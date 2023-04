Skuffet over at Oslo Havn fjernet Freya-statue

Mandag morgen våknet hovedstaten opp til et nytt kunstverk i Oslofjorden. På en flytebrygge innerst i Bjørvika lå en hvalross som minnet mistenkelig mye om Freya (se faktaboks nederst i saken).

I likhet med den «ekte» Freya, kom statuen uanmeldt. Det var også hele poenget med stuntet, forklarer kunstner Astri Tonoian.

– Målet var å belyse hva som skjedde sist Freya dukket opp. Vi prøvde å se om situasjonen ville bli gjenskapt, eller om det hadde skjedd noen utvikling i samfunnet siden sist, forteller hun.

Som kjent ble hvalrossen Freya avlivet etter å ha tilbrakt noen måneder rundt omkring i Oslofjorden forrige sommer. Denne gangen skjedde «avlivingen» etter bare litt over ett døgn. Tirsdag morgen ble statuen fjernet.

Foruten Astri Tonoian var det Erik Holm, initiativtaker til innsamlingsaksjonen for statuen, og forretningsmann og kunstsamler Christian Ringnes som sto bak mandagens stunt. Ifølge Tonoian var det Ringnes, en god venn av den mossebosatte kunstneren, som sørget for at det hele ble en virkelighet.

– Han har et levende blikk på verden og er rettferdig og uredd. En slik ånd passer godt sammen med kunstnerisk utfoldelse og ytringskraft, forteller hun.

Slik ser Freya-statuen ut. Her fra Tonoians atelier i Moss. (Øyvind Andersen)

Dette er grunnen til at statuen ble fjernet

Statuen skapte stor oppmerksomhet da den plutselig dukket opp i sjøen like ved Operahuset mandag, og flere medier skrev om stuntet. I starten var det ikke kjent hvem som hadde satt ut statuen, men senere samme dag var Dagsavisen først ute med å avsløre hvem som sto bak.

Målet var altså å se hvordan folk ville reagere på en hvalross tett inntil Oslo et halvt års tid etter at Freya ble avlivet. Denne gangen ble den ikke ansett som å utgjøre noen fare for liv og helse av politiet. I et innlegg på Instagram skrev Oslo Politidistrikts sjøtjeneste at de skulle la den ligge i fred.

Den nye «Freya»-en ble derimot ansett å utgjøre en fare av Oslo Havn, som har ansvaret for sjøsikkerheten i havneområdet. Det var nemlig de som fjernet statuen tirsdag morgen.

På det tidspunktet visste ikke det kommunale foretaket hvem som hadde satt ut statuen. De visste heller ikke om flytebrygga den lå på var fortøyd, eller om det var fare for at brygga skulle drive eller synke.

– Vurderingen vår var derfor å fjerne statuen av sikkerhetsmessige årsaker, forteller Siv Ellen Omland, kommunikasjonssjef i Oslo Havn KF.

Statuen ligger nå trygt på land hos Oslo Havn. De har lovet at Astri Tonoian skal få kunstverket sitt tilbake.

Ifølge Omland er de også åpne for å la kunstverket få komme tilbake på sjøen, men da må det i så fall søkes om først. Det er ifølge Tonoian helt uaktuelt.

– Som dette stuntet ville det ikke vært aktuelt å søke for å føre henne tilbake til operaen. Kraften i konseptet lå i den uanmeldte ankomsten. Nå vil hun få en trygg havn på Kongen Marina i form av bronse. Stuntmodellen har allerede blitt ønsket til en offentlig utdanningsinstitusjon. Om kommunen ønsker å få den tilbake til sjøen, er de hjertelig velkommen til å søke om å få en utgave, sier hun.

– Historien gjentok seg

Freya-kunstneren er skuffet over at statuen ikke fikk stå lenger i fred – selv om den ble satt ut uten tillatelse.

Astri Tonoian er kunstneren bak Freya-statuen. (Privat)

– Jeg synes kommunen og Oslo Havn hadde en gyllen anledning til å bli med på en viktig samfunnsdebatt her. I stedet så vi at historien gjentok seg, i symbolsk forstand.

Også Erik Holm, mannen som startet opp innsamlingsaksjonen til inntekt for en Freya-statue, er skuffet over at Oslo Havn fjernet kunstverket.

– Det er trist, men forventa, sier han.

– Det var kanskje den dårligst bevarte hemmeligheten at det var vi som sto bak statuen. Det hadde ikke vært vanskelig å kontakte oss og spurt om hvor sikker den var, legger han til.

Både Tonoian og Holm er overrasket over at Oslo Havn i det hele tatt klarte å fjerne flytebrygga med statuen. Den var nemlig godt festet til havbunnen.

– Statuen har blitt satt ut både profesjonelt og trygt. Brygga var festet med to svære moringer. Anleggsfolkene og dykkerne som satte den ut for oss sa at det ikke skulle være mulig for flåten å flytte på seg, så de må ha brukt imponerende verktøy for å løsne den, sier kunstneren.

Statuen som dukket opp på flytebrygga er laget av gips og er ikke samme statue som skal avdukes på Kongen Marina 29. april. Der skal det komme en utgave laget i bronse, som ifølge kunstneren vil ha samme motiv som statuen i Bjørvika. Selv om motivet nå er kjent, holder Tonoian navnet på kunstverket tett til brystet – enn så lenge.

Hun tror avsløringen av tittelen vil skape reaksjoner.

---

Freya

(Trond Reidar Teigen/NTB)

Freya var navnet på en hvalross som dukket opp i Oslofjorden sommeren 2022.

Før det hadde hun vært på besøk i flere andre land, deriblant Nederland og Danmark.

Hunndyret ble en rikskjendis, og mange personer oppsøkte havneområdene hvor hun oppholdt seg.

Det endte til slutt med at hvalrossen ble avlivet. Begrunnelsen var at menneskers liv og helse kunne komme i fare.

I ettertid startet Erik Holm en innsamlingsaksjon til inntekt for en statue av Freya. Den avdukes på Kongen Marina i Oslo 29. april.

---