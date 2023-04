Spent på avdukingen av Freya-statue: – Jeg regner med det vil komme flere reaksjoner

Om få uker skal statuen til minne om hvalrossen Freya avdukes. Statuen er laget av den mossebosatte kunstneren Astri Tonoian. Hun gleder seg til å kunne vise fram verket sitt til omverdenen.

– De få i min innerste krets som har fått sett statuen så langt har reagert med kraftuttrykk, forteller hun.

Det er nemlig et hemmelighetspreget prosjekt, byggingen av Freya-statuen. Akkurat nå ligger kunstverket på et lager i Mandal, så godt som klar til å avdukes – og godt gjemt for offentligheten.

I denne saken kan du likevel se noen glimt av kunstverket, eller i det minste fra skapelsen av den – håndplukket av kunstneren.

Freya-statuen startet som leire hjemme hos Astri Tonoian. (Privat)

[ Obduksjonsrapport etter Freya-avlivning: Var frisk og døde momentant ]

Har jobbet dag og natt

Statuen har blitt en realitet takket være en innsamlingsaksjon. I løpet av kort tid ble det samlet inn 274.500 kroner fra 1.641 givere på Spleis i fjor. I tillegg har enkelte bidragsytere gitt et beløp direkte til kunstnerprosjektet. De aller fleste giverne er privatpersoner som i likhet med kunstneren mener det var feil at hvalrossen måtte dø.

Ifølge Tonoian har mange reagert på summen. Altså at så mye penger skal gå til en statue av et dyr. Men ifølge henne er ikke summen engang nok til å dekke kostnadene til selve bronsestøpningen.

Astri Tonoian tør ikke gjette hvor mange arbeidstimer hun har brukt på prosjektet. Her hugger hun frem originalformen etter avstøpningen, som ble sendt videre til bronsestøperiet. (Privat)

– Jeg har hele tiden visst at dette blir et økonomisk tapsprosjekt. Men kunnskapen og innsikten jeg har fått ved å jobbe med dette kan ikke måles opp mot inntekter, sier hun.

I tillegg til kroner og øre, kommer alle arbeidstimene hun har lagt ned i prosjektet. Dem har det blitt mange av.

– Jeg har ikke turt å telle hvor mange timer det har blitt, men jeg har jobbet intensivt med dette i over et halvt år nå. Det inkluderer noen helger og netter. Når et prosjekt engasjerer meg så dypt, går mye av seg selv. Jeg har brukt all min kapasitet på henne, forteller kunstneren og henviser til Freya.

– Saken rørte meg mer og mer når jeg ble involvert i dette. Jeg la ned mer arbeid enn jeg hadde tenkt eller råd til. Ambisjonene ble større og større, legger hun til.

Hvalrossen Freya på en båt i Frognerkilen, samme område hvor statuen av henne skal plasseres. (Tor Erik Schrøder/NTB)

[ NOAH-lederen om Freya-avlivingen: – Det var et sjokk ]

Internasjonal stjerne

Freya var en hvalross som fikk bred medieomtale, både nasjonalt og internasjonalt. New York Times er blant mediene som har dekket saken.

Hvalrosser lever vanligvis ved iskanten og blant drivisen i Arktis, men dette hunndyret hadde altså forvillet seg inn i Oslofjorden.

Den 14. august i fjor ble hun avlivet i Frognerkilen. Begrunnelsen fra Fiskeridirektoratet var at menneskers liv og helse kunne komme i fare.

Det er like ved stedet der Freya ble avlivet, nærmere bestemt Kongen Marina, at statuen nå skal plasseres. Nøyaktig dato for avdukingen er ennå ikke fastsatt, men det jobbes med å få det til i løpet av kort tid.

[ Nå kan du følge fiskeørnene minutt for minutt ]

– Overgår alle mine forventninger

Innsamlingsaksjonen ble startet opp av Erik Holm. Han er én av få personer som allerede har sett Freya-statuen før avdukingen, og tror den vil bli godt mottatt.

