Hvalross-statue dukket opp i Oslo – helt ukjent for kommunen

Statuen er på en flytebrygge og beveget seg søndag ettermiddag i bassenget innerst i Oslofjorden mellom Operaen og havnepromenaden som går bort til Akershus festning.

Oslo kommune opplyser at de ikke visste om statuen før den fikk oppslag i mediene. Nå sitter kommunen med mange spørsmål: Hva er statuen laget av, hvem har ansvaret for den – og er det en Freya-statue?

– Det er helt ukjent for oss. Vi har ikke fått en søknad om dette eller godkjent det, sier kommunikasjonssjef Richard Kongsteien i Bymiljøetaten til NTB.

Sa nei til statue

Han opplyser at kommunen tidligere har fått en henvendelse fra en gruppe som ønsket å sette opp en statue av hvalrossen Freya, som ble skutt i Oslo i fjor. Da sa kommunen at de ikke hadde et område å avse til dette.

Nå er det mange som tror at Freya-statuen likevel er blitt noe av, og at det er den som beveger seg rundt i vannet – ikke helt ulikt slik Freya gjorde det før den møtte sin skjebne i fjor.

– Vi må komme tilbake til det. Vi skal følge det opp og prøve å finne ut hvem som har ansvaret og eier den, og prøve å få til en dialog med dem. Det er mye vi trenger å vite, sier Kongsteien.

Kan ikke komme i veien for trafikk

Oslo Havn opplyser at så lenge hvalross-statuen – og flytebrygga – ikke er fortøyd til deres kaier, er det ikke noe de må godkjenne. Dersom den kommer i veien for nyttetrafikk, er det ulovlig.

Helt innerst i Oslofjorden der statuen var søndag, er det lite nyttetrafikk. Det er imidlertid turistferger som går svært nær der statuen er.

Turistene som var ved havnebassenget søndag virket imidlertid mest interessert i statuen.

NTB har ikke kommet i kontakt med personene som tidligere har sagt at de ønsket å sette opp en statue av Freya.

