SV mener Aps 100-dagersplan er skuffende

– Vi fikk kaffen i halsen da vi så at Ap la opp til så lite redusering av forskjeller i samfunnet, sier nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

100-dagersplanen er en oversikt over de første tingene Støre skal gjennomføre hvis Arbeiderpartiet vinner valget til høsten.

[ Kommentar: De 40 punktene er Ap-politikk, men det skinner klart igjennom at Jonas har lest programmene til Sp og SV ]

Ap gjør ikke nok for å fjerne sosiale forskjeller og gjenreise velferdsstaten, mener SV, som samtidig reagerer på at kun tre av 40 tiltak er rettet mot usosiale kutt.

– Noen av de mest hjerteråe kuttene i velferdsstaten som rammer de som virkelig trenger hjelp aller mest, det ligger faktisk ikke i planen til Ap, sier Fylkesnes.

[ Jonas med amerikansk vri på valgløftene: 100 dager - 40 punkter. Her finner du alle sammen ]

Ifølge Støre har Arbeiderpartiet prioritert punkter som vil sikre at flere kommer i arbeid, at velferden sikres, og at det kuttes utslipp og skapes jobber, dersom han velges.

– Vi vil at Arbeiderpartiet i regjering umiddelbart kan starte arbeidet med en ny kurs som betyr noe i hverdagen til folk, har Støre sagt til NTB.

