Lave fødselstall: Menns biologiske klokke tikker

Sædkvaliteten ser ut til å synke over hele verden, men det blir sjelden diskutert som årsak til infertilitet. Nå er forskerne i ferd med å finne ut hva som kan ligge bak problemet.

Mannlig infertilitet bidrar til omtrent halvparten av alle tilfeller av infertilitet og rammer 7 % av den mannlige befolkningen, melder forskere til BBC. De legger til at problemet er mye mindre diskutert enn kvinnelig infertilitet, delvis på grunn av de sosiale og kulturelle tabuene som omgir det. For de fleste menn med fertilitetsproblemer forblir årsaken uforklart – og stigmatisering betyr at mange lider i stillhet.

Lave fødselstall

Fødselstallene over hele verden er rekordlave, og det skyldes en rekke faktorer. Over 50 % av verdens befolkning bor i land med et fruktbarhetstall på under to barn per kvinne – noe som resulterer i befolkninger som uten migrasjon gradvis vil krympe.

Årsakene til denne nedgangen i fødselstallene omfatter positive utviklingstrekk, som kvinners større økonomiske uavhengighet og kontroll over sin reproduktive helse. På den annen side viser forskning at mange par i land med lave fruktbarhetsrater ønsker å få flere barn enn de får, men at de kan avvente av sosiale og økonomiske årsaker, for eksempel manglende støtte til familiene.

Forurensing og dårlig matkvalitet oppgis som mulige årsaker i tillegg til at folk får barn senere i livet.

Father with daughter Folk får barn senere i livet. Nå er det bevist at menn også har en biologisk klokke som tikker i forhold til fruktbarhet. (Frank May/NTB)

Fars alder viktig

De siste tiårene har det vært en dreining mot at folk blir foreldre senere i livet – og mens kvinner ofte blir påminnet om sin biologiske klokke, ble det antatt at alder ikke var et problem for mannlig fruktbarhet. Nå er den oppfatningen i ferd med å endre seg. En høy farsalder har blitt assosiert med lavere sædkvalitet og redusert fruktbarhet.

– Synkende sædkvalitet er en markør for dårlig helse hos menn, kanskje til og med for menneskeheten, sier Hagai Levine, professor i epidemiologi ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem til BBC.

– Vi står overfor en folkehelsekrise – og vi vet ikke om den er reversibel.

Kvalitetsmat

Dermed er det et økende behov for større forståelse av mannlig infertilitet og nye tilnærminger for forebygging, diagnostisering og behandling. Trening og et sunnere kosthold oppgis som en god start for å takle problemet, siden kosthold knyttes til forbedret sædkvalitet.

Men individuelle livsstilsendringer er kanskje ikke nok. Stadig mer tyder på at det finnes en bredere miljøtrussel: giftige miljøgifter. Luftforurensning kan påvirke sædkvaliteten, spesielt sædcellenes bevegelighet – evnen til å svømme i riktig retning – ifølge en studie som analyserer sæd fra over 30 000 menn i Kina.

Forskningen, publisert i fjor i tidsskriftet JAMA Networks, antyder også at jo mindre størrelsen på de forurensende partiklene i luften er, desto større er sammenhengen med dårlig sædkvalitet.

– Våre funn tyder på at mindre partikkelstørrelsesfraksjoner kan være mer potente enn større fraksjoner når det gjelder å indusere dårlig sædmobilitet, skriver forfatterne av artikkelen. Forskerne mener ifølge avisen The Guardian at funnene fremhever enda en grunn til behovet for å redusere eksponeringen for luftforurensning blant menn i reproduktiv alder.

