Norske kvinner: Menssmerter skaper problemer i hverdagen

– Er vi ferdig nå? Å fy!

Sju minutter hadde gått siden generalsekretær i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen, satte seg ned i den røde stolen på Karl Johan for å teste hvordan det er å ha menssmerter. Under intervjuet kommenterte han flere ganger på hvor vanskelig det var å konsentrere seg om å svare på spørsmålene.

Mensensimulatoren som ble benyttet gikk fra 0 til 25 i intensitet. Mot slutten beskrev generalsekretæren smertene sine som 9,5 av 10 før han gispet i smerte. Naturlig nok måtte det derfor stilles spørsmålet mange lurer på:

– Tror du at situasjonen rundt mensen ville vært annerledes hvis det var menn som hadde det?

– Ja, det er jeg ganske sikker på. Vi har ofte et samfunn som er laget av menn for menn. Jeg er sikker på at hjemmet vårt og arbeidsplasser hadde sett annerledes ut, men også hva vi snakker om. Menssmerter er underkommunisert fordi det er bare jenter og kvinner som har det.

Store smerter

Den nye undersøkelsen til hjelpeorganisasjonen Care Norge som er utført av Respons Analyse, viser at 9 av 10 jenter sier de opplever menssmerter. 4 av 10 har så store smerter at de sliter med å fungere.

– Det er sånn at jeg fort kan bli hjemme. Jeg har ikke lyst til å gjøre en dritt, så jeg bare ligger i sengen og griner. Det blir ingen trening, ingenting, sier Frida Stølen Sanoval (18) til Dagsavisen.

Hun satt seg ned i stolen etter kompisen, Lucas Haland Bye (17) for å prøve mensensimulatoren til Care Norge. Sanoval som er vant med menssmerter kjente lite igjennom store deler av simuleringen, i motsetning til Bye. Det er først på øverste nivå hvor Sanoval reagerer på smertene. Hun beskriver smertene sine som intense de første tre dagene hun har mensen, noe som kan være med på å forklare den apatiske reaksjonen til mensen-simulatoren.

– Det er kanskje litt vondere enn jeg vanligvis har, men det er ikke så ille, sier hun.

– Synes du det burde forskes mer på menssmerter?

– Ja, det burde gjøres noe, spesielt for de som sliter mye, slik at det blir lettere for dem å trene og gå på skolen, sier hun.

---

Funn fra mensenundersøkelsen 2023

4 av 10 oppgir at de sliter med å fungere i hverdagen på grunn av menssmerter.

3 av 10 kvinner sier de sliter med å sove på grunn av menssmerter.

8 av 10 forteller at de bruker medisiner eller annet for å forebygge menssmerter.

6 av 10 unge sier at de ikke har fått hjelp når de har rådført seg med en gynekolog om menssmerter.

6 av 10 opplever det som uakseptabelt å være borte fra jobb på grunn av menssmerter.

Utvalget var kvinner i alderen 16-40 år, og besto av 1134 kvinner som oppga å ha mensen, og 1009 kvinner som oppga å ha menstruasjonssmerter.

---

Glad for å slippe

En god del unge gutter og menn kom bort for å prøve mensensimulatoren. En av dem var Kasper Kjør Jørgensen (20) som var veldig glad for at han ikke måtte gå rundt med smertene hele tiden.

– Det er en irriterende krampe, og du tenker på det hele tiden, så jeg er jo veldig glad jeg får slippe, sier han.

Kasper Kjær Jørgensen (20) tror ikke han hadde orket å gå på skolen med kraftige menssmerter. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Jørgensen sitter lenge i stolen og får beskjed om at han er den som har holdt ut lengst med simulatoren.

– Hvorfor ville du teste simulatoren?

– Alle jenter har jo dette og de snakker om hvor ille det er, men vi kan jo ikke relatere. Til og med denne maskinen kan ikke helt vise det. Egentlig er det bare for å få litt mer forståelse og vite litt hvordan det er, sier Jørgensen til Dagsavisen.

«Ja til mer kunnskap»

For mange kvinner og jenter rundt om i verden, er mensen en kamp om grunnleggende rettigheter, som retten til å bestemme over egen kropp og retten til utdanning, skriver organisasjonen Care Norge. Konsekvensene av mensentabuet er at mange jenter og kvinner må droppe ut av skolen og opplever sosial utestengelse. På grunn av dårlig hygiene og lite informasjon øker også helserisikoen for jenter og kvinner, skriver hjelpeorganisasjonen.

– Det er en rød tråd fra de utfordringene vi hører kvinner og jenter i Norge forteller om, til det vi hører fra kvinner i andre land hvor vi jobber med utviklingsbistand og nødhjelp, sier Caroline Hording.

Simon Silseth (18) og Theodor Ørjasæther Aam (19) fikk prøve seg på mensen-simulatoren. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Generalsekretær Georgsen forteller om en reise Care Norge var på nylig, hvor han møtte en jente som måtte slutte på skolen på grunn manglende kunnskap om mensen der hvor hun bodde.

– Jeg er i slutten av 40-åra og har ikke vokst opp i et samfunn hvor mensen er naturlig å snakke om. Da kan vi tenke oss hvordan det er i de landene som Care jobber i hvor det er enda mer tabu, når det er slikt i Norge. Men den nye generasjonen er mer åpen da, sier han.

– Føler du at du har mer forståelse for de som sliter med menssmerter etter å ha prøvd simulatoren?

– Ja absolutt. Jeg blir litt overrasket over hvor lite jeg hører om menssmerter når jeg sitter her å kjenner på det selv. Det er jo ikke så vanlig at kvinner rundt oss snakker om hvor vondt det kan være. Jeg er ganske sikker på hvis gutta hadde mensen, hadde dere blitt tytt øra fulle av det, sier Georgsen til Dagsavisen.

Han legger til at det er viktig å vite at noe prevensjon kan bidra til å lette på menssmerter hos flere.

Undersøkelsen til Care er gjort i forkant av den internasjonale mensdagen 28. mai. Markeringen ble opprettet i 2014, og Care har utgitt mensenundersøkelsen i flere år.

