Derfor sliter venstresiden i Europa

Sosialdemokratiske partier sitter nå med regjeringsmakt i kun et fåtall europeiske land, deriblant Norge, Spania og Storbritannia – ofte i skjøre koalisjoner, som i Tyskland.

Samtidig har ytre høyre og konservative partier hatt fremgang. Særlig i Italia, Nederland, Frankrike og Tyskland, hvor de setter sterkere preg på den politiske dagsordenen enn på lenge.

Arbeiderbevegelsen sliter i flere land, og i møte med flere høyrebølger stilles det større krav til å bygge opp tillit over tid.

– Det er ingen snarveier for en velfungerende arbeiderbevegelse, det må gjøres en grundig jobb på bakkeplanet, sier Dag Einar Thorsen til Dagsavisen.

– Færre klassiske arbeidere

Han er statsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har blant annet forsket på politisk historie, teori og sammenlignende politikk.

– Det man kan si er at det er de gamle suksessoppskriftene som fortsatt gjelder: Å jobbe grundig og godt med organiseringsarbeidet nedenfra og opp. Det er det viktigste, svarer han på spørsmål om hvordan det står til for arbeiderbevegelsen internasjonalt i 2025.

Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. (Laik Hanbaly / NRK)

– Hva lederskapet og TV-trynene gjør og sier har betydning, men det viktigste er hva som skjer i folks hverdagsliv i lokalsamfunnene og på arbeidsplassene til den enkelte, fortsetter han.

Professor Jan Erik Grindheim, også ved Universitetet i Sørøst-Norge, peker på at «veldig få» sosialdemokratiske partier sitter med regjeringsmakt i Europa per i dag.

– Mange land ser til konservative politikere i dag. Hvorfor er det sånn?

– I det siste er det nok på grunn av usikkerhet. Ser man på valg de siste fem årene, og særlig etter 2022 søker mange seg til sikkerhet og «trygge» partier som ofte har ligget mer til høyre. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det er færre klassiske arbeidere i dag. Det er mindre industriarbeid i Europa. Men mange har også gått til høyrepopulistiske og -nasjonalistiske partier, svarer Grindheim.

– Føler at globaliseringen har gått langt

Grindheim er tidligere leder for Europabevegelsen i Norge, og har forelest i politisk teori og internasjonal politikk. Han er nå fagansvarlig og foreleser i blant annet etikk og samfunnsansvar ved USN.

Han mener at «mange velgere føler at globaliseringen har gått langt».

– Vi fikk en reaksjon med Brexit og at Donald Trump vant valget for første gang i 2016. Etter 2020 er det reaksjon mot globalisering og internasjonalisering som gjør at mange klassiske arbeidere og medlemmer i fagforeninger går til høyresiden, sier han.

Statsviter Jan Erik Grindheim. (Privat)

I Danmark er Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet statsminister. I Tyskland vant konservative CDU valget med Friedrich Merz som påtroppende statsminister. Der dannes det nå en koalisjonsregjering med sosialdemokratene SPD.

I Storbritannia sitter Labour med makten etter 14 år med konservativ regjering, men statsminister Keir Starmer har fått en tøff start etter valgseieren i fjor sommer med krass kritikk fra både velgere og britisk presse.

Giorgia Melonis italienske regjering regnes som den mest høyrevridde i landet etter andre verdenskrig, og i Ungarn har det nasjonalkonservative partiet Fidesz, under Viktor Orbáns ledelse, regjert siden 2010. Etter at Bart De Wever ble valgt som statsminister i Belgia i februar, har hans fempartiregjering tatt et steg til høyre.

I Frankrike har ytre høyre-partiet Nasjonal samling gjort det kruttsterkt på meningsmålinger med Marine Le Pen som presidentkandidat, som nå er fradømt retten til å stille til 2027-valget.

– Har gitt fra seg språket

Dag Einar Thorsen beskriver arbeiderbevegelsens internasjonale posisjon slik:

– «You can’t beat something with nothing» er et gammelt ordtak fra amerikansk politikk. Valgforskning er ikke veldig avansert. Bare de som er fornøyde med tingenes tilstand stemmer på partier som lover stø kurs og mer av det samme. De som er misfornøyde og forbannet på noe, stemmer ikke på partier som sier at alt er bra og at det skal fortsettes sånn som før.

– Det er nok her venstresiden i mange land sliter en god del, fordi man har et budskap om at alle jobber på samme lag, at man er i samme båt og så videre. Man tar ikke tilstrekkelig hensyn til at det finnes krefter i samfunnet som seg imellom har helt reelle interessemotsetninger. Da kommer de «grusomme forenklerne» inn. Enten om de er konservative, høyrepopulister eller høyreradikale, sier Thorsen.

Men det finnes en rekke unntak på sosialdemokratisk suksess internasjonalt. Det ferskeste eksempelet kommer fra Australia i helgen som var. Anthony Albaneses arbeiderparti vant valget «down under» overbevisende mot Peter Duttons konservative parti og «Trump-lignende», høyreorienterte politikk.

Thorsen mener at venstresiden har «gitt fra seg språket».

– Så sitter venstresiden der og har ikke lenger noen overordnet samfunnsanalyse som gjør at de kan peke på hvorfor ting ikke går så bra som man kunne ønske seg. Man tør ikke lenger si at kapitalistene ikke har de samme interessene som veldig mange mennesker som ikke har like mye.

– Venstresiden har robbet seg selv for ordene og analysen som gjør at man kan peke på at det ikke alltid er sånn at arbeidsfolk har de samme interessene som næringslivet eller samfunnstoppene. Det er nok det største problemet for veldig mange partier, bevegelser og fagforeninger på venstresiden. Man har gitt fra seg språket.

– Sliter med å appellere til alle

– Har venstresiden gode nok svar på ytre høyres suksess?

Grindheim trekker fram de danske sosialdemokratenes grep med å innføre en strengere innvandringspolitikk.

– Mange forklarer Mette Frederiksens suksess med at hun og sosialdemokratene har blitt tøffere på innvandring. Selv om jeg personlig er for innvandring, er jeg skeptisk til mangel på integrering. Vi må skille innvandring og integrering. Jeg tror kanskje venstresiden, og da kanskje de som står enda lenger til venstre enn sosialdemokratene, har vært for naive når det kommer til integrering av innvandrere, sier han.

– Vi så det veldig med Kamala Harris i USA under valget i fjor, som hadde veldig troen på mangfold og demokrati. Så har du Trump som går i den helt andre retningen. Det er nok en frykt som driver mange til høyresiden, fortsetter Grindheim.

På spørsmål om venstresiden ikke har vært gode nok til å nå ut til yngre velgere, svarer Thorsen følgende:

– Det kan se sånn ut. For bare ti-åtte år siden var det sånn at velgere i veldig mange land ble mer høyreorientert jo eldre de ble. I 2016 ville ikke Donald Trump blitt president i USA og Brexit ville heller ikke ha skjedd hvis det bare var velgere under 65 år som skulle bestemme, for eksempel.

– Den gangen så fremtiden på mange måter lys ut for venstresiden, i den forstand at jo yngre velgere man undersøkte, jo mer venstreorienterte holdninger hadde de. Men nå virker det som om yngre velgere har gått med stormskritt mot høyre og sånn sett blitt likere eldre velgere.

– Det sier nok noe om at venstresiden sett under ett – i den grad det lar seg gjøre – sliter med å appellere til alle slags velgere. Ikke bare til bestemte grupper, slik man kanskje så tegn til tidligere.

