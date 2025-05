Ap vil gi fagorganiserte enda større fradrag på skatten

På arbeidernes dag kommer Arbeiderpartiet med et løfte for neste stortingsperiode: De vil øke fagforeningsfradraget med 1.750 kroner.

Det innebærer at man som fagorganisert arbeidstaker får fradrag på skatten for å være fagorganisert.

Fradraget er mer enn doblet i regjeringsperioden til dagens 8.250 kroner, mens Ap lover å øke det ytterligere til 10.000 kroner.

– Dette gjør vi fordi vi bor i et tillitssamfunn, der en av de viktige faktorene for det er trepartssamarbeidet og oppslutning til organisasjonsgraden, altså hvor mange som er fagorganiserte arbeidstakere. Nå har vi økt fagforeningsfradraget hvert år siden 2021, og bare i fjor fikk Norge 50.000 flere fagorganiserte. Så vi vet at det nytter, og da fortsetter vi med å løfte enda flere arbeidstakere til å stå sterkere, sier Kamzy Gunaratnam, 2. kandidat for Ap i Oslo til Dagsavisen.

– Viktig for troverdigheten

Det samme fradraget var i 2021 på 3.850 kroner, da Ap og Senterpartiet tok over regjeringskontorene etter Solberg-regjeringen. Da var fagforeningsfradraget ikke prisjustert siden 2013. Siden har regjeringen økt fradraget årlig, til 5.800 kroner i 2022, 7.700 i 2023 og 8.000 i fjor.

Nesten 800.000 arbeidstakere sparte i fjor 800 kroner mer i skatt hver måned, med regjeringens fagforeningsfradrag.

– Det er viktig at organisasjonsgraden er høy både på et individnivå og for samfunnet. For hver enkelt handler det om trygghet i arbeidslivet, forebygging av utfordrende situasjoner og at man får støtte fra fellesskapet hvis man trenger det. I en større sammenheng er det viktig for troverdigheten når vi snakker varmt om trepartssamarbeidet og en høy andel organiserte, sier Gunaratnam.

Hun føler seg trygg på at de igjen vil få flertall for dette på rødgrønn side.

– Under Ernas regjeringstid ble dette fradraget ikke engang prisjustert. Nå vil Frp kutte det og Høyre vil redusere det tilbake til 2021-nivå.

I fjor bekreftet Frps nestleder Hans Andreas Limi at Frp vil fjerne fagforeningsfradraget. I utkastet til nytt Høyre-program før kommende valg lover partiet å beholde «et fagforeningsfradrag», men sier ikke noe om hvor stort det skal være.

– En investering i fellesskapet

Økningen i fagforeningsfradraget siden 2021 har ifølge Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett kostet mer enn 1,6 milliarder kroner. Nå vil Ap bruke enda 350 millioner, partiets grove anslag basert på dagens nivå og medlemsmasse, på at organiserte arbeidstakere skal få betale mindre skatt.

Hensikten er at de skal ha råd til å betale fagforeningskontingent.

– Nå styrer vi alene med en helhet i politikken som tilsier at vi satser på fellesskapet. Og dette er mer en investering i fellesskapet enn det er en kostnad. At flere er trygge på jobb gir oss flere i jobb og arbeidstakere som står lengre i jobb. Vi er på jobb for arbeidstakerne, svarer Ap-politikeren.

Norge har noe å strekke seg etter, mener Gunaratnam.

– I 2020 hadde Danmark en organisasjonsgrad på 67 prosent, Sverige 65, Finland 60 og Belgia 50 prosent. Norge var på sjetteplass. Dette er land vi liker å sammenlikne oss med, og vi har til hensikt å klatre forbi Danmark på den listen, sier hun.

Fagforeningsfradraget har overlevd 12 forskjellige regjeringer siden det ble innført i 1977. Frp har tidligere argumentert med at det er de høyeste inntektene som drar størst nytte av fagforeningsfradraget. Partiet vil kutte det og ønsker et lavere skattenivå for alle – spesielt for lønnstakergrupper med lave og middels inntekter.

---

Trepartssamarbeidet

Trepartssamarbeid er samarbeid mellom organisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere ( partene ) og staten.

) og staten. Samarbeidet omfatter i hovedsak arbeidslivsspørsmål, men har historisk sett også hatt betydning for andre deler av statens økonomiske politikk.

Trepartssamarbeid knyttes ofte til begrepet korporatisme (eller korporativisme), en politisk ideologi eller praksis som søker å gi organiserte interesser systematisk innflytelse over samfunnsutviklingen.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

