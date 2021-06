Støre strekker på fristen for 100-dagersplan

Av Johan Falnes

– Jeg liker det! sier partileder Jonas Gahr Støre til NTB.

Det er Arbeiderpartiets nye 100-dagersplan han snakker om. Støre forteller at han har latt seg inspirere av tradisjonen fra USA der nye presidenter pleier å legge fram en liste med mål for sine første 100 dager i Det hvite hus.

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget i september, blir det først regjeringsforhandlinger, og så må en ny regjeringsplattform legges fram, understreker Støre.

Men partiet ønsker også å vise vilje til å sette kurs fra dag én.

– Nå viser vi kortene til velgerne og sier at på 100 dager så vil vi i gang med dette.

[ Ap vil reversere taxireformen ]

Tar forbehold

Men av de 40 punktene på Arbeiderpartiets liste, er det langt fra alle som kan gjennomføres på 100 dager.

Støre tar forbehold på forskjellige måter. Det er snakk om saker de skal «starte arbeidet med», «komme i gang med», «legge fram forslag om».

– Dette er 40 punkter som vi mener det er mulig og realistisk å komme i gang med på de første 100 dagene med en ny regjering, sier Støre.

Ifølge ham har Arbeiderpartiet prioritert punkter som vil sikre at flere kommer i arbeid, at velferden sikres, og at det kuttes utslipp og skapes jobber.

– Vi vil at Arbeiderpartiet i regjering umiddelbart kan starte arbeidet med en ny kurs som betyr noe i hverdagen til folk.

[ – «Hun er bare en taxisjåfør», tenker nok mange. Men vi kjører ikke bare fra A til B (+) ]

Eksportmål

Støre trekker fram punkt 14 som eksempel.

Der fastslås det at Arbeiderpartiet vil «fastsette et eksportmål på 50 prosents økning i eksporten utenom olje og gass til 2030». I tillegg vil partiet nedsette et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet.

– Vi klarer ikke å øke eksporten med 50 prosent på 100 dager, sier Støre.

– Hva er da poenget med å ha med et slikt punkt i en 100-dagersliste?

– Jeg tillegger punkt 14 veldig stor vekt. Jeg ønsker at vi fra dag én skal ha en regjering som på lag med norske bedrifter setter et mål om å snu den stødige nedgangen i eksport som har skjedd under Erna Solberg.

– Så det å sette målet er en handling i seg selv?

– Ja, det er helt klart.

[ Støre: – Jeg syns Raymond Johansen har opptrådt ansvarlig og ryddig ]

Lovendringer

Flere andre punkter på Arbeiderpartiets liste vil kreve lovendringer.

Det gjelder for eksempel et løfte om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og å forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

Andre eksempler er et løfte om å reversere taxireformen og å fjerne endringene som den sittende regjeringen har gjort i abortloven.

Støre vedgår at dette lovarbeidet vil ta mer tid enn 100 dager.

– Vi må følge alle de prosesser som skal følges med tanke på forsvarlig høring og utredning. Dette er også forslag som vi reelt vil utforme når vi får tilgang på den kompetansen som ligger i regjeringsapparatet, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Budsjettløfter

Andre løfter kan derimot oppfylles raskere. Det gjelder spesielt saker som kun vil kreve en endring i statsbudsjettet.

Noen eksempler på dette er:

* et løfte om å doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner

* et løfte om å øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15.000 kroner

* en reduksjon i barnehageprisen med 2.800 kroner i året

* et løfte om reduksjon i ferjeprisene

* innføring av moms på de dyreste elbilene

* kutt i inntektsskatten for dem som tjener mindre enn 750.000 i året

– Det vanlige, hvis det blir regjeringsskifte, er at den avgående regjeringen legger fram et budsjettforslag, som så blir justert på noen punkter av en ny regjering og et nytt flertall. Så noe vil vi ta der, sier Støre til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Høyre trekker på skuldrene

Høyres nestleder Tina Bru mener planen vitner om et Arbeiderparti som er overraskende tomt for ideer etter åtte år i opposisjon.

– Her var det stort sett reverseringer eller økt pengebruk som skal betales ved å tappe de som skaper jobber, for penger, sier Bru.

– Støres forslag innebærer mer stat, mer skatt og ingen ny politikk for å få ned helsekøer og tette kunnskapshull i skolen.

---

Fakta om Arbeiderpartiets 100-dagersplan

Her er Arbeiderpartiets liste over 40 saker som skal gjennomføres i løpet av de første 100 dagene hvis partiet vinner regjeringsmakt etter valget i høst:

«Mer igjen for vanlige folk»

1. Doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner.

2. Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15.000 kroner.

