han.

Arnesen refererer til ekspertgruppa som ble nedsatt for å se på hvilke tiltak regjeringa kan innføre for endre norske helseforskjeller.

De konkluderte med blant annet at det bør innføres en avgift på sukkerholdig drikke og et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn, samt at man bør ha en merkeordning av matvarer som er mer detaljert enn de som finnes i dag.

