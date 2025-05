Kine Asper Vistnes sier hun stiller til valg som LO-leder likevel

Denne uka ble Vistnes av flere medier trukket fram som favoritt, men det ble så meldt at hun ikke ønsket å stille. I et intervju med VG søndag sier hun at hun likevel er villig.

– Hvis LO-kongressen ønsker det, stiller jeg til valg som leder i LO, sier hun til avisa.

VG skriver at hun har støtte fra Fellesforbundet og trolig også Fagforbundet, som sammen har flertall på LO-kongressen.

– Når Kine Asper Vistnes nå varsler at hun stiller som kandidat, har vi to solide kandidater som ny LO-leder. Det er et godt utgangspunkt for valgkomiteen for å finne en god løsning, sier valgkomiteleder Mette Nord.

Leder Frode Alfheim i Forbundet Styrke seilet fram som favoritt til å bli ny LO-leder når det så ut til at Vistnes ikke ville stille som kandidat.

Nåværende LO-leder Peggy Hessen Følsvik søker ikke gjenvalg. LO-kongressen starter til uka.

