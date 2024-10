Lan Marie Berg: Frykter at Norge blir en bistandsmessig gjerrigknark

– Jeg er bekymret for at Norge er blitt Europas gjerrigknark, og at vi ikke bidrar etter evne i internasjonalt.

Lan Marie Berg fra MDG er ikke fornøyd med regjeringens prioriteringer til bistand i budsjettet.

– Tidligere har ikke regjeringen vist stor vilje til å bidra til humanitær hjelp eller våpen til Ukraina i den størrelsesorden som man burde forvente, sier hun til Dagsavisen.

– Norge har tjent penger på krigen

Berg mener Norge må bruke mer penger på bistand når vi har tjent ekstraordinært på olje- og gass som et resultat av Russlands angrepskrig i Ukraina.

Flere medier, deriblant The Economist, Børsen og NRK, har omtalt Norges økonomiske «fortjeneste» på krigen i Ukraina. I fjor høst omtalte NRK en masteroppgave som anslo at Norge «tjente» 334 milliarder kroner på krigen i Ukraina i 2022.

Den samlede bistanden fra Norge var rekordstor i 2023, hele 58,6 milliarder kroner. Det utgjør 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). Norge er det eneste landet i OECD med mer enn en prosent til bistand, ifølge regjeringen.

– Norge er et land som faktisk har tjent penger på krigen, og som har store penger på bok i motsetning til veldig mange andre av våre europeiske naboer. Derfor synes jeg faktisk at regjeringen er gjerrig, både overfor Ukraina og våre andre internasjonale forpliktelser, sier MDG-profilen.

– Det er klart at vi må passe på pengebruken i Norge for å ikke få økt inflasjon, for slik å sørge for at renta kan komme ned neste år. Men investeringer vi gjør i andre land er også viktig, for eksempel med å sørge for at Ukraina kan forsvare seg, at man kan få humanitær hjelp til land i Europa som er i krig, men også til alle de andre voldelige konfliktene og utfordringene vi står i i verden.

Man må huske på at vi har en økning i akutt fattigdom i verden, sier Lan Marie Berg.

– Vi har over 100 millioner mennesker på flukt. Samtidig går regjeringen ut og sier at de vil kutte antall kvoteflyktninger for å redusere kostnadene på budsjettet. Det har ikke kommet noen store lovnader om økninger i bistandsbudsjettet enda.

Lederansvar

– Tror du norske velgere, som selv kanskje har en økonomisk utfordrende hverdag, ser at bistand er noe man kan kutte i?

– Jeg tror det er et politisk ledelsesansvar å sørge for at folk skjønner at det ikke er noen motsetning mellom å sørge for at folk her i Norge har det godt, og at dem som sliter skal få mer – samtidig som vi kan bruke noe av vårt overskudd til å sørge for at folk i verden har det bedre. Det er bra for oss, og det er bra for verden.

– Vi er ikke en isolert øy i verden. Vi påvirkes av alt som skjer. Enten det er krig og konflikt som forstyrrer leverandørkjedene våre, eller at det er mange som ser seg nødt til å dra på flukt. Og vi kan ikke stenge oss inne og late som at det ikke er folk som banker på døren vår.

– Vi må sørge for at vi bidrar til internasjonal solidaritet, og at vi bidrar til å løfte det. Det savner jeg fra regjeringen, sier MDG-politikeren.

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2025

Kutt i skatt for vanlige folk, sletting av studielån i distriktene og økt satsing på politi og forsvar. Dette er noen av lekkasjene fra statsbudsjettet.

7. oktober klokka 10 legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2025. Regjeringen har blant annet varslet at mye penger går til Forsvaret:

– Når vi satser så mye på å ha et tidsriktig forsvar, blir det mindre ekstra penger til andre formål, har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sagt om statsbudsjettet.

Men noen andre prioriteringer er det likevel råd til. Dette er noe av det som er kjent så langt:

Justis

Regjeringen setter av 2,8 milliarder kroner mer til å bekjempe kriminalitet.

Av dette går 2,4 milliarder kroner til å styrke politiet, noe som vil øke budsjettet med 10 prosent. 90 millioner kroner målerettes til å bekjempe økonomisk kriminalitet.

405 millioner kroner går til forebygging av barne- og ungdomskriminalitet. Av dette går 145 millioner kroner til flere plasser for mindreårige i kriminalomsorgen. 100 millioner kroner går til beredskapsteam og andre skolemiljøtiltak. Resten går til diverse andre mindre prosjekter.

Regjeringen oppretter en ny enhet i Finanstilsynet på Hamar med rundt 20 ansatte som skal gå etter tilretteleggere for økonomisk kriminalitet. Det er satt av 12 millioner kroner i budsjettet til oppstarten.

