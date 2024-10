Rødt: Et idéfattig budsjett

Saken oppdateres fortløpende med reaksjoner

– Det virker ikke som finansminister Trygve Slagsvold Vedum ønsker rentekutt, sier Tina Bru i Høyre.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2025, foreslår regjeringen et oljepengebruk (strukturelt oljekorrigert underskudd): på 460,1 milliarder kroner (416,5), 44,6 milliarder kroner mer enn i år.

Men tallene blidgjør ikke opposisjonspolitikerne.

– Det blir dyrere å være sjuk, når regjeringa igjen foreslår å øke egenandelstaket på helsetjenester mer enn prisveksten i samfunnet ellers. Det vi trenger nå er en langtidsplan for velferden, som sikrer bedre og billigere velferdstilbud for folk, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i en e-post til Dagsavisen.

Mangler handlekraft

– Regjeringa virker idéfattig når det gjelder å utvikle velferdsstaten og mangler handlekraft mot de store og økende forskjellene, sier Martinussen.

Marie Sneve Martinussen (Rødt), er ikke imponert over statsbudsjettet for 2025. (Lise Aaserud/NPK)

– Vi ser at skoler, barnehager og eldre går for lut og kaldt vann ute i kommunene, med for få ansatte til å sikre omsorg og opplæring. Budsjettforslaget gir også mindre penger til statlig tannhelse, sier hun.

Hun mener videre at skattekuttene regjeringen har lovet, kun dreier seg om småpenger.

– Statsbudsjettet sikrer heller ikke at folk flest sitter igjen med mer. Det er fint med skattekutt for folk flest, men etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lovet gull og grønne skoger i månedsvis er det regjeringa foreslår her skuffende.

– En bussjåfør vil sitte igjen med et par hundrelapper i året. Det blir bare vekslepenger, etter et tiår uten reallønnsvekst og med økte boligutgifter. Samtidig avlyser regjeringa den planlagte tettingen av skattehull for milliardærer som i dag kan eie privatfly, dyre hytter og store båter skattefritt via selskapene sine. Mange må nå velge mellom mat på bordet, strømregninga og tannlegetimen. Da holder det ikke å proklamere at målet er at folk skal få bedre råd. Det blir ikke finvær bare av å håpe på det, sier Rødt-lederen.

Dårlig nytt

Høyre på sin side mener at regjeringen har oversolgt løftene sine, og at budsjettet er dårlig nytt for helse og politi.

– Det er lett å bruke mye penger, men det viktige er hva vi bruker det på. Her er det så mye til offentlig forbruk, at vendepunktet Vedum og Støre har lovet oss kan rykke lengre frem i tid. Som NRKs økonomikommentator skriver: Det virker ikke som om Vedum lengter etter rentekutt. Det er dårlig nytt, spesielt for alle unge, sier Tina Bru, 2. nestleder og finanspolitisk talsperson i Høyre.

Tina Bru (Høyre) (Ørn E. Borgen/NTB)

– Det ser dessverre ut til at regjeringen har oversolgt løftene sine. De tar ikke tak i de store utfordringene vi står overfor nå. Spesialisthelsetjenesten får realnedgang neste år, selv om helsekøene er rekordlange. Politiet får en liten realvekst etter at det har blitt over 500 færre politifolk i gatene de siste årene, men ikke nok til at vi får det krafttaket vi trenger mot den økende kriminaliteten, sier hun.

Høyre-leder Erna Solberg mener at dette er et budsjett som ikke ivaretar behovet for langsiktig vekst.

– Den viktigste jobben til en finansminister er å bruke penger på en forsvarlig måte. Vi må kunne betale de regningene Støre-regjeringen påfører oss. Alternativet er at våre barn og barnebarn må gjøre store og ubehagelige kutt i velferden eller øke skattene massivt. Dette er ikke et budsjett som ivaretar behovet for langsiktig vekst i økonomien, sier Solberg.

Ikke imponert

Heller ikke hovedorganisasjonen Virke er imponert over hva regjeringen kommer med.

– Regjeringen setter ny rekord i oljepengebruk, men prioriterer ikke å styrke lønnsomheten i norske bedrifter. Uten bedre rammevilkår er det vanskelig for virksomhetene å drive lønnsomt, og å investere i flere ansatte, skriver Hovedorganisasjonen Virke i en pressemelding.

– Etter tre år med stadig forverring av rammevilkårene for norske virksomheter, burde regjeringen gjennomføre et krafttak for økt lønnsomhet. Det gjør den dessverre ikke, sier Bernt G. Apeland, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.