3. Redusere barnehageprisen med 2.800 kroner i året.

4. Innføre fem timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger.

5. Redusere fergeprisene på riksveiferger og fylkesveiferger. I løpet av perioden skal prisen halveres.

6. Kutte i overprisede gebyrer, som for eksempel for ungdom som skal ta teoriprøve eller foto til førerkort eller personer som flytter og må registrere endringer i eiendommen sin.

«Fjerne høyreregjeringens usosiale kutt»

7. Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.

8. Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger, får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet.

9. Forbedre ordningen med brillestøtte for barn.

«Stanse privatiseringen»

10. Stanse anbudsutsetting i jernbanen.

11. Avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret.

12. Stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren.

13. Stoppe utsalget av Statskogs eiendommer.

«Skape jobber og kutte utslipp»

14. Fastsette et eksportmål på 50 prosents økning i eksporten utenom olje og gass til 2030 og sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet.

15. Sørge for et mer aktivt statlig eierskap og starte arbeidet med en ny eierskapsmelding slik at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utviklingen av nye grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser.

16. Sette Nav i stand til å følge opp unge ledige mye tettere ved å øke bruken av lønnstilskudd og øke bemanningen.

17. Opprette et eget program for å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter som søker støtte.

18. Legge fram en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.

19. Innføre moms på de dyreste elbilene for å bevilge penger til ladestasjoner slik at alle kommuner skal ha minst én hurtigladestasjon.

20. Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i framtida, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

21. Øke CO2-avgiften og samtidig kutte tilsvarende i andre skatter eller avgifter. Arbeiderpartiet vil skjerme bensin og diesel i Distrikts-Norge for økning.

«Et seriøst arbeidsliv med hele, faste stillinger»

22. Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.

23. Forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

24. Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en nasjonal modell for et seriøst arbeidsliv.

25. Styrke retten til heltid i lovverket.

26. Stanse frislippet i taxinæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

«Styrke velferden i kommunene»

27. Gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen ved å øke kommunenes budsjetter. Arbeiderpartiet vil foreslå totalt minst 5 milliarder kroner i realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022.

28. Starte arbeidet med en bo-hjemme-reform for pleietrengende eldre, med flere ansatte i pleie og omsorg, storsatsing på aktivitetstilbud for eldre, satsing på velferdsteknologi og flere tilrettelagte boliger.

«Bedre helsetjenester»

29. Sykehusene og den medisinske beredskapen må styrkes. Arbeiderpartiet vil bevilge penger til sykehusene for å ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer som kreft etter koronapandemien.

30. Korte ned listelengden til fastlegene for å løse fastlegekrisen ved å øke basistilskuddet per innbygger. Arbeiderpartiet vil også etablere nye rekrutteringshjemler.

31. Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommunene kan gi slik hjelp uten krav om henvisning.

32. Oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort.

«Bygge ut offentlig tannhelse»

Arbeiderpartiet ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Partiet vil begynne med å:

33. Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22–25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd.

«Flere kvalifiserte lærere – bedre yrkesfag»

34. Gi kommunene rom til å ansette flere lærere og stanse avskilting av lærere som er utdannet før 2014.

35. Arbeiderpartiet vil starte en sterk satsing på fagutdanning, med satsing på lærere og utstyr, krav til lærlinger i offentlig sektor og sette et mål om garanti for læreplass til alle som trenger det i løpet av perioden.

«Bedre kår for frivillighet, idrett og kultur»

36. Innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022. Frivilligheten og idretten skal bruke pengene sine på utstyr og aktivitet, ikke på å betale moms.

37. Sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet.

38. Starte gjennomføringen av et nytt kulturløft som kommer hele landet til gode, der kulturens andel av statsbudsjettet gradvis skal økes til 1 prosent.

«Utjevne og redusere forskjeller»

39. Sette ned en lederlønnskommisjon for statlige lederlønninger og lønninger i selskaper der staten er majoritetseier. Kommisjonen skal se lønninger, bonusordninger og godtgjørelser i sammenheng, og analysere hvorfor lønnsutviklingen på toppnivå har fått fortsette, på tross av tidligere vedtatte retningslinjer.

40. De som tjener mindre enn 750.000 i året skal betale mindre i skatt, mens de som tjener over, skal betale mer. Åtte av ti vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet. Samtidig vil partiet sørge for at de rikeste bidrar med en rettferdig andel til fellesskapet gjennom formuesskatten.

---