– Jeg gleder meg veldig til at alle skal få se hvor fin statue av Freya som Astri har klart å lage. Den overgår alle mine forventninger. Jeg er skikkelig imponert, forteller initiativtakeren.

Erik Holm startet innsamlingsaksjonen til inntekt for Freya-statuen. (Privat)

Han er forberedt på at statuen vil skape reaksjoner, men påpeker at det også er litt av meningen med kunstverket.

– Den er et symbol for hvordan vi som mennesker oppfører oss mot andre dyr i naturen, sier han.

[ Dette skjedde i kulissene før hvalrossen Freya ble avlivet ]

Et par detaljer – og en hemmelig tittel

Tonoian, som opprinnelig kommer fra Drammen, vil ikke røpe så mange detaljer om kunstverket før avdukingen, men her er noen få:

Statuen er laget i bronse og er, i likhet med en ekte hvalross, stor. Stor nok til at Tonoian fikk plass inni statuen da hun jobbet med den.

Kunstneren har brukt mange bilder av Freya for å gjenskape hvalrossens fysiske form, men selve motivet gjenspeiler ånden og visjonen og prosjektet.

Tonoian håper at statuen, i kombinasjon med tittelen, som også holdes hemmelig inntil videre, vil inspirere til refleksjon.

– I mitt hode er statuen en påminnelse om hva vi som samfunn bør unngå, forteller hun.

Statuen befinner seg nå på Hageland Kunst- og Metallstøperi i Mandal. Her var Astri Tonoian nylig for å utføre slipearbeid og overflatebearbeiding på bronsestatuen. (Privat)

[ Debatt: «Freya er mye mer enn bare Freya» ]

Engasjerer mange

Etter at det ble kjent at det var hun som skulle lage statuen til minne om Freya i fjor, fikk hun noen negative tilbakemeldinger fra folk som har engasjert seg i saken. De aller fleste har derimot vært positive.

– Jeg regner med det vil komme flere reaksjoner etter avdukingen, sier kunstneren.

Tonoian har hatt dyr, natur og mangfold som en rød tråd gjennom hele yrket sitt. Det var derfor naturlig for henne å påta seg oppdraget med å lage en statue til minne om hvalrossen Freya.

– Jeg hadde dårlig samvittighet av å ikke ha gjort noe før avlivingen. Jeg tenkte at det skulle løse seg. At fornuften ville seire. Jeg skulle ha brukt min stemme før og forsøkt å bidra til å avverge at hun ble avlivet. Dette blir min måte å gi litt tilbake på, forteller hun.

[ Freyas skjelett havner på museum i Oslo ]

– Folk oppførte seg som bavianer rundt henne

Kunstneren har hele tiden vært åpen om at hun mener det var feil å avlive Freya. Hun mener det i stedet burde blitt gjort et ordentlig forsøk på å flytte hvalrossen.

Statuen er stor nok til at Astri Tonoian fikk plass inni den under arbeidet. (Privat)

– Den dagen det ble kjent at hun var avlivet, kjente jeg på en dyp skuffelse. Jeg synes avlivingen sier mye om oss mennesker. Vi har fjernet oss så mye fra naturen og det opprinnelige opphavet vårt. Dette handler ikke bare om hvordan vi mennesker møter et ukjent dyr, men også hvordan mennesker oppfører seg i møte med det ukjente generelt. Vi responderer med frykt i stedet for nysgjerrighet og kunnskap. Det er trist, sier hun.

Freyas tilstedeværelse ved marinaer, badestrender og andre steder der folk oppholdt seg, gjorde at mange mennesker oppsøkte hvalrossen. Politiet måtte en rekke ganger gå ut og advare folk mot å komme nær dyret, før hun til slutt ble avlivet.

– Selvfølgelig var hun en magnet, men folk oppførte seg som bavianer rundt henne. Det var mennesker som bidro til at det gikk som det gikk. Jeg kan forstå grunnen til at hun ble avlivet, men jeg synes det var unødvendig, sier kunstneren.

[ Fiskeriministeren om Freya: Avliving var det beste alternativet ]

[ MDG krever lovendring etter Freya-avliving ]