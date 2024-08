Derfor ruller bikkja di seg i dritt

De fleste hundeeiere vil kjenne seg igjen i situasjonen – det kjære kjæledyret ditt kommer springende tilbake til deg og stinker av en skarp, moskusaktig stank etter å ha rullet seg i noe forferdelig. Simon Gadbois har brukt en stor del av karrieren sin på å prøve å forstå hvordan hunder og andre medlemmer av hundefamilien opplever verden gjennom nesen, men selv han er til tider forbløffet over atferden deres.

– Det kan være en del av en form for kommunikasjon vi bare så vidt har begynt å forstå, sier han til BBC. Han forteller at hver gang han tok med seg bordercollien Zyla på tur i det ulendte landskapet i Nova Scotia i Canada, stoppet hunden nesten alltid opp med nesen mot bakken. Og før han rakk å gripe inn, rullet hun seg entusiastisk rundt, og han kjente den vonde lukten.

– Hvis du aldri har luktet beverbæsj før, så er det helt forferdelig, og det stinker i flere uker etterpå, sier han til BBC.

Instinkt

Mennesket domestiserte hunder fra ulver for opptil 23 000 år siden, og vi har levd side om side med dem siden den gang. Til tross for denne lange historien sammen, finnes det overraskende lite forskning på nøyaktig hvorfor hunder ser ut til å ha så stor glede av å rulle seg i et annet dyrs avføring. Gadbois studerer atferden til ville ulver, rever og prærieulver i Canada, og hadde trent hunden Zyla til å hjelpe ham med å finne dyrene. Men av en eller annen uforståelig grunn liker hun også å gni seg inn i beverekskrementer på disse turene.

Ikke alltid den firbente kommer hjem like ren og fluffy som dette. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

– Jeg har alltid undret meg over hvorfor hun gjorde dette. Man skulle tro at det ville forstyrre hennes evne til å lukte og spore andre dyr, men bemerkelsesverdig nok påvirket det ikke prestasjonene hennes det minste, sier Gadbois.

En ledende teori er at forkjærligheten for å smøre bæsj på pelsen rett og slett er en evolusjonær baksmell fra deres tid som ville rovdyr. Hvis det er tilfelle, har vi kanskje lært dem å sitte, bli og legge seg ned, men dette stinkende grunninstinktet har vi tydeligvis ikke klart å undertrykke.

– Det kan ha hatt en svært viktig funksjon på et tidspunkt for lenge siden. Over tid har den funksjonen forsvunnet, men de gjør det fortsatt, sier Gadbois.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: – Det er så trist å lese disse historiene (+)

Ulver gjør det også

Det er riktig at ulver kan rulle seg i avføring fra andre arter, og til og med i kadaveret til døde dyr. En populær forklaring på denne atferden er at den kan fungere som en form for luktkamuflasje for rovdyrene når de jakter på byttet sitt. Men en studie fra 1986, der biologer observerte duftgnissing hos to grupper ulver i fangenskap i Canada, kan så tvil om denne ideen. Forskerne ga ulvene en rekke forskjellige lukter. Overraskende nok var ulvene minst interessert i å gni seg i avføring fra planteetere som sau eller hest, og forskerne så ikke at dyrene gned seg på disse luktene i det hele tatt.

Mat var heller ikke tiltrekkende. I stedet var det kunstige lukter som parfyme eller motorolje som var ulvenes favoritter. For et dyr som kanskje ønsker å skjule lukten sin for byttedyrene, er det mildt sagt overraskende at de velger å lukte som noe som er så fremmed for deres naturlige miljø. Forskerne fant imidlertid også ut at ulvenes andre favorittlukt var avføring fra andre rovdyr, som pumaer og svartbjørner.

Les også: «Mr. Normal» erstatter Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

Jaktgrep

Pat Goodmann, som er seniorkurator ved Wolf Park i Indiana og har brukt mange år på å studere duftrulling hos ulver, har lagt merke til lignende atferd blant ulvene hun tar seg av.

Ulv på Langedrag. Ulver driver også med duftrulling. (Heiko Junge/NTB)

– Her i Wolf Park er ulvene villige til å rulle seg i duften av fremmede hundedyr og huskatter. Det er en sterk mulighet for at ville ulver også kan rulle seg i rovdyrlukt. Dette ville ikke være en nyttig jaktforkledning, sier hun.

– Selv om ulver av og til kan jakte i bakhold, jager de oftere byttedyrene sine, noe som ikke krever på langt nær så mye sniking, legger hun til, og undrer om ikke det å rulle inn sterke dufter kan ha et annet kamuflasjeformål. I stedet for å skjule dem for byttedyr, kan det i stedet hjelpe mindre hundedyr med å unngå andre rovdyr?

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Ikke trenes bort

«Hvis det er noen trøst, så elsker de fleste hunder å spise menneskeavføring, og nesten alle ruller seg i det. Denne rullingen kalles «scent rolling» (duft rulling) og er en av de atferder vi ikke vet noe sikkert om. Ulver gjør det, og hunder gjør det, på nesten alle sterke og uvanlige dufter, men vi har ikke klart å finne ut HVA de egentlig gjør. Hva som er hensikten med denne atferden. Ta med duften tilbake til flokken å si: «Se hva jeg fant» – kanskje? Kamuflere sin egen lukt i jaktøyemed – kanskje? Vi vet rett og slett ikke. Jeg kan få alle ulver til å utføre denne atferden ved å dryppe en dråpe parfyme eller gni litt deodorant på bakken. Det behøver altså ikke være, for oss «vond» lukt, bare sterkt eller uvanlig» skriver ekspert Runar Næss på hundenettstedet Canis.no og forklarer at duftrulling er et meget sterkt instinkt som ikke er lett å trene bort.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Kamuflasje

Ideen kan støttes av forskning publisert i 2016 av Max Allen, en økolog som på den tiden jobbet ved University of Wisconsin i Madison, og som nå jobber ved University of Illinois Urbana-Champaign. Ved hjelp av fjernstyrte kameraer fanget han opp uvanlig atferd hos grårever som lever rundt Santa Cruz-området i California. De normalt så tilbaketrukne grårevene oppsøkte jevnlig steder som pumaene brukte til duftmerking. Opptakene viste at revene gned kinnene sine på bakken som nylig hadde blitt merket med sterkt luktende urin av pumaene.

Allen tror at revene bruker lukten fra disse store rovdyrene som en form for luktkamuflasje, for å skjule seg for andre store rovdyr som prærieulver.

– Prærieulver er mye større enn grårever, men ser ut til å ønske å eliminere dem fordi de konkurrerer om ressursene. Revene kan egentlig ikke slå tilbake, så de utnytter pumaens duft for å få en form for beskyttelse. Å lukte som en puma kan gi dem tid til å flykte, sier Allen.





Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: «Mr. Normal» erstatter Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)