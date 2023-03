Flere elever tør ikke gå på skolen: – Mange foreldre sliter seg ut

– Skolen kan stille krav når den enkelte har de grunnleggende forutsetninger for å innfri kravet eller tilegne seg den kunnskapen som trengs på sikt. Trygghet er grunnelementet for at et hvert krav kan stilles. Men blir det hele tiden stilt for høye krav til en elev, vil han eller hun oppleve å ikke mestre gang på gang. Det vil igjen føre til at det blir vanskelig å ta til seg læring, sier Mona Larssen. (Hanna Skotheim/FriFagbevegelse)