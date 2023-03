Da vekteren sjekket butikktyven, fant han det skjulte trikset

BERGEN (Dagsavisen): I løpet av to dager i februar klarte den 29-årige mannen å snike elleve parfymeflasker og to skjorter forbi alarmene i flere butikker i Bergen. Til sammen hadde tyvegodset en verdi av 14.898 kroner, går det frem av en fersk dom i Hordaland tingrett.

13. februar var første gangen han ble stoppet etter et raid ved to kjøpesentre. Tilsynelatende var mannen en helt vanlig kunde der han gikk mellom butikkhyllene, og ubemerket kom han seg ut fra butikkene med sekken full av stjålne varer - uten at alarmene pep.

Løsnet med magnet

Men til slutt fattet ansatte mistanke, og politiet ble tilkalt. Da mannen ble stoppet, fant de tyvegodset inni sekken som var polstret med aluminiumsfolie. Likevel ble mannen løslatt.

Det skulle bare gå to dager før han igjen var på ferde i samme butikk han hadde rundstjålet tidligere i uken. Denne gangen hadde han ikke bare med seg den hjemmelagede folierte bagen, men også en kraftig magnet innpakket i tape.

Vekteren som fant magneten, testet den på butikkens klesalarmer.

«Han fant at magneten gjorde slik at alarmen løsnet på klærne.» beskrives det i dommen.

– Grove tyveri

Etter å også ha sett videoovervåkning av mannens ferd i kjøpesentrene, besluttet politiet å varetektsfengsle 29-åringen.

Under ransakingen i boligen hans fant politiet hele «verkstedet» til mannen, der han hadde laget alarmsikre bagger og sekker. Ved hjelp av aluminiumsfolie, tape og papp laget han til egne rom i veskene der tyvegodset ble plassert. En av baggene var helfoliert på innsiden.

Hjemme hos mannen var det flere tegn på hvordan han hadde omgjort veskene til tyveriverktøy. (Politiet)

Mannens forsvarer mente tyveriene var «amatørmessige», men det var ikke tingretten enig i. Tvert i mot viste dommeren til at handlingene bar preg av profesjonelt tilsnitt, som var planmessig utført og at 29-åringen hadde erkjent at tyvegodset skulle selges videre.

«På tross av at tyveriene er av mindre verdier, finner retten at de har en slik karakter at de bør anses som grove.» skriver retten.

29-åringen fikk noe strafferabatt for å ha tilstått umiddelbart, selv til tyverier der han ikke var blitt tatt på fersken. Det endte med 30 dager ubetinget fengsel. I tillegg ble magneten og de folierte baggene og sekkene inndratt.

