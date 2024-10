– Nå skal de dytte et parti hasj til på mannen

VADSØ (Dagsavisen): – Partiet er funnet på akkurat samme sted, og er samme type stoff. Han er allerede dømt for en narkoforbrytelse i mai for det kvantumet de fant da. Og nå skal de dytte inn et kvantum til. Det er grunnen til at jeg mener at saken skal avvises. Han skal ikke ha dom, og derfor blir saken anket til lagmannsretten, sier forsvarer Benedict de Vibe til Dagsavisen.

I prosesskrivet før rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett skriver forsvareren at saken bør avvises fordi den tiltalte allerede er dømt for samme parti med hasj. Han viser til et grunnleggende rettsprinsipp: Ne bis in idem: Den som har vært utsatt for en straffeforfølgning som har endt med endelig avgjørelse, skal ikke bli utsatt for en ny straffeforfølgning for samme forhold.

Les også: Regnskap Norge-sjefen feirer ikke påbud om kontanter

Motbør fra UiT

De Vibe får motbør fra førsteamanuensis Marie Vangen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Etter å ha fått referert forsvarers anførsel i saken fra Nord-Troms og Senja tingrett, er Vangen ikke i tvil.

– Det høres feil ut. Hvorvidt det er samme sak rettslig sett, beror kort fortalt på om det samme faktum som gjøres til gjenstand i sak nr. to som i sak nr. en. Ut fra det jeg har fått opplyst var det her tale om et annet parti med narkotika i den andre saken enn i den første. Da spiller det liten rolle at det andre partiet ble oppbevart på samme sted og tid som det første uten at politiet fant det, sier Vangen.

– Poenget med forbudet mot gjentatt straffeforfølgning er at man skal kunne innrette seg på at når man har fått en dom for et visst faktum, så er man ferdig med dette. Man skal ikke måtte risikere en ny forfølgning for den samme tingen. I denne saken slår ikke dette beskyttelseshensynet til, slik jeg ser det, sier hun.

Førsteamanuensis Marie Vangen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. (David Jensen)

Les også: Derfor er dette en verdifull vekst i Norge (+)

Hasj på bussen

Men hva er bakgrunnen for saken? La oss gå tilbake til rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett:

I februar i år satt en mann i femtiårene på bussen fra Tromsø til Indre Troms. I Tromsø hadde mannen handlet en god mengde hasj.

Da bussen ankom bensinstasjonen på Buktamoen i Målselv, oppdaget mannen at det var mye politi der. Femtiåringen kom seg bak bensinstasjonen og gjemte hasjen i snøfonna. Politiet fant ett parti hasj på 872 gram. Mannen ble satt i varetekt, og rettssaken ble berammet til 27. mai i år.

Les kommentar: Det er KI-utviklingens skitne hemmelighet

Nytt funn fra politiet

To måneder etter funnet av det første partiet ble det funnet 800 gram hasj på samme sted. For å knytte denne hasjen til det første partiet, ble stoffet sendt til Kripos for analyse og DNA-prøver til Oslo Sentralsykehus. Først i juni fikk de svar om at mannens DNA matchet og at det var samme parti hasj.

Da var mannen allerede dømt til sju måneders fengsel for det første partiet.

---

Ne bis in idem

Ne bis in idem er et grunnleggende rettsstatsprinsipp: Den som har vært utsatt for en straffeforfølgning som har endt med endelig avgjørelse, skal ikke bli utsatt for en ny straffeforfølgning for samme forhold. Det er i all hovedsak tre hensyn som begrunner ne bis in idem-prinsippet.

For det første belastningshensynet; den som har vært utsatt for en forfølgning, skal slippe den belastning det medfører å gjennomgå en ny straffeforfølgning for samme saksforhold.

For det andre gir et forbud mot gjentatt straffeforfølgning forutberegnelighet. Samfunnsborgerne kan innrette seg på at de ikke vil bli forfulgt på ny for samme forhold, som de er endelig domfelt eller frifunnet for.

For det tredje er det ineffektivt å gjennomføre flere prosesser om samme saksforhold.

Kilde: Jon Petter Rui sin artikkel «NE BIS IN IDEM» inntatt i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap 2010.

---

Tre hensyn

Forsvarer Benedict de Vibe mener at man straffeforfølger mannen to ganger for samme sak. Dette er ikke retten enig i. Ifølge dommen mener retten at dette er to ulike saker. De viser til at det er tre hensyn som begrunner ne bi in idem-prinsippet. Blant annet at tiltalt hele tiden visste at han hadde et parti til liggende på Buktamoen, derfor har han hatt kunnskap om omfanget av den straffbare handlingen oversteg det han ble domfelt i første omgang.

Hensynet om beskyttelse for ny straffeforfølgning gjelder derfor ikke, og at hensynet til effektivitet i rettssystemet ikke var mulig da politiet ikke kjente til hvem som kunne knyttes til det andre partiet da den første saken ble ført for retten, ifølge dommen.

Sjelden vare i straffesaker

Det er sjeldent at ne bis in idem blir brukt i straffesaker. Benedict de Vibe har bare fått medhold i prinsippet en gang, og da var det bare delvis medhold. Men han er krystallklar på at han klient aldri skulle vært dømt i denne saken.

– Nå har han fått to dommer for den samme overtredelsen. Det mener jeg det er ikke adgang til. Han skulle ikke ha hatt noen dommer i det hele tatt. Det tror jeg lagmannsretten er interessert i å se på, sier de Vibe.

Les også: – Samfunnet klarer ikke å se forbi at jeg bruker hijab (+)

45 dagers fengsel

Marie Vangen ved Universitet i Tromsø sier at ne bis in idem sjeldent kommer så langt som til retten, og at det vanligvis blir avgjort før selve rettssaken.

– Det er sjeldent at spørsmålet om forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) oppstår i domstolene. Det er jo påtalemyndigheten som vurderer om det skal reises sak. Dermed er det de som først og fremst vurderer om det forholdet de står overfor er det samme som i den forrige saken eller ikke. Mener påtalemyndigheten at det må anses som samme sak, reiser de ikke tiltale, men henlegger saken, sier førsteamanuensis Marie Vangen.

Og hva ble egentlig dommen i den siste rettssaken? Mannen i femtiårene ble dømt til 45 dagers fengsel. Aktors påstand var to måneder. I den første rettssaken ble mannen altså dømt til sju måneders fengsel.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka di

Les også: Statsbudsjettet: – Regjeringen har oversolgt løftene sine

Les også: – Jeg er bekymret for at Norge er blitt Europas gjerrigknark