Regjeringen vil kutte gebyret i forbindelse med utleggsforretninger fra namsmannen med 684 kroner, en total reduksjon på 401 millioner kroner.

Privatøkonomi

I juni varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at folk med vanlige og middels inntekter vil få lavere inntektsskatt neste år. Til E24 søndag sier Vedum at regjeringen vil at de med inntekt opp til 200.000 kroner bare skal betale trygdeavgift på 7,8 prosent, men ingen inntektsskatt. Personfradraget foreslås å settes opp til 108.550 kroner fra dagens 88.250. Samtidig senkes minstefradraget på trygd og lønn til 92.000 kroner fra dagens 104.450 kroner. Skattegrepet fører til rundt 130 millioner kroner mindre til staten, men skattelette på inntil 3600 kroner for rundt 188.000 nordmenn, ifølge regjeringens beregninger. – E24.

I tillegg vil regjeringen bruke 515 millioner kroner på å justere opp frikortgrensen fra 70.000 til 100.000 kroner. Det betyr at man kan tjene inntil 100.000 kroner uten å betale skatt.

Regjeringen har også varslet at innbyggerne i landets 212 minst sentrale kommuner vil få slettet studielånet sitt med 25.000 kroner i året fra januar 2026. I Finnmark og Nord-Troms, som allerede har en slik ordning på plass, blir satsen for sletting av gjeld doblet fra 30.000 kroner til 60.000 kroner i året. Til sammen vil dette koste om lag 1,3 milliarder kroner.

Pendlerfradraget økes, bunnfradraget går opp med 300 kroner til 15.250 kroner. Øvre grense økes fra 97.000 til 100.880 kroner, og kilometersatsen økes fra 1,76 kroner til 1,83 kroner.

Butikkansatte skal få handle mer fra eget arbeidssted uten å måtte skatte for det. Ifølge finansministeren foreslår regjeringen å øke grensen for personalrabatter – fra dagens 8000 kroner til 10.000 kroner i 2025 – FriFagbevegelse

Maksimalt fradrag for fagforeningskontingenten i 2025 vil være 8250 kroner – en økning på 250 kroner fra 2024 – FriFagbevegelse

Den skattefrie grensen for utleie av bolig under 30 dager og fritidsbolig økes fra 10.000 til 15.000 kroner – FriFagbevegelse.

Regjeringen foreslår å redusere merverdiavgiften på vann og avløp fra 25 til 15 prosent fra 1. mai neste år, skriver VG. Dette vil gi en avgiftslettelse på fire milliarder kroner årlig, og gjøre kommunale vann- og avløpsgebyrer i gjennomsnitt åtte prosent billigere.

Kutte gebyrer knyttet til Løsøreregisteret på 128 millioner kroner. Det er ikke opplyst hva slags kutt regjeringen vil gå inn for.

Inntektsskatten til de som tjener under 1 million kroner, vil gå litt ned med neste års statsbudsjett. Til NRK mandag (7. oktober) sa finansminister Vedum at alle med 700.000 kroner i inntekt vil få omtrent 4.800 kroner lavere inntektsskatt. Med 200.000 kroner vil man få rundt 10.000 kroner lavere inntektsskatt, og dersom man tjener nesten 1 million, vil skatteletten være på omtrent noen hundrelapper.

Helse

Regjeringen har lovet en ordning for å kompensere sykehusene for renteutgifter og å kompensere for kostnader til avskrivning (i forbindelse med Nasjonal helse- og samhandlingsplan).

26 millioner til helseteknologi – Altinget

Regjeringen lover å øke sykehusenes budsjettrammer med 3,8 milliarder kroner sammenlignet med revidert statsbudsjett for 2024. Målet er å kutte ventetidene.

400 millioner kroner mer til psykisk helse – VG

Energi

Strømstøtten for husholdninger videreføres også neste år. Det varslet finansministeren i Stortinget allerede i mars. Regjeringen har også varslet at fastprisavtalene på strøm for næringslivet videreføres.

Regjeringen bevilger 887 millioner kroner til energieffektivisering i boliger i sitt budsjettforslag for 2025. Det er en lavere sum enn i 2024. 587 millioner kroner øremerkes gjennom Enova, mens 300 millioner fordeles via Husbankens tilskuddsordning.

Støttetak på 35 milliarder kroner til flytende havvind – DN

Klima og miljø

Regjeringen tar regningen for økte CO2-avgifter på drivstoffet til fiskebåter. I budsjettforslaget økes kompensasjonen for avgiftene med 153,6 millioner kroner.

100 millioner ekstra til naturvern – NRK

Forsvar

I den nye langtidsplanen for Forsvaret er det lagt inn en kraftig satsing i årene fram til 2036.

