Trikkeulykke vekker internasjonal oppsikt

Vi her hjemme er forståelig nok opptatt av 19-trikken som tirsdag formiddag kjørte rett inn i Eplehuset i Oslo.

Men også utenlandske medier har rapportert om ulykken. Tirsdag ettermiddag er artikkelen nummer fem ut av ti på lista over mest leste saker hos den britiske avisa The Guardian.

Det er den tolvte artikkel med tagget «Norway» som The Guardian har delt i oktober måned.

Flere internasjonale nyhetsbyråer som AP News og Reuters har også rapportert om ulykken.

Vekker oppsikt hos naboene

Nyheten om ulykken har selvfølgelig også nådd Danmark og Sverige.

På Facebook har danske TV2 delt artikkelen, der de skriver at trikken «torpederte» inn i Eplehuset, noe som fikk danskene i kommentarfeltet til å sette spørsmålstegn ved landets egen lettbane i Aarhus.

Svenske SVT har også delt krasjet på Facebook. I tillegg sendte de direkte fra ulykken i formiddag.

Trikken er fjernet

Bilder fra 16.30-tiden viser at trikken er tauet ut av bygningen.

Fire personer ble skadet, deriblant trikkesjåføren. Men alle kom fra det med lettere skader.

Sjåføren har rutinemessig fått status som mistenkt i saken, men politiet har påpekt at dette ikke nødvendigvis betyr at sjåføren kan bebreides for det som skjedde.

Ulykken har skapt store trafikale problemer på kollektivtrafikken i Oslo sentrum, med både trikk- og busslinjer som er påvirket skriver NTB.

