Fire skadet da trikk kjørte inn i butikk i Oslo sentrum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.05.

Bilder fra stedet viser at store deler av første vogn har kjørt langt inn i selve butikken.

– Inkludert trikkefører har vi mottatt info om at fire personer er skadet, skriver operasjonsleder Rune Kremmervik Hekkelstrand i Oslo-politiet i politiloggen.

Skadegraden er foreløpig ikke kjent.

Det var omtrent 20 personer om bord i trikken da ulykken skjedde.

– Det er fullt kaos her nå. Politi er på stedet her nå. Det er surrealistisk. Trikken står på tvers i hele Storgata med fronten langt inn i Eplehusets butikk, sier et vitne på stedet til VG.

Det har samlet seg mange skuelystne i området, og politiet ber folk om å flytte seg fra åstedet, ifølge NTBs reporter på stedet.

Bygget som er tilknyttet Eplehuset-butikken, er evakuert fram til bygget har blitt sjekket, opplyser politiet.

Storgata er stengt mellom Hammersborggata, Kirkeristen og Biskop Gunnerus gate.

– Åstedet vil forbli sperret i lang tid fremover, og vi venter på at Statens Havarikommisjon skal ankomme, opplyser operasjonslederen.

Politiet ber personer som har opplysninger om ulykken, om å møte politiet ved Anton Sport like i nærheten.