Økningen startet allerede i revidert budsjett i år, og regjeringen har sagt at forsvarsbudsjettet vil øke med til sammen 15 milliarder kroner i revidert budsjett for 2024 og statsbudsjettet for 2025.

Siden forsvarsbudsjettet ble økt med 7 milliarder kroner i revidert budsjett, kan man dermed anta at det kommer rundt 8 milliarder kroner mer i statsbudsjettet.

Ukraina-støtten økes med 12 milliarder kroner allerede i årets budsjett. I tillegg økes rammen for de neste årene, slik at det skal gis til sammen 135 milliarder kroner fram til 2030. De neste årene skal det gis minst 15 milliarder kroner årlig.

Heimevernet blir styrket med 277 millioner i statsbudsjettet for neste år. Pengene fordeler seg slik: 124 millioner til å trene alle heimevernsområder hvert år, 95 millioner til flere HV-soldater, 31 millioner til mer klær og utstyr, 16 millioner til betalte verv for å styrke arbeidet i HV-områdene og 11 millioner til flere HV-ungdomstilbud – NRK

Samferdsel

Regjeringen vil bruke 2,9 milliarder mer til å ta vare på jernbanen neste år. 6,6 milliarder kroner mer (26 prosent mer enn i år) skal gå til drift og vedlikehold. 5,5 milliarder mer (38 prosent mer enn i år) skal gå til fornyelse – NRK

10,8 milliarder kroner settes av til drift og vedlikehold av riksveiene i statsbudsjettet. Det er 1,1 milliarder kroner mer enn i år.

Budsjettet til fylkesveiene økes med 11,4 prosent – 481 millioner kroner.

Vil kutte flere gebyrer på til sammen 11,7 millioner kroner, blant annet: Gebyr for å få nytt skilt dersom bilen blir avskiltet endres fra 2000 kroner til 440 kroner. Gebyret for løyveeksamen kuttes fra 1900 kroner i dag til 1140 kroner. Gebyret for tilsyn med fartsskriververksteder kuttes fra 13.960 kroner i dag til 8.970 kroner

Kultur

15 millioner kroner til Det Norske Teatret – NRK

Kulturdepartementet: 43,4 millioner kroner i friske midler – 20,1 millioner over statsbudsjettet og 23,3 millioner fra tippemidlene – skal øke tilfanget av litteratur til barn og unge og bidra til økt leselyst.

77 millioner til jødisk museum i Oslo – Dagen

Regjeringen gir 56 millioner kroner til skrei-museum i Lofoten – NRK

Regjeringen har lovet et direkte tilskudd på 3 millioner kroner til landbruksarrangementet Dyrsku’n i Seljord i neste års budsjett.

Fortsatt full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Det er satt av 210 millioner kroner ekstra til dette.

Annet

690 millioner kroner mer til tiltak for å få folk i jobb

Regjeringen setter av 114 millioner kroner til å styrke fosterhjemmene. 64 millioner kroner går til å sikre tjenestepensjon til alle frikjøpte fosterforeldre, som ikke har den rettigheten i dag.

52 millioner kroner til gründersatsing – Adresseavisen

Økt beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt fra 1000 kroner til 2000 kroner – FriFagbevegelse

10 millioner kroner til et senter som skal forske på yrkesfag – Nettavisen

SoMe-pott på 7 millioner, som skal gå til å styrke tilsynsvirksomheten med sosiale medier og arbeidet med aldersgrense i sosiale medier.

Løfter til SV

Regjeringen har også forpliktet seg til en rekke tiltak som skal innfris i budsjettet for 2025 i budsjettavtalene med SV de siste årene. Dette er blant løftene som ifølge avtalene skal innfris i neste års budsjett:

Rettighetene til tannhelsebehandling i den offentlige tannhelsetjenesten for personer over 85 år skal styrkes.

Regjeringen skal senest i statsbudsjettet for 2025 foreslå en ordning som støtter utbygging og bygningsmessig oppgradering av krisesentre etter modell fra Husbankens ordning med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Regjeringen må fastsette et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i den totale bygningsmassen i 2030 sammenlignet med 2015 og rapportere tilbake til Stortinget om dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

Regjeringen skal i statsbudsjettet for 2025 foreslå et ambisiøst støtteprogram for flytende havvindområder i Vestavind B og Vestavind F.

Regjeringen skal i statsbudsjettet gi en vurdering av en eventuell tilskuddsordning til langdistansebusser på strekninger uten tog og tilsvarende kommersielle tilbud.

Regjeringen skal i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 foreslå å gi lette elvarebiler fritak for trafikkforsikringsavgift, med forbehold om notifisering og godkjenning av Esa.

