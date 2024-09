Tar skolegrep: – Nødvendig med mindre skjerm i skolen

Saken oppdateres.

Fredag legger regjeringen fram stortingsmeldingen «En mer praktisk skole – bedre læring, motivasjon og trivsel på 5. til 10. trinn.». Der lanserer de grep for å bedre læringsresultater i norsk skole.

Elise Waagen er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet (Ap) på Stortinget. Hun sier det er på tide å snu den negative trenden for læringsresultater i norsk skole.

– Stortingsmeldingen i sin helhet handler om hvordan elevene kan får det bedre og lære mer på skolen. Vi vet at det står dårlig til med leseferdighetene til elevene. Nå kommer vi med tiltak for å rette opp i dette. Blant annet ved å se på rollen digitalisering spiller for læringsresultater, sier Waagen til Dagsavisen.

Blant annet vil regjeringen tilpasse digitaliseringen i grunnskolen. Det skal de gjøre gjennom mer praktisk arbeid, flere fysiske bøker, og ved å begrense når barna skal ta i bruk kunstig intelligens (KI) i læringen.

Elise Waagen. Aps utdanningspolitiske talsperson på Stortinget. (Arbeiderpartiet)

Norske tiåringer leser mindre og dårligere enn før, viser fjorårets store, internasjonale leseundersøkelse (PIRLS). De scorer også lavest på leseglede blant alle de 65 deltakerlandene i undersøkelsen, slik Dagsavisen har skrevet tidligere.

Mindre skjermbruk

Regjeringen mener at det er nødvendig med mindre skjerm i skolen, og har bedt om at en føre-var-holdning legges til grunn i den nasjonale skolepolitikken. Dessuten har det kommet forskning som viser at leseferdighetene til elevene går ned når de leser lengre tekster på skjerm. Stadig flere peker på at det kan være en sammenheng mellom digitaliseringen og de negative utviklingstrekkene vi ser i skolen, skriver regjeringen i stortingsmeldingen.

– Vi har hatt en digital utvikling i rasende fart de siste ti årene. Norge ligger helt i toppen blant OECD-land i antall digitale enheter per barn i skolen. Det er grunn til å stille spørsmål ved om dette har vært riktig fra et pedagogisk ståsted. Derfor mener vi en føre-var-holdning er riktig i spørsmål om digitalisering i skolen, sier Waagen.

I tillegg ønsker regjeringen å begrense når barna introduseres for kunstig intelligens som en del av undervisningen.

– Vi mener de yngste barna ikke uten videre skal introduseres for kunstig intelligens i skolen. Det er fordi de ikke har utviklet den grunnleggende kildekritikken vi tror er nødvendig for at verktøyene tilfører læringsverdi. Kunstig intelligens er noe som alle må lære om og lære å bruke, men vi tror ikke de yngste barna trenger å utsettes for kunstig intelligens først. Vi ønsker ikke at de skal bli prøvekaniner. Først må grunnleggende ferdigheter på plass, sier Waagen.

Foreldre er bekymret

I stortingsmeldingen med tiltak for å bedre læringen blant elever i norsk skole skriver regjeringen at mange foreldre bekymrer seg for at skjerm på skolen kommer på toppen av mange timer med skjerm på fritiden, og på den måten bidrar ytterligere til barn og unges skjermavhengighet. Regjeringen ønsker å regulere bruken av digitale verktøy så de brukes på en trygg og pedagogisk måte.

Waagen sier man allerede ser positive resultater av de nylige restriksjonene på mobilbruk i skolen.

– Vi har vært krystallklare på at mobiltelefoner skal ut av klasserom. Det vi får tilbakemeldinger om er at mobiltelefoner hemmer læringsmiljø og skaper mye negativitet i klasserommet. Nå ser vi at en konsekvens av restriksjoner på mobilbruk i skolen, er at barna leker mer sammen i friminuttene, og at de ikke lenger sitter og ser ned i en skjerm mellom undervisningen, sier Waagen.

